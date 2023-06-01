مفاجأة لأصحاب الوجه المستدير.. ستذهل من الصفات التي يكشفها شكل وجهك عن شخصيتك

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وطن – يمكن لوجهك أن يكشف عن حقائق رائعة عن شخصيتك. في هذه المقالة المُترجمة عن موقع (JagranJosh) نستكشف السمات الشخصية لكل نوع من أنواع أشكال الوجه الأربعة – البيضاوي والمربع و المستدير والقلب.

اختبار الشخصية حسب شكل الوجه هو اختبار يهدف إلى معرفة سمات الشخصية والميول والقدرات بناءً على شكل الوجه.

يعتمد هذا الاختبار على علم الفراسة، وهو علم قديم يدرس العلاقة بين مظاهر الوجه والطباع والسلوكيات.

يوجد في هذا الاختبار أربعة أشكال رئيسية للوجه، وهي: البيضاوي والمربع والمستدير و القلب. و لإجراء هذا الاختبار، يجب أولاً تحديد شكل وجهك بدقة، ثم قراءة النتائج المتعلقة بشكل وجهك في المعطيات المرافق له.

لكن أولاً.. هل تعلم أن وجهك يحمل أسرار شخصيتك؟ والشخصية -كما تؤكد الدراسات العلمية- هي مزيج من العاطفة والسلوك والتحفيز وخصائص أنماط التفكير لدى فرد ما.

وربط عدد متزايد من الدراسات بين سمات الشخصية وشكل الوجه. تجيب هذه الدراسات على بعض الأسئلة الملحة: هل شكل الوجه يحدد الشخصية؟

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ما هو شكل الوجه الأكثر جاذبية؟

والجواب نعم، لقد أظهرت هذه الدراسات بعض الحقائق الرائعة عن شخصية الإنسان من خلال تحليل شكل الوجه.

استمر في القراءة لمعرفة ما يقوله شكل الوجه عن شخصيتك.

في هذه المقالة مع “وطن” نستكشف معاً السمات الشخصية لكل نوع من أنواع أشكال الوجه الأربعة – البيضاوي والمربع والمستدير والقلب.

اختبار الشخصية حسب شكل الوجه: ماذا يقول وجهك عنك؟

إذا كنت مهتمًا بسمات شخصيتك بناءً على شكل وجهك، فهذه المقالة مناسبة لك.

ألقِ نظرة في المرآة أو التقط صورة سيلفي بشكل سريع لتقييم شكل وجهك. هل هو شكل بيضاوي أم مربع أم دائري أم قلب؟

اكتشف حقائق رائعة حول سمات شخصيتك أدناه:

1 شخصية شكل الوجه البيضاوي

سمات شخصية صاحب شكل الوجه البيضاوي تكشف أنك شخص منهجي، وطموح، وعملي، وذو هِمّة عالية. أنت لا ترضى بالأشياء العادية. أنت أيضا لا تتسامح مع الإثم والذنوب.

قد تواجه أيضًا الكثير من الانتقادات لإثارتك الكثير من الضجيج بسبب رفضك للظلم. على الرغم من أن الشيء الجيد فيك هو أن لديك موهبة لتحقيق التوازن بين الأشياء.

أنت تعيش حياة بقواعد ومبادئ معينة. قد لا تكون معجبًا كبيرًا بالمعايير التي وضعها المجتمع. لديك القدرة على توضيح وجهات نظرك مدعومة بالحقائق.

لديك أسلوب تفكير مستقل. أنت لا تحب أن تكون محبوسًا في مكان أو روتين واحد. تميل للأماكن حيث الهواء الطلق وحيث قد تشعر بأنك أكثر نشاطًا وإبداعًا.

قد تكون شخصيتك مزيجًا من الانطوائية والانفتاح على الآخرين (شخص اجتماعي). قد تكون أيضًا ساحرًا جدًا في الطرق التي تتحدث بها أو تمشي أو تتفاعل بها مع الناس. أو حتى في طريقة تقديمك لنفسك عند أول لقاء. ربما قيل لك إن الناس يشعرون بالراحة في وجودك.

2 شخصية شكل الوجه المربع

سمات شخصية صاحب شكل الوجه المربع، تكشف أنك عنيد ونشط للغاية وحيوي وتحليلي وسريع البديهة. أنت صاحب شخصية استباقية للغاية مما يعني رغبتك في التحكم في المواقف لإنجاز الأمور بنفسك.

أنت لا تنتظر حتى تحدث مشكلة، بل تتخذ إجراءات فعالة لتجنب المشكلة وتحقيق نتائج جيدة. هذه الجودة تجعلك شخصًا هادئًا يتحكم في كل شيء حتى في أكثر المواقف توترًا.

تستمتع بالعمل في المشاريع الكبيرة التي لديها إمكانية إحداث تأثير. تنضح شخصيتك بصفات قيادية استثنائية. إلى جانب فطنتك في العمل، يمكنك أيضًا اتخاذ قرارات جيدة.

3 شخصية الوجه على شكل قلب

سمات شخصية صاحب شكل الوجه على شكل قلب تفيد بأن لديك خيالًا غنيًا وإبداعًا وذاكرة وإدراكًا جيدًا ومهارات ريادية وحدسًا قويًا.

تشير هذه الصفات أيضًا إلى أن لديك مستوى عالٍ من الذكاء العاطفي. قد تكون قويّ الشكيمة، عنيدًا، ولديك قوة داخلية لا تصدق.

قد تكون كذلك انتهازيًا وغير متهاون في بعض الأحيان. إذا ركزت تفكيرك على هدف ما، فلن تتوقف عند أي شيء حتى تحققه. أنت لا تحب الجلوس خاملا. تحب العمل في مشاريع ذكية تستمر في اختبار مستوى ذكائك.

4 شخصية شكل الوجه المستدير

تكشف سمات شخصية صاحب شكل الوجه المستدير أنك قد تكون شخصًا لطيفًا،عطوفاً تؤثر على غيرك ومِعطاءً (حتى أنك أحيانًا مفرط في العطاء).

تجعل منك هذه الصفات أيضًا كريمًا ومفيدًا لغيرك. قد تجد المتعة في مساعدة الآخرين. ومع ذلك، قد يؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى نسيان احتياجاتك الخاصة.

قد تكون عطوفًا وهادئًا ومتسامحًا وجيدًا في العلاقات الشخصية. رغم ذلك، قد تجد نفسك في كثير من الأحيان مجروحًا بسبب الإفراط في العطاء ونكران الذات.

قد تكون أيضًا متفائلًا للغاية ومؤمنًا بعمل الخير. قد يُقال لك في كثير من الأحيان أنك تبدو بريئًا أو أن وجهك يشبه وجه الطفل.