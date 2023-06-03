أشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة أعمال سويدية؟

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وطن- كشف تقرير أن سيدة أعمال سويدية أمرت من قبل محكمة بدفع أكثر من 6.5 مليون جنيه إسترليني لزوجها المنفصل، على الرغم من أن زوجها يواجه عقوبة السجن لفشله في الكشف عن موارده المالية.

ووفقا لما أورده موقع ” pulsesports“، فإن الزوجين من الجنسية السويدية ، لويز باكستروم ومارتن وينبرغ ، ويعيشان في إنجلترا ، وكانا متورطين في نزاع حول المال في محكمة الأسرة الخاصة بلندن بعد انهيار زواجهما لمدة ست سنوات.

وقال الموقع إن الزوج “وينبرغ” سعى للحصول على حزمة مالية تزيد قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني، لكن نائبة قاضي المحكمة العليا ليزلي صامويلز حكمت ضده.

القاضي يقر للزوج بمبلغ 6.5 مليون جنيه استرليني

لكن القاضي قال إن زوجته قدمت عرضًا بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني “لصندوق الإسكان” وفقًا لشروط اتفاقية ما قبل الزواج ، والتي أعلن أنها يجب أن تتحمل الشروط كاملة.

وحكم القاضي أيضًا على أن الزوجة “باكستروم” أن تدفع لزوجها المنفصل عنها 60 ألف جنيه إسترليني سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة لتلبية “احتياجات الدخل” الخاصة به.

وخلص القاضي إلى أن هذا يرجع إلى أن “باكستروم” ، البالغة من العمر 33 عامًا ، كانت تمتلك أصولًا تبلغ حوالي 250 مليون جنيه إسترليني ، وأن زوجه “وينبيرغ” ، 39 عامًا ، كان يمتلك أصولًا تبلغ مليوني جنيه إسترليني.

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وأكد الموقع على أنه بعد أنباء الحكم، توجه المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشبيه قضية “وينبرغ” بقضية لاعب باريس سان جيرمان وظهيره المغربي أشرف حكيمي .

أشرف حكيمي يسجل أملاكه باسم والدته

وأشرف حكيمي ، المتهم حاليًا بالاغتصاب ، تصدر اسمه عناوين الصحف الشهر الماضي بعد ملحمة الطلاق الأخيرة لنجم باريس سان جيرمان من الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

وتردد أن مدافع بوروسيا دورتموند السابق البالغ من العمر 24 عامًا قد نقل أصوله إلى اسم والدته ، سعيدة موح .

وانتهى بالفعل زواج نجم مونديال قطر من هبة عبوك ، وظهرت شائعات بأن الممثلة الإسبانية التونسية البالغة من العمر 36 عامًا ستفشل في نهاية المطاف في تأمين أي من أصول اللاعب ، حيث يُزعم أن اللاعب نقل أمواله إلى حساب والدته .

بعد أنباء قضية الطلاق الأخيرة بين الزوجين السويديين المطلقين مارتن وينبرغ ووسيدة لويز باكستروم ، أشاد المشجعون الآن بأشرف حكيمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ناشطون شبهوا ما فعله الزوج بما فعله أشرف حكيمي مع هبة عبوك

وننشر هنا بعض تعليقات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاءت كتالي: