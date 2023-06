اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه (شاهد)

- Advertisement -

وطن- توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، لأول مرة في تاريخ مسيرته على حساب التنزاني يانغ أفريكايز، رغم تعادله الإيجابي بهدفين لكليهما في مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة الأفريقية.

ونجح اتحاد العاصمة من الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية (الكاف)، لأول مرة في مسيرته، مستفيداً من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار(أرض الخصم)، وفق لوائح المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

وتلقى فريق اتحاد العاصمة الخسارة في مباراة إياب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية 2023، أمام نظيره الضيف التنزاني يانغ أفريكايز بهدف نظيف دون مقابل.

لكن اتحاد العاصمة حقق الفوز في مباراة الذهاب على منافسه يانغ أفريكايز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة.

كما وجاء هدف فريق يانغ أفريكايز التنزاني في مباراة العودة، عند الدقيقة ال7 من مجريات الشوط الأول من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليتمكن اللاعب دجوما شاباني من إحرازها داخل شباك اتحاد العاصمة الجزائري.

ولعب المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة المباراة النهائية أمام يانغ أفريكايز، في نهائي كأس الكونفيدرالية 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

دفاع التشكيلة: هيثم لوصيف، عليت، زين الدين بلعيد، سعدي رضواني.

خط الوسط: ميسالا مرباح، شيتا، توميسانج أوريبوني، مريلي.

مركز الهجوم: خالد بوسليو، أيمن محيوس.

The moment @USMAofficiel fans have always dreamt about! 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/PqxjnFRGuy

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) June 3, 2023