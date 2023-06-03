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الإمارات تحت الضغط مجددا قبل قمة المناخ ومطالب عاجلة من الأمم المتحدة

مطلب أممي بالإفراج فوراً عن 12 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، أدينوا في أكبر محاكمة جماعية في الإمارات

كتب خالد السعدي
الإمارات تحت الضغط مجددا قبل قمة المناخ ومطالب عاجلة من الأمم المتحدة watanserb.com
الإمارات
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وطن- قالت الأمم المتحدة، إن على الإمارات العربية المتحدة الإفراج فوراً عن 12 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، أدينوا في أكبر محاكمة جماعية في البلاد على الإطلاق، ممن أنهوا فترات سجنهم .

وذكر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن الرجال ، الذين هم جزء مما أطلق عليه اسم قضية الإمارات 94 ، محتجزون بشكل تعسفي، وفق صحيفة ميدل إيست آي.

ومحاكمة عام 2013 ، التي عقدت في ذروة الانتفاضات العربية وانتقدتها جماعات حقوقية على نطاق واسع باعتبارها غير عادلة للغاية ، ضمّت 94 محاميًا وأستاذًا وناشطًا وطلابًا قدموا التماسات للحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية لمحاولة التآمر للإطاحة بها.

وقالت الأمم المتحدة، إنها وجدت أن اعتقال 12 رجلاً ينتهك عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت أن العلاج المناسب سيكون الإفراج عن جميع الأفراد الاثني عشر على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في الحصول على تعويضات وغيرها من التعويضات وفقا للقانون الدولي.

رد إماراتي

وقالت السلطات الإماراتية في وقت سابق، إن الادعاءات القائلة بأن الرجال احتُجزوا بعد مدة سجنهم لا أساس لها من الصحة وكاذبة.

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لا أحد يستطيع الكلام

في الشهر الماضي ، قال نشطاء حقوقيون وأهالي السجناء إن أكثر من 50 شخصًا أدينوا في المحاكمة أو في قضايا ذات صلة قد تم احتجازهم بعد مدة عقوبتهم لشهور وسنوات.

حُكم على رجل ، وهو عبد الله الحلو ، بالسجن ثلاث سنوات وانتهى من عقوبته في عام 2017 ، لكنه لا يزال خلف القضبان.

في الشهر الماضي أيضًا ، يُعتقد أن خلف الرميثي ، الذي أدين في محاكمة الإمارات 94 غيابياً وكان يعيش في المنفى في تركيا ، سُلم إلى الإمارات من الأردن بناءً على أمر صادر بناء على طلب الإمارات.

أهمية الضغوط الدولية

وقال حمد الشامسي ، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين (EDAC) ، إنه بدون ضغوط دولية على الإمارات ، لا يعتقد أنه سيتم إطلاق سراح السجناء.

وأضاف: “نعتقد أن الإمارات مستعدة لإبقائهم في السجن حتى وفاتهم”. “لا توجد قوة أو أي ضغط. المجتمع داخل الإمارات ضعيف للغاية. لا أحد يستطيع التحدث”.

وأشار إلى أن مؤتمر المناخ COP28 ، الذي ستستضيفه الإمارات في نوفمبر ، قد يكون فرصة لمثل هذه الضغوط ، بينما حذر من أن عقد الحدث في الدولة “يعرض جميع النشطاء للخطر”.

تحذير رسمي

ووفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز ، فقد تم تحذير بعض المتحدثين بالفعل من الاحتجاج بتوجيهات مكتوبة تستشهد بقوانين الإمارات العربية المتحدة، وأن الاحتجاج التخريبي ستتعامل معه السلطات المحلية.

وقال متحدث باسم Cop28 الإماراتي لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن منظمي المؤتمر سيضمنون “وجود مساحات آمنة يمكن سماع جميع الأصوات فيها”.

في غضون ذلك ، قال شمسي إن الاحتجاز المطول للسجناء صعب على عائلاتهم ، وبعضهم يعيش الآن في الخارج لذلك ليس لديهم اتصال بأقاربهم ، والبعض الآخر في الإمارات لا يُسمح لهم إلا بزيارات متفرقة للسجون منذ كوفيد 19.

وأضاف: “هذا أمر مزعج للغاية ونوع من التعذيب لا يمارسونه على المعتقلين فقط. إنهم يعذبون الأسرة أيضًا لأنهم ينتظرون معتقليهم”.

المصدرفاينانشيال تايمز,ميدل إيست آي، وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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