الثلاثاء, مايو 30, 2023
الرئيسيةرياضةخبر صادم لعشاق الملكي بشأن كريم بنزيما
رياضة

خبر صادم لعشاق الملكي بشأن كريم بنزيما

بنزيما يتلقى عرض سعودي مغري يبلغ قيمته 200 مليون يورو للتعاقد معه هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
رحيل كريم بنزيما watanserb.com
رحيل كريم بنزيما
- Advertisement -

وطن- بدأ الشكوك والغموض يحيط حول مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد وقائد الفريق الملكي، بشأن الاستمرار أو الرحيل عن النادي ، في أعقاب تلقيه عرض سعودي مغري للتعاقد معه هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن العرض المقدم من الجانب السعودي يبلغ نحو 200 مليون يورو للحصول على خدمات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني. لمدة موسمين كاملين، حيث أن اللاعب سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

من جهته، قال الصحفي الإسباني سيرخيو سانتوس خلال حديثه مع شبكة (Relevo) الإسبانية، بأن ريال مدريد يتوقع رحيل كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف.

كما وأضاف الإسباني سانتوس، ” المحادثات مع خوسيلو متقدمة للغاية، وفي حال غادر كريم بنزيما، فإن ريال مدريد سيبدأ في البحث والتعاقد مع مهاجم من المستوى الرفيع”.

وتابع، ” العرض السعودي المقدم هو 200 مليون يورو. وهو مغري للغاية، وهو ما يجعل بنزيما يفكر في العرض بشكل جديّ”.

- Advertisement -
رحيل بنزيما عن ريال مدريد
رحيل بنزيما عن ريال مدريد

كما وأشارت تقارير سعودية عن اهتمام نادي اتحاد جدة. بطل دوري روشن السعودي في التعاقد مع الأسطورة بنزيما بصفقة قياسية وتاريخية على غرار تعاقد النصر السعودي مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي.

عقد بنزيما مع ريال مدريد

واستكمل، ” على الرغم من أم كريم بنزيما وقع على تمديد عقده في أكتوبر الماضي، حينما فاز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه حر في تقرير مستقبله مع الفريق، وعلاقته مع رئيس النادي والإدارة رائعة ومألوفة. ولن يمنعوه أبداً من اتخاذ قراراه بهذا الشأن”.

كما وواصل سانتوس حديثه، ” من الواضح أن رحيل بنزيما سيجبر النادي على الذهاب إلى السوق للتوقيع مع مهاجم رفيع المستوى بتكلفة كبيرة”.

وختم، ” خوسيلو يقترب من التوقيع مع ريال مدريد، على الرغم من أن الهدف من وصوله هو أن يكون اللاعب بديل عن رحيل ماريانو دياز وليس كريم”.

بنزيما
بنزيما

وينتهي عقد الفرنسي بنزيما مع نادي ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران القادم، وسط شكوك تحيط حول مستقبل اللاعب في البقاء أو الرحيل عن النادي الملكي الأبيض.

المصدر وطن +Relevo + وسائل إعلام سعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

تغييرات ستطرأ على خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية

رياضة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

رياضة

الاتحاد يتوج بلقب الدوري السعودي على حساب النصر للمرة ال9 في تاريخه (صور)

رياضة

صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد تمت.. وهذه تفاصيلها

رياضة

زيدان يرفض العرض المغريّ لتدريب النصر السعودي.. وهذه قيمته

رياضة

احتاج إلى 5 غرز.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الدوري الإسباني (صور)

رياضة

ليفاندوفسكي يتربع على الصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023

رياضة

وانتصر فينيسيوس.. رابطة “الليغا” تتخذ قرارات صارمة ضد جماهير فالنسيا

رياضة

رئيس “الليغا” يردُ على هتافات العنصرية ضد فينيسيوس في الملاعب الإسبانية

الهدهد

ردّ ناري من “فينيسيوس” بعد تعرضه لإهانات عنصرية .. هل يُغادر نجم ريال مدريد فريقه؟

رياضة

ميركاتو ساخن على الأبواب.. 6 لاعبين من ريال مدريد معروضون للبيع

رياضة

انتهت بطرده.. فينيسيوس جونيور يتهم أحد جماهير فالنسيا بالعنصرية ضده والليغا يُعلق!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إجبار سجينات إيرانيات على التعري أمام الكاميرات وما حدث معهن لا يُصدق

أحد عناصر طالبان يقصف مركزا للحرس الثوري.. أصاب الهدف بدقة يُحسد عليها (فيديو)

7 أشياء يقوم بها المنعزلون تجعلهم محبوبين وودودين أكثر

احذر وضع العطر عند الذهاب إلى هذه الأماكن..الأسباب ستصدمك

طالبة يمنية تزلزل أركان مدينة نيويورك بخطاب تخرجها الذي دعا للكفاح ضد الصهيونية (شاهد)

إسرائيل تستبدل موظفين من هذه الدولة مكان الفلسطينيين.. ما علاقة السعودية؟

نزار الفارس بعد خطبته لـ حورية فرغلي: “كبرت في السن ولا أحد يحبها”! (فيديو)

أراد إمتاع نفسه بإدخال مزيل عرق في شرجه.. إيراني يصدم الأطباء بما وجدوه في بطنه (شاهد)

موعد مباراة روما ضد إشبيلية والتشكيلة في نهائي الدوري الأوروبي 2023

فيديو مؤلم يوثق لحظة انتشال جثمان طفل يمني لقي مصرعه غرقا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC