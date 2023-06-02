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5 مواقف في الزفاف الملكي رصدتها الكاميرات وأصبحت حديث الناس (شاهد)

"أول تلك المواقف، كان سقوط حقيبة الملكة رانيا، حيث سارع العريس الأمير الحسين وشقيقه الأمير هاشم إلى رفعها عن الأرض وإعادتها لوالدتهما"

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
5 مواقف في الزفاف الملكي رصدتها الكاميرات watanserb.com
الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وطن – رصد الكاميرات 5 مواقف في الزفاف الملكي لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف، وأصبحت حديث السوشال ميديا.

5 مواقف في الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين ورجوة آل سيف

أول تلك المواقف، كان سقوط حقيبة الملكة رانيا، حيث سارع العريس الأمير الحسين وشقيقه الأمير هاشم إلى رفعها عن الأرض وإعادتها لوالدتهما.

موقف آخر كان لافتاً، وهو تعب الملك عبدالله الثاني في يوم الزفاف، حيث شوهد وهو يقف لاستقبال الضيوف يقوم بالانحناء في إشارة منه على ما يبدو إلى تعب قدميه من طول مدة الوقوف .

موقف ثالث في الحفل الملكي، أظهر تواضع الاميرة إيمان والأميرة سلمى ومساعدتهما العروس رجوة آل سيف في ترتيب فستانها .

زفاف رجوة والحسين watanserb.com
الأميرتان إيمان وسلمى ترتبان فستان رجوة آل سيف

موقف رابع يظهر خفة دم الملك الأردني، حينما سلّمت عليه إحدى الضيفات المدعوات الى الحفل، وكانت أطول منه قامةً، ليقوم بالوقوف على قدميه بطريقة معينة ليصل إلى طولها، وهو يبتسم.

كما شاهدنا موقفاً خامساً بين الملك عبدالله وأخيه غير الشقيق الأمير هاشم بن الحسين، إذ ظهر الملك ويبدو وهو يمازحَ الأمير هاشم بسبب طول لحيته.

الملك عبدالله يشكر أبناء شعبه 

ونشر الملك عبدالله بن الحسين تغريدةً عبر حسابه الرسمي في تويتر، الجمعة، قال فيها: “شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة”.

وأضاف: “الشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما”.

من جانبها، نشرت الملك رانيا، عبر حسابها الرسمي في انستغرام، صوراً من الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين، وعلقت : “الحمدلله ، من زفاف الغوالي حسين ورجوة الحسين. الله يهنيكم ويخليكم لبعض وتبقى الفرحة مزينة قلوبكم”.

 

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 أما العريس الأمير الحسين بن عبدالله، فنشر عبر انستغرام، اليوم الجمعة: “أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا. الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

 

المصدروطن - مواقع التواصل الاجتماعي - مواقع الكترونية
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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