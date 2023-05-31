قميص “غير عادي” يرتديه سلطان النيادي في الفضاء وهذه مميزاته

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وطن – شارك رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، متابعيه معلومات جديدة حول “قميص خاص” بمميزات غير عادية يرتديه بين الحين والآخر على متن محطة الفضاء الدولية في رحلته التي انطلقت قبل شهر وتمتد لـ 5 أشهر قادمة.

سلطان النيادي يكشف عن قميصه “الخارق”

وقال رائد الفضاء الإماراتي عبر حسابه في “تويتر” “القميص اللي ارتديه ليس عاديًا.. هذا القميص يحتوي على أجهزة لرصد حالتنا الصحية.. يقيس نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس وغيرها بهدف دراسة عمل وظائف أجسامنا في بيئة الجاذبية الصغرى”.

القميص اللي ارتديه ليس عاديًا.. هذا القميص يحتوي على أجهزة لرصد حالتنا الصحية.. يقيس نبضات القلب، وضغط الدم، والتنفس وغيرها بهدف دراسة عمل وظائف أجسامنا في بيئة الجاذبية الصغرى🔬 والتقنيات المستخدمة في هذا الجهاز لها دور كبير بتطوير مجال الرعاية الطبية عن بعد على الأرض. 🩺 pic.twitter.com/HoHz3dBEnM — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) May 31, 2023

وأشار النيادي كذلك إلى أن”التقنيات المستخدمة في هذا الجهاز لها دور كبير بتطوير مجال الرعاية الطبية عن بعد على الأرض”.

وينشر سلطان النيادي بين الحين والآخر، تجاربه ومغامراته الشيقة على متن محطة الفضاء الدولية، حيث ذهب في مهمة برعاية بلده، الإمارات.

رحلة سلطان النيادي لمحطة الفضاء الدولية

سلطان النيادي هو رائد فضاء إماراتي متميز ومبدع، يمثل الطموح والإرادة لشعب الإمارات في استكشاف الفضاء والمساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا، تقول وسائل الإعلام الرسمية في بلاده.

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وُلد في مدينة العين عام 1981، وتخرج من جامعة برايتون في بريطانيا بتخصص هندسة الإلكترونيات والاتصالات، ثم حصل على درجة الماجستير والدكتوراه في أستراليا بتخصص أمن المعلومات والشبكات.

عمل كمهندس اتصالات في القوات المسلحة الإماراتية، قبل أن يتم اختياره كأحد أول رائدي فضاء إماراتيين في عام 2017. في مارس 2023، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية في أطول مهمة فضائية عربية.

حيث قام بإجراء تجارب علمية متعددة في مجالات مختلفة، منها الذي يتعلق بـ بيولوجيا الفضاء وصحة القلب.

كما حقق إنجازًا تاريخيًا في أبريل 2023، عندما أصبح أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء خارج المحطة لمدة ست ساعات ونصف.