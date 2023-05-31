نوعان من الأطعمة مفيدان للصحة بعد سن الـ70 عامًا

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وطن- إن تناول هذين النوعين من الأطعمة بانتظام من شأنه أن يقلّل من خطر الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن وخاصة السقوط والتعرّض للحوادث ودخول المستشفى، وفقًا لدراسة حديثة.

وفي الحقيقة، إن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونول -وهي أحد مكونات مجموعة الفلافونويد- تقلّل من خطر الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن، والتي تحدث بشكل عام في سن الشيخوخة. وهذه هي النتيجة التي توصل إليها فريق من الباحثين الأمريكيين من معهد هيندا وآرثر ماركوس لأبحاث الشيخوخة في بوسطن (الولايات المتحدة)، الذين نظروا في الصلة بين الفلافونول وتطور هذه المتلازمة، بحسب ما أفاد به تقرير “فام أكتيال” الفرنسي.

ووفقًا للهيئة العليا للصحة، فإن متلازمة الإرهاق المزمن؛ “هي علامة على إمكانية الوفاة والحوادث المزعجة، لا سيما الإعاقات والسقوط ودخول المستشفى”. وتبدأ هذه المتلازمة في الظهور بعد سن 65، كما يكون معدل انتشارها منخفضًا قبل سن 70 عامًا، وفقًا لـ HAS.

من ناحية أخرى، فإن الفلافونول عبارة عن أصباغ نباتية توجد غالبًا في الأطعمة مثل العنب أو التفاح أو السبانخ. من بين الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة أكثر من غيرها، لاحظ العلماء أن هناك ثمرتين يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على الصحة، بحسب نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في 13 أبريل 2023.

قد يقلل تناول التوت والتفاح من خطر الإصابة بمتلازمة الضعف

ركز تحليل العلماء على 1701 شخص، لا يعانون من هشاشة العظام في البداية. كما تمت متابعة المشاركين لمدة 12 عامًا تقريبًا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وبعد فترة المتابعة، وجد مؤلفو الدراسة أن استهلاك الفلافونول، وخاصة الكيرسيتين (وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعد جزءًا من مركبات الفلافونويد) كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بهذه المتلازمة. وقال البروفيسور شيفاني ساهني مؤلف مشارك في الدراسة، في بيان صحفي: “تشير هذه البيانات إلى أنه قد تكون هناك فئات فرعية معينة من مركبات الفلافونويد التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات كإستراتيجية غذائية للوقاية من الإرهاق المزمن”.

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متلازمة الوهن: تناول 10 ملغ من الفلافونول في اليوم يقلل من خطر الإصابة بنسبة 20٪.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، “لكل جرعة أعلى من 10 ملغ من الفلافونول في اليوم، تقل مخاطر الضعف بنسبة 20٪. وبالتالي، يمكن للجميع بسهولة استهلاك 10 ملغ من الفلافونول يوميًا لأن تفاحة متوسطة الحجم تحتوي على نحو 10 ملغ من الفلافونول”.

وإذا كانت النتائج التي تمّ الحصول عليها واعدة، فإن العلماء يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الدور الذي يمكن أن تلعبه مركبات الفلافونول في الجسم.

وفي السياق نفسه، لاتباع نظام غذائي متوازن وبالتالي تجنب ظهور الأمراض، يوصي المعهد الوطني للبحوث الزراعية (Inrae) بتناول الخضار والفواكه الطازجة التي توفر فيتامين سي والحديد. كما يوصى أيضًا بما يلي:

استهلاك الأسماك الزيتية.

استهلاك أنواع أخرى من الأسماك.

استهلاك الرخويات مثل المحار.

استهلاك القشريات التي توفر فيتامين د وكذلك البروتين.

وختامًا يذكّرنا المعهد الوطني للبحوث الزراعية-INRAE ​​أيضًا أنه من المهم عدم إهمال ممارسة النشاط البدني المنتظم، والذي يسمح لنا بالحفاظ على الطاقة وبالتالي تغطية جميع الاحتياجات الغذائية.