الثلاثاء, مايو 30, 2023
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الهدهد

“شكرا سمو الأمير المفدى”.. لقاء قصي خولي بأمير قطر يغضب نظام الأسد

ألغى النجم السوري خاصية التعليقات على الصور بعد سيل من التعليقات السلبية التي تعرض له من موالي نظام الأسد.

كتب خالد الأحمد
أمير قطر وقصي خولي
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وطن- التقى الفنان السوري قصي خولي، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن دون الكشف عن سبب اللقاء ومجرياته ومكان انعقاده، ووثق “قصي” هذا اللقاء بصور أثارت الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل.

ظهور قصي خولي مع أمير قطر يثير جدلا

ونشر قصي خولي على حسابه في ” تويتر” صورته مع أمير قطر، وبدت الابتسامة على وجههما وعلق: “شكرا جزيلا سمو الأمير المفدى”.

وأضاف مادحا الشيخ تميم بن حمد :”تشرفت بلقائكم، ادام الله عليكم كامل الخير والصحة والبركة.قطر بقيادتكم وانجازاتكم أضحت منارة عالمية وفخرا لكل عربي.”

ولم يلبث النجم السوري أن ألغى خاصية التعليقات على الصور بعد سيل من التعليقات السلبية التي تعرض له من موالي نظام الأسد.

وتلقى قصي خولي انتقادات لاذعة من قبل السوريين الموالين لنظام الأسد في سوريا الذين كانوا يعتبرونه واحداً منهم، بسبب دعم قطر للمعارضين السوريين، وانسحاب أميرها من قمة جدة قبل الكلمة التي كانت مقررة لرأس النظام السوري بشار الأسد.

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وكان من بين المنتقدين رئيس غرفة صناعة وتجارة حلب، المهندس فارس الشهابي.

وعلى طريقة العوانية وهم جواسيس نظام الأسد طالب مغرد موالي لنظام الأسد، بطرد قصي خولي من نقابة الفنانين السوريين وإرسال مذكرة مراجعة المخابرات السورية للاستفهام سبب لقائه بالأمير تميم عدو بلده سوريا-حسب تعبيره-

فيما قال “وسيم بارودي”: “من حقك يا قصي تمتدح أي شخص ما بالك بحاكم دولة.. لكن فيه فرق عظيم بين المديح والنفاق والتزلف المبالغ.”

يذكر أن “قصي خولي” حضر افتتاح مونديال قطر 2022، وسبق أن نشر الفنان السوري شريطاً مصوراً يظهر وجوده في كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الفنان قصي خولي وقتها وهو مبتسم من وسط “ملعب البيت” في الدوحة.

من هو قصي خولي؟

و”قصي خولي” ممثل سوري موهوب ولد في 1 أبريل 1976 في طرطوس بسوريا. تألق في العديد من المسلسلات والأفلام السورية والعربية ونال جوائز عدة بفضل أدائه المتميز.

بعد دراسة الحقوق لمدة عامين، تابع دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1999.

وخلال مشواره الفني، شارك قصي خولي في العديد من المسلسلات المتنوعة كـ”الزير سالم” عام 2000، و”أشواك ناعمة” عام 2005، و”غزلان في غابة الذئاب” عام 2006 (حصل على جائزة أفضل ممثل عربى لذاك العام)، و”تخت شرقى” عام 2010 (حصل أيضًا على جائزة أفضل ممثلٍ عربى)، و”ولادة من الخاصرة” التى لاقت شهرة كبيرة.

وأبرز دور جاء بتجسيده لشخصية الخديوي اسماعيل في مسلسل “سرايا عابدين” بجزأيه الأول والثانى. كما تعاون مع مجموعة من المخرجين العرب الموهوبين وشارك في العديد من المسلسلات والأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا. وكان آخرها مسلسل” وأخيراً” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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