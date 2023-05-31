لا نبيع للكلاب.. تركي يمارس عنصرية تجاه طفل بسبب أردوغان وتدخل عاجل (فيديو)

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وطن- أغلقت السلطات التركية، مخبزاً بعدما مارس صاحبه حالة من العنصرية، تجاه أحد الأطفال بعدما ذهب لشراء خبز وهو يردّد شعار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

القصة بدأت بتوجّه طفل لشراء خبز من أحد المخابز، في مدينة إسطنبول، وكان يتغنى بأردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لا سيما بعد الانتخابات الأخيرة التي منحت أردوغان ولاية رئاسية جديدة.

وأقدم صاحب المخبز على طرد الطفل، فتوجهت أسرة الأخير لمعرفة سبب الواقعة، فقال صاحب المخبز: “نحن لا نبيع الخبز للكلاب”، كما هددهم بسكين.

بعد هذه الواقعة العنصرية، أقدمت بلدية سلطان غازي في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول، على تشميع المتجر وسحب الترخيص منه، بسبب توجيهه إساءات وشتائم للطفل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، لحظة تشميع المحل، والأكثر من ذلك أنه تم تعليق صورة أردوغان على المتجر.

حدث في منطقة سلطان غازي باسطنبول.. ذهب أحد الأطفال يوم أمس ليشتري خبزاً وهو يردد شعار أردوغان، فطرده صاحب المخبز وقال له "لا نبيع الخبز للكلاب" اليوم تم إغلاق المخبز وسحب الرخصة وتعليق صورة الرئيس على بابه.. pic.twitter.com/KF7G0qwfql — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) May 30, 2023

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تعليق رئيس بلدية سلطان غازي

بدوره، قال رئيس بلدية سلطان غازي عبد الرحمن دورسون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “لم يعد هناك تركيا القديمة. أود أن أعبر عن تمنياتي بالشفاء العاجل لإخوتي الذين يتعرضون لهذه العقلية السوداء التي تعتقد أن حقوقها وحرياتها تنطبق فقط على نفسها وتجرُّ الآخرين إلى التمييز والإساءة”.

✍🏻 عبدالرحمن دورسون، رئيس بلدية سلطان غازي في إسطنبول ينشر فيديو عن إغلاق محل تهجم صاحبه على ناخبين صوتوا للرئيس أردوغان.#TR99#تركيا_تختار_اردوغان #تركيا_تنتخب pic.twitter.com/s8Nv4UsKW8 — TR99 (@TR99media) May 30, 2023

وأضاف: “تم إعداد محضر بشأن المنشأة التي يديرها هذا الشخص، الذي لم يتحمل نتيجة انتخابات ديمقراطية وشعبية ويسيء للناخبين الذين صوتوا لصالحنا ويُهينهم”.

استقطاب تركي

والمشهد العنصري الذي تعرض له الطفل، جزء من حالة الاستقطاب التي عاشتها تركيا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حسمها أردوغان في مواجهة كمال كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

رسائل أردوغان للمعارضة

وقال أردوغان، إن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لها انعكاسات مهمة في المنطقة والعالم، داعياً أحزاب المعارضة إلى تغيير ما وصفه بـ”خطابها الاستفزازي والعنصري”.

وأضاف في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة الـ79 لاتحاد الغرف والبورصات التركية في العاصمة أنقرة: “نتعرض لكثير من الافتراءات، ونتساءل عما قدمته المعارضة من خدمات في البلديات التي تقودها”.

وشدّد أردوغان، على أن حكومة بلاده ستعيد إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، وهو ما يشكل أولوية بالنسبة لها.