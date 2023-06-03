السبت, يونيو 3, 2023
الرئيسيةحياتناأشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة...
حياتنا

أشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة أعمال سويدية؟

هبة عبوك تفاجأت بأن طليقها أشرف حكيمي قد سجل جميع أصوله باسم والدته

كتب سالم حنفي
أشرف حكيمي حديث مواقع التواصل في بريطانيا.. ما علاقته بقضية طلاق سيدة أعمال سويدية watanserb.com
أشرف حكيمي وقضية طلاق سيدة أعمال سويدية
- Advertisement -

وطن- كشف تقرير أن سيدة أعمال سويدية أمرت من قبل محكمة بدفع أكثر من 6.5 مليون جنيه إسترليني لزوجها المنفصل، على الرغم من أن زوجها يواجه عقوبة السجن لفشله في الكشف عن موارده المالية.

ووفقا لما أورده موقع ” pulsesports“، فإن الزوجين من الجنسية السويدية ، لويز باكستروم ومارتن وينبرغ ، ويعيشان في إنجلترا ، وكانا متورطين في نزاع حول المال في محكمة الأسرة الخاصة بلندن بعد انهيار زواجهما لمدة ست سنوات.

أنهى مارتن وينبرغ ولويز باكستروم زواجهما بعد ست سنوات
أنهى مارتن وينبرغ ولويز باكستروم زواجهما بعد ست سنوات

وقال الموقع إن الزوج “وينبرغ” سعى للحصول على حزمة مالية تزيد قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني، لكن نائبة قاضي المحكمة العليا ليزلي صامويلز حكمت ضده.

القاضي يقر للزوج بمبلغ 6.5 مليون جنيه استرليني

لكن القاضي قال إن زوجته قدمت عرضًا بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني “لصندوق الإسكان” وفقًا لشروط اتفاقية ما قبل الزواج ، والتي أعلن أنها يجب أن تتحمل الشروط كاملة.

وحكم القاضي أيضًا على أن الزوجة “باكستروم” أن تدفع لزوجها المنفصل عنها 60 ألف جنيه إسترليني سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة لتلبية “احتياجات الدخل” الخاصة به.

تمتلك Louise Backstrom أصولًا تبلغ حوالي 250 مليون جنيه إسترليني
تمتلك Louise Backstrom أصولًا تبلغ حوالي 250 مليون جنيه إسترليني

وخلص القاضي إلى أن هذا يرجع إلى أن “باكستروم” ، البالغة من العمر 33 عامًا ، كانت تمتلك أصولًا تبلغ حوالي 250 مليون جنيه إسترليني ، وأن زوجه “وينبيرغ” ، 39 عامًا ، كان يمتلك أصولًا تبلغ مليوني جنيه إسترليني.

- Advertisement -

وأكد الموقع على أنه بعد أنباء الحكم، توجه المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشبيه قضية “وينبرغ” بقضية لاعب باريس سان جيرمان وظهيره المغربي أشرف حكيمي .

تصدّر أشرف حكيمي عناوين الأخبار بعد طلاقه من هبة عبوك
تصدّر أشرف حكيمي عناوين الأخبار بعد طلاقه من هبةعبوك

أشرف حكيمي يسجل أملاكه باسم والدته

وأشرف حكيمي ، المتهم حاليًا بالاغتصاب ، تصدر اسمه عناوين الصحف الشهر الماضي بعد ملحمة الطلاق الأخيرة لنجم باريس سان جيرمان من الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

أشرف حكيمي وهبة أبوك منفصلان قانونيا
أشرف حكيمي وهبة أبوك منفصلان قانونيا

وتردد أن مدافع بوروسيا دورتموند السابق البالغ من العمر 24 عامًا قد نقل أصوله إلى اسم والدته ، سعيدة موح .

وانتهى بالفعل زواج نجم مونديال قطر من هبة عبوك ، وظهرت شائعات بأن الممثلة الإسبانية التونسية البالغة من العمر 36 عامًا ستفشل في نهاية المطاف في تأمين أي من أصول اللاعب ، حيث يُزعم أن اللاعب نقل أمواله إلى حساب والدته .

بعد أنباء قضية الطلاق الأخيرة بين الزوجين السويديين المطلقين مارتن وينبرغ ووسيدة لويز باكستروم ، أشاد المشجعون الآن بأشرف حكيمي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ناشطون شبهوا ما فعله الزوج بما فعله أشرف حكيمي مع هبة عبوك

وننشر هنا بعض تعليقات المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي والتي جاءت كتالي:

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook

 

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي / عبر Facebook

 

المصدرpulsesports، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

حياتنا

هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بوشم جديد سيثير غضب محمد السادس شخصياً (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يبارك ويرقص في حفل زفاف صديقه لاوتارو مارتينيز من هذه العارضة الفاتنة (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك توجه رسالة دعم كبيرة لـ شاكيرا.. بماذا نصحتها؟!

حياتنا

بعد انفصاله عن هبة عبوك.. هل تخلى أشرف حكيمي عن طفليه؟

حياتنا

هبة عبوك شبه عارية بقميص دون بنطلون وأزرار تكشف المستور! (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تعلق على صورة عارية تماماً للعارضة جيسيكا غويكوتشيا.. ماذا قالت؟ (شاهد)

حياتنا

شقيقة أشرف حكيمي تشعل الجدل بإطلالة عارية وصدر مكشوف مع حلق في السرة (شاهد)

حياتنا

أشرف حكيمي يخوض تحدياً فريداً من نوعه مع شقيقه (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك في وضع مريب مع ممثل فرنسي ووصلة غزل علنية بينهما! (شاهد)

حياتنا

من هو صديق هبة عبوك السري الذي ساعدها على تجاوز أشرف حكيمي؟

حياتنا

أشرف حكيمي يثير جدلاً كبيراً بوشم “علم الجزائر” على يده ويشعل صراعاً إلكترونياً (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك تذهل الجميع بمظهرها في مهرجان كان بدون أشرف حكيمي بعدما خانها (صور)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

إسرائيل وحزب الله.. المناورات قرب الحدود دقت السيوف والمواجهة اقتربت (تحليل)

مريم حسين وصديقتها.. حركات مثيرة للشك بينهما (فيديو)

فجر السعيد تهرتل ولا تعترف بأن الأقصى أولى القبلتين.. هل كانت سكرانة؟ (شاهد)

القهوة وخطر الإصابة بالخرف: عدد الفناجين المسموح بها حسب جنسك؟

موعد مباراة اتحاد العاصمة ضد يانغ أفريكانز والتشكيلة في نهائي كأس الكونفدرالية

حادث أمني خطير.. التفاصيل الأولى لمقتل إسرائيليين على الحدود المصرية

فيديو لضابط بالدعم السريع يأمر قواته بتكثيف ضرب الجيش لكن مفاجأة صادمة حدثت

دنيا بطمة تفقد السيطرة في حفل زفاف مولاي السلطان عدنان (فيديو)

مصدر أمني يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني ويكشف دور سلطنة عُمان فيه!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC