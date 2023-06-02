99٪ فشلوا في ذلك!.. هل يمكنك اكتشاف الفارس المختبئ في اللوحة خلال 9 ثوانٍ؟

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وطن- يُحسن حل ألغاز الدماغ بشكل يومي من ذكائك. لقد ثبت علميًا أن هذه الألغاز عبر الإنترنت تعمل على تحسين قدراتك المعرفية وقوة الذاكرة والقدرة المنطقية وقدرتك على الملاحظة ومهارات أخرى.

علاوة على ذلك، فقد ثبت أن هذه الألغاز على الإنترنت تحسن مزاجك أيضًا. لذلك، إذا كنت تمر بيوم سيئ وتبحث عن طريقة للتخلص من التوتر، فإنّ حلّ الألغاز هو أحد أفضل الطرق للقيام بذلك.

لدينا إصدار جديد تمامًا من ألعاب تحفيز العقل الخفية هذه من أجلك.

اليوم، أعددنا لك اختبارًا مرئيًا. هذا اللغز الجديد بسيط وهو مأخوذ عن موقع (JagranJosh).

يجب أن تركز في الصورة بشكل دقيق للعثور على الفارس المخفي بداخلها.

اكتشف الفارس المخفي في الصورة

الصورة أعلاه عبارة عن لوحة لخيل رائعة وفارس بجانبها، رغم أنه لايظهر بتلك السهولة.

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نحن نعلم ما تفكر فيه – فقط الحصان هو المرئي في هذه الصورة. وتتساءل أين هو الفارس؟

لكن.. هذا ما عليك اكتشافه.

إذ أن الفارس موجود بالفعل في الصورة ولكن لا يمكن العثور عليه إلا من قبل الأشخاص الذين يحبون التحديات.

هذا هو السبب في أننا قدمنا ​​لك لغز الاختبار البصري هذا.

نعتقد أنه يمكنك حلّ أي لغز واجتياز كل تحدٍ.

المهلة الزمنية المحددة لهذا التحدي المرئي هي 9 ثوانٍ.

إذا ألقيت نظرة فاحصة على اللوحة، ستجد فارساً داخل الصورة.

والآن.. هل انت جاهز؟

إذن وقتك يبدأ الآن.

بالتوفيق!

إذا مللت من البحث عن الفارس داخل الصورة، خذ قسطًا من الراحة.

والآن..

انتهى الوقت.

هل تمكنت من تحديد الفارس في اللوحة خلال 9 ثوانٍ؟

حل الاختبار البصري

هنا راكب الخيل.

كان مختبئًا تحت أرجل الحصان.

كان هذا صعبًا، أليس كذلك؟

نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا اللغز البصري.