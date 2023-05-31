الأربعاء, مايو 31, 2023
الرئيسيةحياتنارد صادم من ياسمين صبري على متابع طلب منها 10 آلاف دولار!...
حياتنا

رد صادم من ياسمين صبري على متابع طلب منها 10 آلاف دولار! (شاهد)

كشفت ياسمين صبري موقفها من المشاهد الجريئة وعمليات التجميل

كتب رفيف عبدالله
رد صادم من ياسمين صبري على متابع طلب منها 10 آلاف دولار! (شاهد) watanserb.com
ياسمين صبري
- Advertisement -

وطن– فتحت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لمتابعيها المجال بأن يطرحوا عليها الأسئلة عبر خاصية “Ask”، على حسابها الرسمي عبر “انستجرام”.

لا للمشاهد الجريئة

وتفاجأت ياسمين صبري بأحد المتابعين يطلب منها مبلغاً مالياً ضخماً، لكنها صدمته بالرد.

وكتب المتابع لياسمين عبر “انستجرام“: “عايز منك 10 آلاف دولار”، لترد عليه ياسمين قائلة: “ليه ماسك عليّ ذلة”.

ياسمين صبري
صدمت ياسمين المتابع بردها

كما سألها آخر: “هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود؟”

وكشفت ياسمين أنها ضد المشاهد الجريئة، وأجابت: “مبوافقش هنا.. هوافق هناك؟”

ياسمين صبري
أعلنت طليقة أحمد أبو هشيمة أنها لن تقدم أدواراً جريئة

التجميل الحقيقي نادر

وأبدى متابع بملاحظته حول تغيير ملامح ياسمين صبري، وتخليها عن التجميل. لتجيب الفنانة: “مش بيليق عليا والتجميل الحقيقى بقى حاجة نادرة”.

- Advertisement -
ياسمين صبري
ردت ياسمين على متابعيها حول عمليات التجميل

كما طلب منها أحد المتابعين صورتها وهي طفلة، وبالفعل استجابت ياسمين له ونشرتها.

ياسمين صبري
ياسمين صبري في طفولتها
ياسمين صبري
تقضي ياسمين عطلاتها دائماً في جزر المالديف

وحول أجمل بلد زارتها، ردت ياسمين: “مالديفز”.

“أبو النسب”

على الصعيد الفني، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بفيلم يحمل اسم “أبو النسب”.

ويشاركها في البطولة الفنان أحمد إمام، في ثالت تعاون بينهما بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016، وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري الفنية في مسلسل “فرصة تانية”، الذي تمّ عرضه في رمضان 2020.

نشاط فني

وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد.

والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وسبق أن كشفت ياسمين صبري في تصريحات جديدة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب. مشيرة إلى أن أحدهما أكشن، ومن المقرر طرحه في الصيف.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

ياسمين صبري في إطلالة مثيرة من داخل الجيم تستعرض قوة تحملها! (فيديو)

حياتنا

بتمرين فتح الحوض.. ياسمين صبري تتعمد الإثارة واستعراض أنوثتها (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري ترتدي النقاب .. مفاجأة بعد أيام من تصريحها عن الحجاب! (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري خليفة الله في الأرض.. تصريحات صادمة للفنانة حول الدين والحجاب! (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري تُقلد جورجينا بطريقة جنونية.. لن تُصدق كيف أصبحت ملامحها (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري تحسم أنباء عودتها لـ “أحمد أبو هشيمة”

حياتنا

ياسمين صبري تظهر مع رجل أكثر أنوثة منها في طائرة خاصة والتعليقات ممنوعة! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بمايوه التايجر تتحدى هيفاء وهبي وياسمين صبري! (شاهد)

حياتنا

سمية الخشاب توجه رسالة غير متوقعة لجورجينا رودريغيز (شاهد)

حياتنا

ياسمين صبري تثير السخرية بملابسها في مونديال قطر والجمهور يحذرها من رونالدو! (شاهد)

حياتنا

والد ياسمين صبري يكشف أسوأ أسرارها الخاصة جداً.. وقصة زواجها الأولى! (شاهد)

حياتنا

صور مسربة لياسمين صبري مع أبو هشيمة تؤكد زواجهما مجددا في السر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يجب عليك إزالة المفارش والأغطية عند وصولك إلى غرفة الفندق؟ مدبرة منزل تُجيب

حملة مباغِتة.. لحظات درامية لمداهمة وكر مخدرات في السعودية (شاهد)

سائحة دنماركية شقراء تستعرض بعضوها التناسلي في مكان عام والسلطات الإندونيسية تتدخل (شاهد)

الحارس الجزائري مصطفى زغبة يتصدى لكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي (شاهد)

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو من تصوير الدماغ؟

سيدة تونسية في مصر ترتكب جريمة بشعة بحق طفلتها قبل الإقدام على الانتحار!

دولة أوروبية تحول “الجنس” إلى رياضة وتطلق بطولة دولية لها.. هل سيحترف لاعبون عرب هذه المنافسة؟

شاب سعودي يفعل ما لا يُصدَّق مع والدته لتخفيف ألم الزواج الثاني لوالده (فيديو)

تسريبات عن تشكيل الحكومة التركية الجديدة.. مفاجآت صادمة حول وزارتي الداخلية والخارجية!

التطبيع السعودي الإسرائيلي.. كيف تحول إلى أكبر معضلة للولايات المتحدة؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC