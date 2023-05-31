الأربعاء, مايو 31, 2023
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سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي في مكان عام والسلطات الإندونيسية تتدخل (شاهد)

مسؤول أمني في جزيرة بالي أكد أنه تم القبض على السائحة ورفيقها وأنهما يخضعان للتحقيق

كتب سالم حنفي
سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي watanserb.com
سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي
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وطن- بعد أيام فقط من تجرد سائحة ألمانية من ملابسها وقيامها بالاستعراض دخل أحد المعابد، أثارت دنماركية غضبًا عرما على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا بعد ظهور مقطع فيديو لها وهي تعرض عضوها التناسلي منعلى ظهر دراجة نارية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، فقد قدمت السائحة الدنماركية الشقراء إلى جزيرة بالي الشهيرة في إندونيسيا وتم التقاط مقطع الفيديو لها وهي تكشف عن “مهبلها” في أحد الأماكن العامة.

وأظهر مقطع فيديو شاركه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي السائحة الدنماركية “ني لوه جيلانتيك” وهي تقوم بفعل شنيع في الجزء الجنوبي من الجزيرة بالقرب من منتجع في سيمينياك.

السائحة الدنماركية تكشف عضوها التناسلي أمام الكاميرا

وشوهدت السائحة وهي تركب مع رفيقها، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من ألمانيا، على دراجة نارية.

وبينما كان الرجل يتحدث إلى الشخص الذي يقف خلف الكاميرا، كشفت السائحة عن عضوها التناسلي وهي تضحك قبل أن يلاحظ صديقها ذلك ويغلق رجليها وينزل ساقيها على الأرض.

السائحة الدنماركية تكشف عضوها التناسلي أمام الكاميرا
السائحة الدنماركية تكشف عضوها التناسلي أمام الكاميرا

مسؤولة حكومية تندد بتصرف السائحة

من جانبها، نددت مسؤولة في الجزيرة تدعى “ني لوه” بسلوك المرأة غير اللائق وأوضحت في منشور لها عبر حسابها على مواقع التواصل: “بالي ستكون بخير بدون سائحين قمامة”.

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وأضافت:”لمن يقول إننا نجعل بالي وحيدة ، يرجى معرفة الفرق بين الحزم والهمجية..وفر القليل من الكبرياء إذا كان لا يزال لديك.”

كما حثت المسؤولة الناس على مشاهدة الفيديو وفهم سبب معاناة سكان بالي من أجل رعاية تراثهم.

وتم إبلاغ الحادث لمكتب الهجرة بعد أن انتشر يوم الأحد.

السائحة الدنماركية تكشف عضوها التناسلي
السائحة الدنماركية تكشف عضوها التناسلي

احتجاز السائحة الدنماركية

من جنبه، قال رئيس مكتب نجوراه راي للهجرة “سوجيتو” ، في بيان: “إنهم محتجزون في مكتب نغوراه راي للهجرة بعد القبض عليهم واحتجازهم.”

وأضاف المسؤول أن الزوجين وصلا البلاد في 9 أبريل وحصلا على تأشيرة عند الوصول لزيارة بالي ، وهي صالحة حتى 7 يونيو 2023.

سائحة ألمانية تتعرى تماماً وتقتحم عرضاً في معبد هندوسي بإندونيسيا
سائحة ألمانية تتعرى تماماً وتقتحم عرضاً في معبد هندوسي بإندونيسيا

التعامل بحزم مع المسيئين

وذكر حاكم بالي وايان كوستر في مؤتمر صحفي لنمو صناعة السياحة أن “السائحين الأجانب الذين يسيئون التصرف أو يشاركون في أنشطة غير مسموح بها ضمن تصريح التأشيرة الخاص بهم سيتم التعامل معهم بحزم”.

وتشمل العقوبة مجموعة من الإجراءات الصارمة مثل “الترحيل والعقوبات الإدارية والعقوبات الجنائية”.

المصدرصحيفة ديلي ستار، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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