دبوس كاد يفقأ عينها.. غمست وجهها في تورتة عيد ميلادها فكانت الصدمة

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وطن- تعرضت فتاة روسية لموقف خطير وإصابة حرجة أثناء احتفالها بعيد ميلادها بعد أن قرر أصدقاؤها ممازحتها في الحفل، بوضع وجهها في التورتة.

فتاة كادت تفقد بصرها بسبب مزحة

ووفقا لفيديو متداول فإن الفتاة قررت الاحتفال بعيد ميلادها في مدينة “سيمفيروبول”، ودعت الأصدقاء للاحتفال بعد أن أعدت قالب حلوى من طابقين، ولإطفاء جو من المرح على الاحتفالية طلبت منهم أن يغمسوا وجهها في القالب.

ولكن وعندما غمسوا وجهها دخل دبوس كان موجودا في زينة القالب بعينها اليمنى. فتم استدعاء سيارة إسعاف لها ونقلها إلى المستشفى حيث رقدت لمدة 6 أيام.

إصابات العين

وقال الأطباء إن الفتاة نجت بأعجوبة من فقدان البصر، لأن الدبوس لو غرز أقل من ملميتر واحد فإنها كانت ستصبح بدون عين على الإطلاق.

ووفقاً للموسوعات الطبية قد يكون للإصابات الظاهرة في العين أضرارا خطيرة بالمكونات الداخلية دون معرفه ذلك، وقد يصل الأمر إلى فقدان البصر بشكل مفاجئ بسبب مثل هذه الإصابات.

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ومن الأسباب الأكثر شيوعا لحدوث إصابات بالعين، الإصابة بلكمات نتيجة ضربات اليدين، أو الأجسام مثل الكرة وغيرها من المعدات الرياضية في أثناء ممارسة الرياضة، وكذلك دخول الشظايا المتطايرة أثناء العمل ببعض المهن والحرف وغيرها إلى العين.