هكذا تغزّل الأمير الحسين بزوجته رجوة في أول يوم زفاف ورسالة مؤثرة من الملكة رانيا للعروسين

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وطن- سعادة غامرة عبّر عنها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مساء أول يوم بعد عقد قرانه على الآنسة السعودية رجوة آل سيف. وبعبارات ملؤها العزل والامتنان، عاد العروس الشاب للتعليق على حفل زفافه الذي احتفلت به العائلة المالكة وعموم الأردن أمس، الخميس الأول من يونيو.

الأمير الحسين يتغزل بزوجته رجوة آل سيف

وفي أول تعليق له بعد مراسم زفاف شغلت العالم العربي والأجنبي، عبّر الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، عن شكره لكل من شاركه الفرح بمناسبة عقد قرانه على الأميرة رجوة الحسين.

وعبر حسابه الرسمي على إنستغرام، بعث ولي العهد برسالة غزل وحبّ لزوجته السعودية رجوة آل سيف جاء فيها: “أحمد الله الذي منّ علي برجوة، لتكون قرة عيني ورفيقة دربي، وأسأل الله سبحانه أن يحيطنا بالطمأنينة، ويحفظنا بالمودة، ويرزقنا بالذرية الصالحة، ويعيننا على تنشئتها نشأة مؤمنة طيبة تليق بوطننا وأهلنا”.

View this post on Instagram A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo)

وتابع الأمير الحسين :”الشكر يتجدد لكل من شاركنا فرحتنا في الأردن الحبيب ومن كل أهلنا وأصدقائنا من مختلف البقاع، والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه”.

العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بدوره، قدّم بدوه شكره الخاص لكل من فرِح وتفاعل مع زفاف ابنه وولي عهده. داعيا الله أن “تبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما”.

شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما pic.twitter.com/u7igu8Ybkf — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 2, 2023

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وقال الملك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر :”شكرا من القلب لأبناء وبنات شعبنا العزيز الذين شاركونا الفرحة بالحسين ورجوة. والشكر الموصول للأشقاء والأصدقاء على وجودهم معنا بهذه المناسبة، ولتبقى ديار الأردنيين عامرة بالفرح دائما”.

وعلى صعيد متصل، هنأت الملكة رانيا العبد الله، نجلها الأمير الحسين والأميرة رجوة بمناسبة زفافهما. ونشرت الملكة عبر حسابها على إنستغرام صوراً علقت عليها كاتبة: “اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، من عقد قران أحلى العرسان حسين ورجوة”.

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عقد قران الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وثّقت وسائل إعلام رسمية في الأردن، لحظة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ورجوة آل سيف، أمس الخميس الأول من يونيو، على يد إمام الحضرة الهاشمية في الأردن الشيخ أحمد الخلايلة.

وظهر “الخلايلة” وهو يعقد قـران الأمير الحسين والآنسة رجوة، بحضور الشهود على العقد (الملك عبد الله الثاني ووالد رجوة خالد آل سيف)، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.

وخلال المناسبة السعيدة في الأردن، ارتدى الأمير الحسين بذلة مستوحاة من تصميم البذلة التي ارتداها الملك عبد الله الثاني في حفل زفافه. حيث صُمّمت أكمامها بشكل يشبه البذلة الأصلية التي ارتداها الملك عبد الله الثاني والملك عبد الله الأول.

أما رجوة آل سيف، فظهرت بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستاناً مستوحًى من فستان زفاف الملكة نور، والذي ارتدته في يوم زفافها من الملك الحسين في عام 1978. الفستان مصنوع من قماش التول الأبيض، احتوي على طرحة طويلة غطت رأس العروس.

وفي السياق أيضاً، كان الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله قد أقاما مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية- أمس الخميس- تكريماً لضيوف الأردن بمناسبة عقد قران وزفاف الأمير الحسين. وحضرها عشرات الشخصات الرسمية العربية والأجنبية وسط أجواء احتفالية عمت كامل المملكة.