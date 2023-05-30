الثلاثاء, مايو 30, 2023
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فيديو

دبوس كاد يفقأ عينها.. غمست وجهها في تورتة عيد ميلادها فكانت الصدمة

دعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب وكانت المفاجأة

كتب خالد الأحمد
فتاة روسية كادت تفقد بصرها بسبب مزحة watanserb.com
فتاة كادت تفقد بصرها بسبب مزحة
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وطن- تعرضت فتاة روسية لموقف خطير وإصابة حرجة أثناء احتفالها بعيد ميلادها بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في الحفل، بوضع وجهها في التورتة.

فتاة كادت تفقد بصرها بسبب مزحة

ووفقا لفيديو متداول فإن الفتاة قررت الاحتفال بعيد ميلادها في مدينة “سيمفيروبول”، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب.

ولكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودا في زينة القالب بعينها اليمنى. فتم استدعاء سيارة إسعاف لها ونقلها إلى المستشفى حيث رقدت لمدة 6 أيام.

إصابات العين

وقال الأطباء إن الفتاة نجت بأعجوبة من فقدان البصر، لأن الدبوس لو غرز أقل من ملميتر واحد فإنها كانت ستصبح بدون عين على الإطلاق.

ووفقاً للموسوعات الطبية قد يكون للإصابات الظاهرة في العين أضرارا خطيرة بالمكونات الداخلية دون معرفه ذلك، وقد يصل الأمر إلى فقدان البصر بشكل مفاجئ بسبب مثل هذه الإصابات.

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ومن الأسباب الأكثر شيوعا لحدوث إصابات بالعين، الإصابة بلكمات نتيجة ضربات اليدين، أو الأجسام مثل الكرة وغيرها من المعدات الرياضية في أثناء ممارسة الرياضة، وكذلك دخول الشظايا المتطايرة أثناء العمل ببعض المهن والحرف وغيرها إلى العين.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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