سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي في مكان عام والسلطات الإندونيسية تتدخل (شاهد)

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وطن- بعد أيام فقط من تجرد سائحة ألمانية من ملابسها وقيامها بالاستعراض دخل أحد المعابد، أثارت دنماركية غضبًا عرما على وسائل التواصل الاجتماعي في إندونيسيا بعد ظهور مقطع فيديو لها وهي تعرض عضوها التناسلي منعلى ظهر دراجة نارية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار“، فقد قدمت السائحة الدنماركية الشقراء إلى جزيرة بالي الشهيرة في إندونيسيا وتم التقاط مقطع الفيديو لها وهي تكشف عن “مهبلها” في أحد الأماكن العامة.

وأظهر مقطع فيديو شاركه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي السائحة الدنماركية “ني لوه جيلانتيك” وهي تقوم بفعل شنيع في الجزء الجنوبي من الجزيرة بالقرب من منتجع في سيمينياك.

السائحة الدنماركية تكشف عضوها التناسلي أمام الكاميرا

وشوهدت السائحة وهي تركب مع رفيقها، الذي تم تحديده لاحقًا على أنه رجل يبلغ من العمر 49 عامًا من ألمانيا، على دراجة نارية.

وبينما كان الرجل يتحدث إلى الشخص الذي يقف خلف الكاميرا، كشفت السائحة عن عضوها التناسلي وهي تضحك قبل أن يلاحظ صديقها ذلك ويغلق رجليها وينزل ساقيها على الأرض.

مسؤولة حكومية تندد بتصرف السائحة

من جانبها، نددت مسؤولة في الجزيرة تدعى “ني لوه” بسلوك المرأة غير اللائق وأوضحت في منشور لها عبر حسابها على مواقع التواصل: “بالي ستكون بخير بدون سائحين قمامة”.

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وأضافت:”لمن يقول إننا نجعل بالي وحيدة ، يرجى معرفة الفرق بين الحزم والهمجية..وفر القليل من الكبرياء إذا كان لا يزال لديك.”

كما حثت المسؤولة الناس على مشاهدة الفيديو وفهم سبب معاناة سكان بالي من أجل رعاية تراثهم.

وتم إبلاغ الحادث لمكتب الهجرة بعد أن انتشر يوم الأحد.

احتجاز السائحة الدنماركية

من جنبه، قال رئيس مكتب نجوراه راي للهجرة “سوجيتو” ، في بيان: “إنهم محتجزون في مكتب نغوراه راي للهجرة بعد القبض عليهم واحتجازهم.”

وأضاف المسؤول أن الزوجين وصلا البلاد في 9 أبريل وحصلا على تأشيرة عند الوصول لزيارة بالي ، وهي صالحة حتى 7 يونيو 2023.

التعامل بحزم مع المسيئين

وذكر حاكم بالي وايان كوستر في مؤتمر صحفي لنمو صناعة السياحة أن “السائحين الأجانب الذين يسيئون التصرف أو يشاركون في أنشطة غير مسموح بها ضمن تصريح التأشيرة الخاص بهم سيتم التعامل معهم بحزم”.

وتشمل العقوبة مجموعة من الإجراءات الصارمة مثل “الترحيل والعقوبات الإدارية والعقوبات الجنائية”.