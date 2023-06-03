اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه (شاهد)

وطن- توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، لأول مرة في تاريخ مسيرته على حساب التنزاني يانغ أفريكايز، رغم تعادله الإيجابي بهدفين لكليهما في مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة الأفريقية.
ونجح اتحاد العاصمة من الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية (الكاف)، لأول مرة في مسيرته، مستفيداً من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار(أرض الخصم)، وفق لوائح المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).
تتويج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفيدرالية 2023
وتلقى فريق اتحاد العاصمة الخسارة في مباراة إياب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية 2023، أمام نظيره الضيف التنزاني يانغ أفريكايز بهدف نظيف دون مقابل.
مبروك الفوز لاتحاد العاصمة الجزائري و مبروك لكل الجزائريين بهذا التتويج 🔴⚫️ 🇩🇿❤️#الجزائر #اتحاد_العاصمة #كأس_الكاف #algeria #USMAlger #CAFCCFinal pic.twitter.com/D0hEAtZWcT
— Zou.DZ🇩🇿 (@zouDZDZ) June 3, 2023
لكن اتحاد العاصمة حقق الفوز في مباراة الذهاب على منافسه يانغ أفريكايز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة.
أجواء رائعة صنعتها جماهير إتحاد العاصمة 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/lI5e1uPlLt
— abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) June 3, 2023
كما وجاء هدف فريق يانغ أفريكايز التنزاني في مباراة العودة، عند الدقيقة ال7 من مجريات الشوط الأول من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليتمكن اللاعب دجوما شاباني من إحرازها داخل شباك اتحاد العاصمة الجزائري.
لأول مرة في تاريخــــــــــــــــه!#إتحاد_العاصمة🏆💥🖤❤ يتوّج بلقب “#الكاف” وتهدي الجــــــــزائر نجمة إفريقية غالية
اتحاد العاصمة تُوّج على حساب #يونغ_أفريكانز التنزاني #الجزائر pic.twitter.com/UZ4QpH8ApS
— Algerie🇩🇿 (@Algerie32393183) June 3, 2023
تشكيلة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكايز
ولعب المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة المباراة النهائية أمام يانغ أفريكايز، في نهائي كأس الكونفيدرالية 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:
حراسة المرمى: أسامة بن بوط.
دفاع التشكيلة: هيثم لوصيف، عليت، زين الدين بلعيد، سعدي رضواني.
⭐ 🏆
Job done ✅#WEARETHECHAMPIONS#Allezlesrouges 🔴⚫💪 pic.twitter.com/eaxr5o3ipy
— USM Alger (@USMAofficiel) June 3, 2023
خط الوسط: ميسالا مرباح، شيتا، توميسانج أوريبوني، مريلي.
مركز الهجوم: خالد بوسليو، أيمن محيوس.
The moment @USMAofficiel fans have always dreamt about! 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/PqxjnFRGuy
— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 3, 2023
ويحتل فريق اتحاد العاصمة المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الجزائري الممتاز. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر لجدول الترتيب شباب بلوزداد برصيد51 نقطة لهذا الموسم.