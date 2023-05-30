“شكرا سمو الأمير المفدى”.. لقاء قصي خولي بأمير قطر يغضب نظام الأسد

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وطن- التقى الفنان السوري قصي خولي، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لكن دون الكشف عن سبب اللقاء ومجرياته ومكان انعقاده، ووثق “قصي” هذا اللقاء بصور أثارت الجدل بين متابعيه على مواقع التواصل.

ظهور قصي خولي مع أمير قطر يثير جدلا

ونشر قصي خولي على حسابه في ” تويتر” صورته مع أمير قطر، وبدت الابتسامة على وجههما وعلق: “شكرا جزيلا سمو الأمير المفدى”.

وأضاف مادحا الشيخ تميم بن حمد :”تشرفت بلقائكم، ادام الله عليكم كامل الخير والصحة والبركة.قطر بقيادتكم وانجازاتكم أضحت منارة عالمية وفخرا لكل عربي.”

شكرا جزيلا سمو الامير المفدى.

تشرفت بلقائكم، ادام الله عليكم كامل الخير والصحة والبركة.

قطر بقيادتكم وانجازاتكم اضحت منارة عالمية و فخرا لكل عربي.@tamim #تميم_المجد #قطر🇶🇦 pic.twitter.com/QVyzIm0rF2 — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) May 29, 2023

ولم يلبث النجم السوري أن ألغى خاصية التعليقات على الصور بعد سيل من التعليقات السلبية التي تعرض له من موالي نظام الأسد.

وتلقى قصي خولي انتقادات لاذعة من قبل السوريين الموالين لنظام الأسد في سوريا الذين كانوا يعتبرونه واحداً منهم، بسبب دعم قطر للمعارضين السوريين، وانسحاب أميرها من قمة جدة قبل الكلمة التي كانت مقررة لرأس النظام السوري بشار الأسد.

شعبه..؟ 😂😂😂 شكرا .. لا اريد ان يعبدني العبيد.. — Fares Shehabi فارس الشهابي (@ShehabiFares) May 29, 2023

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وكان من بين المنتقدين رئيس غرفة صناعة وتجارة حلب، المهندس فارس الشهابي.

وعلى طريقة العوانية وهم جواسيس نظام الأسد طالب مغرد موالي لنظام الأسد، بطرد قصي خولي من نقابة الفنانين السوريين وإرسال مذكرة مراجعة المخابرات السورية للاستفهام سبب لقائه بالأمير تميم عدو بلده سوريا-حسب تعبيره-

يجب طرد #قصي_خولي من #نقابة_الفنانين_السوريين وإرسال مذكرة مراجعة المخابرات السورية للاستفهام سبب لقاءه #تميم عدو بلده سوريا. https://t.co/nuzVs2RVqF — Hilmer ܗܝܠܡܪ (@HilmerQadri) May 29, 2023

فيما قال “وسيم بارودي”: “من حقك يا قصي تمتدح أي شخص ما بالك بحاكم دولة.. لكن فيه فرق عظيم بين المديح والنفاق والتزلف المبالغ.”

من حقك يا قصي تمتدح أي شخص ما بالك بحاكم دولة لكن فيه فرق عظبم بين المديح و النفاق و التزلف المبالغ و لو أنت شاب صغير بالعمر أو فقير محتاج لكرم الشيخ تميم ممكن نلتمس لك عذر يا رجل الي بيقرأ تغريدتك بيفكرك من " آل ثاني " و من مواليد أشيقر شوية كرامة لإن السوريين أهل كرامة — Wasim Baroudi (@WasimBaroudi) May 29, 2023

يذكر أن “قصي خولي” حضر افتتاح مونديال قطر 2022، وسبق أن نشر الفنان السوري شريطاً مصوراً يظهر وجوده في كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الفنان قصي خولي وقتها وهو مبتسم من وسط “ملعب البيت” في الدوحة.

من هو قصي خولي؟

و”قصي خولي” ممثل سوري موهوب ولد في 1 أبريل 1976 في طرطوس بسوريا. تألق في العديد من المسلسلات والأفلام السورية والعربية ونال جوائز عدة بفضل أدائه المتميز.

بعد دراسة الحقوق لمدة عامين، تابع دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1999.

وخلال مشواره الفني، شارك قصي خولي في العديد من المسلسلات المتنوعة كـ”الزير سالم” عام 2000، و”أشواك ناعمة” عام 2005، و”غزلان في غابة الذئاب” عام 2006 (حصل على جائزة أفضل ممثل عربى لذاك العام)، و”تخت شرقى” عام 2010 (حصل أيضًا على جائزة أفضل ممثلٍ عربى)، و”ولادة من الخاصرة” التى لاقت شهرة كبيرة.

وأبرز دور جاء بتجسيده لشخصية الخديوي اسماعيل في مسلسل “سرايا عابدين” بجزأيه الأول والثانى. كما تعاون مع مجموعة من المخرجين العرب الموهوبين وشارك في العديد من المسلسلات والأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا. وكان آخرها مسلسل” وأخيراً” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي