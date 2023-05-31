رد صادم من ياسمين صبري على متابع طلب منها 10 آلاف دولار! (شاهد)

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وطن– فتحت الفنانة المصرية ياسمين صبري، لمتابعيها المجال بأن يطرحوا عليها الأسئلة عبر خاصية “Ask”، على حسابها الرسمي عبر “انستجرام”.

لا للمشاهد الجريئة

وتفاجأت ياسمين صبري بأحد المتابعين يطلب منها مبلغاً مالياً ضخماً، لكنها صدمته بالرد.

وكتب المتابع لياسمين عبر “انستجرام“: “عايز منك 10 آلاف دولار”، لترد عليه ياسمين قائلة: “ليه ماسك عليّ ذلة”.

كما سألها آخر: “هل توافقين على تقديم مشاهد جريئة في هوليوود؟”

وكشفت ياسمين أنها ضد المشاهد الجريئة، وأجابت: “مبوافقش هنا.. هوافق هناك؟”

التجميل الحقيقي نادر

وأبدى متابع بملاحظته حول تغيير ملامح ياسمين صبري، وتخليها عن التجميل. لتجيب الفنانة: “مش بيليق عليا والتجميل الحقيقى بقى حاجة نادرة”.

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كما طلب منها أحد المتابعين صورتها وهي طفلة، وبالفعل استجابت ياسمين له ونشرتها.

وحول أجمل بلد زارتها، ردت ياسمين: “مالديفز”.

“أبو النسب”

على الصعيد الفني، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بفيلم يحمل اسم “أبو النسب”.

ويشاركها في البطولة الفنان أحمد إمام، في ثالت تعاون بينهما بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016، وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري الفنية في مسلسل “فرصة تانية”، الذي تمّ عرضه في رمضان 2020.

نشاط فني

وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد.

والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وسبق أن كشفت ياسمين صبري في تصريحات جديدة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب. مشيرة إلى أن أحدهما أكشن، ومن المقرر طرحه في الصيف.