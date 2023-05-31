الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةحياتنانوعان من الأطعمة مفيدان للصحة بعد سن الـ70 عامًا
حياتنا

نوعان من الأطعمة مفيدان للصحة بعد سن الـ70 عامًا

"الفلافونول عبارة عن أصباغ نباتية توجد غالبًا في الأطعمة مثل العنب أو التفاح"

كتب معالي بن عمر
فاكهة مفيدة للصحة بعد 70 عاما watanserb.com
فاكهة مفيدة للصحة بعد 70 عاما
- Advertisement -

وطن- إن تناول هذين النوعين من الأطعمة بانتظام من شأنه أن يقلّل من خطر الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن وخاصة السقوط والتعرّض للحوادث ودخول المستشفى، وفقًا لدراسة حديثة.

وفي الحقيقة، إن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونول -وهي أحد مكونات مجموعة الفلافونويد- تقلّل من خطر الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن، والتي تحدث بشكل عام في سن الشيخوخة. وهذه هي النتيجة التي توصل إليها فريق من الباحثين الأمريكيين من معهد هيندا وآرثر ماركوس لأبحاث الشيخوخة في بوسطن (الولايات المتحدة)، الذين نظروا في الصلة بين الفلافونول وتطور هذه المتلازمة، بحسب ما أفاد به تقرير “فام أكتيال” الفرنسي.

نوعين من الأطعمة يقللان من خطر الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن
مركبات الفلافونول موجودة في العنب والتفاح

ووفقًا للهيئة العليا للصحة، فإن متلازمة الإرهاق المزمن؛ “هي علامة على إمكانية الوفاة والحوادث المزعجة، لا سيما الإعاقات والسقوط ودخول المستشفى”. وتبدأ هذه المتلازمة في الظهور بعد سن 65، كما يكون معدل انتشارها منخفضًا قبل سن 70 عامًا، وفقًا لـ HAS.

من ناحية أخرى، فإن الفلافونول عبارة عن أصباغ نباتية توجد غالبًا في الأطعمة مثل العنب أو التفاح أو السبانخ. من بين الأطعمة التي تحتوي على هذه المادة أكثر من غيرها، لاحظ العلماء أن هناك ثمرتين يمكن أن يكون لهما تأثير إيجابي على الصحة، بحسب نتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في 13 أبريل 2023.

قد يقلل تناول التوت والتفاح من خطر الإصابة بمتلازمة الضعف

ركز تحليل العلماء على 1701 شخص، لا يعانون من هشاشة العظام في البداية. كما تمت متابعة المشاركين لمدة 12 عامًا تقريبًا، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

وبعد فترة المتابعة، وجد مؤلفو الدراسة أن استهلاك الفلافونول، وخاصة الكيرسيتين (وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعد جزءًا من مركبات الفلافونويد) كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بهذه المتلازمة. وقال البروفيسور شيفاني ساهني مؤلف مشارك في الدراسة، في بيان صحفي: “تشير هذه البيانات إلى أنه قد تكون هناك فئات فرعية معينة من مركبات الفلافونويد التي تتمتع بأكبر قدر من الإمكانات كإستراتيجية غذائية للوقاية من الإرهاق المزمن”.

- Advertisement -

متلازمة الوهن: تناول 10 ملغ من الفلافونول في اليوم يقلل من خطر الإصابة بنسبة 20٪.

وفقًا لمؤلفي الدراسة، “لكل جرعة أعلى من 10 ملغ من الفلافونول في اليوم، تقل مخاطر الضعف بنسبة 20٪. وبالتالي، يمكن للجميع بسهولة استهلاك 10 ملغ من الفلافونول يوميًا لأن تفاحة متوسطة الحجم تحتوي على نحو 10 ملغ من الفلافونول”.

متلازمة الإرهاق المزمن
فوائد التفاح

وإذا كانت النتائج التي تمّ الحصول عليها واعدة، فإن العلماء يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الدور الذي يمكن أن تلعبه مركبات الفلافونول في الجسم.

وفي السياق نفسه، لاتباع نظام غذائي متوازن وبالتالي تجنب ظهور الأمراض، يوصي المعهد الوطني للبحوث الزراعية (Inrae) بتناول الخضار والفواكه الطازجة التي توفر فيتامين سي والحديد. كما يوصى أيضًا بما يلي:

  • استهلاك الأسماك الزيتية.
  • استهلاك أنواع أخرى من الأسماك.
  • استهلاك الرخويات مثل المحار.
  • استهلاك القشريات التي توفر فيتامين د وكذلك البروتين.

وختامًا يذكّرنا المعهد الوطني للبحوث الزراعية-INRAE ​​أيضًا أنه من المهم عدم إهمال ممارسة النشاط البدني المنتظم، والذي يسمح لنا بالحفاظ على الطاقة وبالتالي تغطية جميع الاحتياجات الغذائية.

تناول التفاح
اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة
المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد وفاتك..هذا ما سيحصل لحسابك على الفيسبوك!

قميص “غير عادي” يرتديه سلطان النيادي في الفضاء وهذه مميزاته

تعرّفوا على أجمل أميرات الأردن (صور)

هذا المشروب يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ..تعرف عليه

فيديوهات عفوية لابنة هند القحطاني تكشف عن إصابتها بمرض خطير!

ميزانية نتنياهو تضع إسرائيل قيد التهديد الوجودي.. تحليل يرصد الأسباب والتداعيات

خبراء الإتيكيت يحذرون..لا ينبغي للمسافر أن يتكئ على كرسي طائرة لهذا السبب المفجع!

برشلونة يقترح على ميسي هذا العرض .. فهل يقبل البرغوث به؟!

تعذيب وحشي لشاب سوداني لا يتحمله بشر ورسالة إلهية توقف الاعتداء (فيديو)

ماذا يحدث في دماغ الطفل عندما نستخدم العقوبة البدنية؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC