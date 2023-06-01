شركة كاسترول العالمية تثير غضب الجزائريين بسبب ما فعلته مع رياض محرز! (شاهد)

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وطن- تسببت شركة “كاسترول” ‏البريطانية المتخصصة في صناعة الزيوت والوقود، بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما وصف تزييفها لجنسية لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

ونشرت الشركة عبر موقعها الرسمي، استفتاء للجمهور لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إلا أنها وصفت رياض محرز بأنه مغربي.

محرز مغربي !

هجوم كاسح ⬇️ يا جزائريين https://t.co/BRhhE5jmFB pic.twitter.com/wJNMYmpYl7 — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 31, 2023

مغردون جزائريون يهاجمون الشركة

وتسبب التزييف الذي قامت به شركة “كاسترول” بموجة غضب المغردين الجزائريين، الذين شنوا هجوما عنيفا على الشركة، في حين ألمح البعض منهم إلى أنها محاولة مغربية لتشويه الحقائق وتزييفها.

وفي هذا السياق، قالت المغردة “صافية” مستنكرة:” خليهم يحلموا”.

🤣😂🤣😂🤣😂

خليهم يحلموا — Safia💞🇩🇿 (@Safou____31) May 31, 2023

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من جانبها، قالت المغردة ليلى برهوم:” جار السوء تبلينا بيه”.

جار السوء تبلينا بيه — Barkahoum barkahoum Leila (@BarkahoumL48949) May 31, 2023

أما المغردة الجزائرية “وسام” فأشارت هي أيضا لمسؤولية المغرب عما جرى بالقول:” حتى رياض محرز سرقوه وأصبح مغربي”.

حتى رياض محرز سرقوه وأصبح مغربي 😳🐸🙂🤓😂😂😂 — وسام♓🇩🇿wissem (@Sousou275227860) May 31, 2023

وكذلك فعل المغرد انس تلمساني الذي حمل المغرب مسؤولية التزوير بالقول:” استفحل الجهل في جارتنا (وبئست الجارة) وماعسانا نرثي حالها إلا قول المتنبي يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم”.

استفحل الجهل في جارتنا (وبئست الجارة)

وماعسانا نرثي حالها إلا قول المتنبي

يا أمةً ضحكتْ من جهلها الأمم — أنس أويس إلياس تلمساني (@anasomarey) May 31, 2023

شركة كاسترول تتراجع

ومع موجة الغضب التي ثارت على مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو ان الشركة تنبهت وخضعت لما طالب به المغردون الجزائريون، لتعود وتصحح الخطأ وتصف رياض محرز بأنه جزائري.

سيرة رياض محرز

يشار إلى أن رياض كريم محرز (مواليد 21 فبراير 1991) هو لاعب كرة قدم محترف يلعب كجناح مع نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز وقائد المنتخب الجزائري.

وبدأ رياض محرز مسيرته كلاعب شاب لنادي أيه أيه أس سارسيل الفرنسي، ثم أصبح محترفًا في 2009 مع نادي كويمبيريوس، حيث لعب لموسم واحد فقط قبل الانتقال إلى نادي لوهافر، وقضى ما ثلاث سنوات معهم، ولعب في البداية لفريقهم الاحتياطي ثم أصبح لاعباً أساسياً في الفريق الأول.

انضمام رياض محرز لنادي ليستر سيتي

وفي يناير 2014، وقع محرز مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، مما ساعدهم على الفوز بدوري البطولة الإنجليزية والتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية موسمه الأول.

وفي موسم 2015–16، حصل على جائزة أفضل لاعب جزائري، وجائزة أفضل لاعب في إنجلترا، وكان ضمن فريق العام من اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين حيث ساعد ليستر سيتي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

انضمام رياض محرز لمانشستر سيتي

ووقع رياض محرز لمانشستر سيتي في 2018، وفاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسمه الأول.

وولد محرز في فرنسا، وشارك لأول مرة دوليًا مع الجزائر في 2014 ومثلهم في كأس العالم 2014 وفي كأس الأمم الأفريقية 2015 و2017 و2019، وفاز بالأخيرة.

وفي عام 2016 حصل على جائزة أفضل لاعب أفريقي.