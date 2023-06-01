الخميس, يونيو 1, 2023
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إنجي خوري تتطاول على القرآن.. تصرفات صادمة بعدما أفقدها أدهم نابلسي أعصابها (شاهد)

انطلقت دعوات لإنقاذ إنجي خوري التي صدمت الجميع بتصرفاتها الموثقة بالفيديوهات والصور

كتب رفيف عبدالله
إنجي خوري تتطاول على القرآن.. تصرفات صادمة بعدما أفقدها أدهم نابلسي أعصابها (شاهد) watanserb.com
إنجي خوري
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وطن– فقدت المشهورة السورية إنجي خوري أعصابها، بعد نفي الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ادعاءاتها بأنها حامل منه.

إهانة القرآن واعتناق النصرانية

وانطلقت دعوات لإنقاذ إنجي خوري، التي صدمت الجميع بتصرفاتها الموثقة بالفيديوهات والصور، والتي تنشرها بنفسها عبر “انستجرام”.

حيث قامت إنجي باعتناق النصرانية، وإهانة القرآن الكريم بطريقة مباشرة. حين نشرت صورة وهي تضع حذاءها وأسفله كلمة “قرآن”.

إنجي خوري
قبلت إنجي الصليب وعلقت “المسيحية”

كما وضعت إنجي خوري حذاءها على مكان لبيع مسبحات يستخدمها المسلمون لأغراض دينية

هيفاء وقمر أيضاً

وتعمدت إنجي في جميع فيديوهاتها أن تضع أغاني أدهم نابلسي، وتكشف بطنها وتتحسسه، في إشارة إلى حملها الذي تدعيه.

وأقحمت إنجي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أزمتها، فنشرت صورتها مرفقة بشتائم بذيئة وألفاظ خارجة.

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وقالت إنجي خوري عن هيفاء: “ما ضل شي يا أم زينب اللي بالحرام كمان.. لك كلك حرام انتي وشكلك المعفن”.

إنجي خوري
هاجمت إنجي هيفاء وهبي بلا سبب واضح

ونشرت إنجي صورة جيمي نجل قمر اللبنانية، وهاجمت والدته بضراوة قائلة: “رح بلش فيكي أول وحدة.. لأنك بتعرفي حالك يا أم الحرام.. بي حرام وأزا بتنزلي شي راح يبين مين بيو الحقيقي.. وبنتو الحلوة”.

إنجي خوري
قمر كانت من ضحايا هجوم إنجي الهستيري

أمراض نفسية!

ولم يستوعب المتابعون سبب هجوم إنجي على قمر وهيفاء وهبي، وطالبوا بضرورة علاجها فوراً.

وأكدوا في تعليقاتهم أن تصرفات إنجي تدل على معاناتها من أمراض نفسية حادة واضطراب ما بعد الصدمة. بينما طالب آخرون بإلقاء القبض عليها وإغلاق حساباتها على وسائل التواصل.

أدهم نابلسي يرد

وكان أدهم نابلسي قد خرج عن صمته وردّ على ما وجهته له “خوري”.

ونشر أدهم نابلسي عبر حسابه الرسميّ والموثق في فيسبوك، منشوراً كتب فيه: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

إنجي خوري
رد أدهم نابلسي

وتابع الفنان المعتزل: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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