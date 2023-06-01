إنجي خوري تتطاول على القرآن.. تصرفات صادمة بعدما أفقدها أدهم نابلسي أعصابها (شاهد)

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وطن– فقدت المشهورة السورية إنجي خوري أعصابها، بعد نفي الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ادعاءاتها بأنها حامل منه.

إهانة القرآن واعتناق النصرانية

وانطلقت دعوات لإنقاذ إنجي خوري، التي صدمت الجميع بتصرفاتها الموثقة بالفيديوهات والصور، والتي تنشرها بنفسها عبر “انستجرام”.

حيث قامت إنجي باعتناق النصرانية، وإهانة القرآن الكريم بطريقة مباشرة. حين نشرت صورة وهي تضع حذاءها وأسفله كلمة “قرآن”.

كما وضعت إنجي خوري حذاءها على مكان لبيع مسبحات يستخدمها المسلمون لأغراض دينية

هيفاء وقمر أيضاً

وتعمدت إنجي في جميع فيديوهاتها أن تضع أغاني أدهم نابلسي، وتكشف بطنها وتتحسسه، في إشارة إلى حملها الذي تدعيه.

وأقحمت إنجي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أزمتها، فنشرت صورتها مرفقة بشتائم بذيئة وألفاظ خارجة.

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وقالت إنجي خوري عن هيفاء: “ما ضل شي يا أم زينب اللي بالحرام كمان.. لك كلك حرام انتي وشكلك المعفن”.

ونشرت إنجي صورة جيمي نجل قمر اللبنانية، وهاجمت والدته بضراوة قائلة: “رح بلش فيكي أول وحدة.. لأنك بتعرفي حالك يا أم الحرام.. بي حرام وأزا بتنزلي شي راح يبين مين بيو الحقيقي.. وبنتو الحلوة”.

أمراض نفسية!

ولم يستوعب المتابعون سبب هجوم إنجي على قمر وهيفاء وهبي، وطالبوا بضرورة علاجها فوراً.

وأكدوا في تعليقاتهم أن تصرفات إنجي تدل على معاناتها من أمراض نفسية حادة واضطراب ما بعد الصدمة. بينما طالب آخرون بإلقاء القبض عليها وإغلاق حساباتها على وسائل التواصل.

أدهم نابلسي يرد

وكان أدهم نابلسي قد خرج عن صمته وردّ على ما وجهته له “خوري”.

ونشر أدهم نابلسي عبر حسابه الرسميّ والموثق في فيسبوك، منشوراً كتب فيه: “لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي رب العالمين.. وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب رب العالمين وكان يؤذي الناس ويفتري عليهم”.

وتابع الفنان المعتزل: “عادة لا أحب أن أرد على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها لأن مروجيها لا يريدون إلا الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات بأنها ليست صحيحة”.