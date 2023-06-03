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رياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بكأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه (شاهد)

اتحاد العاصمة يُتوج بكأس الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه رغم خسارته في إياب نهائي البطولة القارية

كتب فارس أبو شيحة
تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفيدرالية 2023 watanserb.com
تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفيدرالية 2023
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وطن- توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، لأول مرة في تاريخ مسيرته على حساب التنزاني يانغ أفريكايز، رغم تعادله الإيجابي بهدفين لكليهما في مباراتي ذهاب وإياب نهائي البطولة الأفريقية.

ونجح اتحاد العاصمة من الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية (الكاف)، لأول مرة في مسيرته، مستفيداً من قاعدة الهدف بهدفين خارج الديار(أرض الخصم)، وفق لوائح المنصوص عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف).

تتويج اتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفيدرالية 2023

وتلقى فريق اتحاد العاصمة الخسارة في مباراة إياب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية 2023، أمام نظيره الضيف التنزاني يانغ أفريكايز بهدف نظيف دون مقابل.

لكن اتحاد العاصمة حقق الفوز في مباراة الذهاب على منافسه يانغ أفريكايز بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة.

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كما وجاء هدف فريق يانغ أفريكايز التنزاني في مباراة العودة، عند الدقيقة ال7 من مجريات الشوط الأول من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، ليتمكن اللاعب دجوما شاباني من إحرازها داخل شباك اتحاد العاصمة الجزائري.

اتحاد العاصمة الجزائري
اتحاد العاصمة الجزائري

تشكيلة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكايز

ولعب المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة المباراة النهائية أمام يانغ أفريكايز، في نهائي كأس الكونفيدرالية 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

دفاع التشكيلة: هيثم لوصيف، عليت، زين الدين بلعيد، سعدي رضواني.

خط الوسط: ميسالا مرباح، شيتا، توميسانج أوريبوني، مريلي.

مركز الهجوم: خالد بوسليو، أيمن محيوس.

ويحتل فريق اتحاد العاصمة المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الجزائري الممتاز. برصيد 32 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر لجدول الترتيب شباب بلوزداد برصيد51 نقطة لهذا الموسم.

تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفيدرالية
تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفيدرالية
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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