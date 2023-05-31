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عباس أبو ذر.. من هو العراقي المنضم لـ فاغنر وقتل في أوكرانيا؟

المقاتل العراقي عباس أبو ذر وتوت لقي حتفه في السابع من نيسان أبريل، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة لوهانسك

كتب خالد الأحمد
فاغنر watanserb.com
مجموعة فاغنر العسكرية الموالية للجيش الروسي
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وطن – قتل متطوع عراقي بصفوف قوات “فاغنر” الموالية لموسكو يدعى “عباس أبو ذر وتوت”، في أوكرانيا خلال المعارك الجارية هناك منذ أكثر من عام بين القوات الروسية والأوكرانية.

وقال موقع وكالة الإعلام الروسية إن مواطنا عراقيا يقاتل مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة لقي حتفه في أوكرانيا، في أوائل نيسان أبريل، في أول حالة مؤكدة لمقتل مواطن من الشرق الأوسط في الصراع.

قتل في نيسان الماضي

وأفادت وكالة “رويترز” أن المواطن العراقي “عباس أبو ذر وتوت” لقي حتفه في السابع من نيسان أبريل، بعد يوم من وصوله إلى مستشفى لمجموعة فاغنر في مدينة “لوهانسك”، التي تسيطر عليها روسيا بشرق أوكرانيا.

وأضافت أنه أصيب في باخموت، المدينة الواقعة في إقليم دونيتسك التي سيطرت عليها فاغنر في منتصف، مايو، بعد معركة اندلعت منذ العام الماضي.

وفي مقابلة مع مدون مؤيد لروسيا ، قال مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين، إن الصراع برمته كلف 20 ألف من أرواح رجاله.

وفي مقطع مصور نشرته وكالة RIA FAN يظهر رجل، قيل إنه والد الجندي القتيل، وهو يتلقى أوسمة تكريمًا لابنه بعد وفاته، مدعيا أنه أيد قراره بالانضمام لفاغنر “متطوعا”.

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وظهر الرجل وهو يقول إن “عباس أراد الفوز بحريته وأراد أن يكون رجلا يدافع عن حريته وعن نفسه، وإنه أخبره بأنه وجد حريته في روسيا”.

ولم يرد بريغوجين على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

ويذكر أن معظم من قاتلوا في معركة باخموت هم مقاتلون مدانون في روسيا، جندتهم فاغنر من السجون بوعد بالعفو إذا نجوا بعد قتال ستة أشهر على الجبهة في أوكرانيا.

المقاتل العراقي المقتول مدان بتهمة المخدرات

وبحسب أوراق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز، حكم على “عباس أبو ذر وتوت” في يوليو 2021 بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة المخدرات من قبل محكمة في مدينة كازان الروسية.

وقالت الوثائق إن “وتوت” كان طالبا في السنة الأولى في جامعة تقنية في قازان عندما ألقت الشرطة القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد أن “وتوت” كان في السجن عندما جندته فاغنر.

وتشن فاغنر التي جندت آلاف السجناء للقتال في أوكرانيا، الهجوم على باخموت منذ الصيف واستولت مؤخرا على عدة بلدات في محاولة لمحاصرة المدينة.

المصدررويترز + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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