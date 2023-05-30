خبر صادم لعشاق الملكي بشأن كريم بنزيما

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وطن- بدأ الشكوك والغموض يحيط حول مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد وقائد الفريق الملكي، بشأن الاستمرار أو الرحيل عن النادي ، في أعقاب تلقيه عرض سعودي مغري للتعاقد معه هذا الصيف.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، بأن العرض المقدم من الجانب السعودي يبلغ نحو 200 مليون يورو للحصول على خدمات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني. لمدة موسمين كاملين، حيث أن اللاعب سيحصل على 100 مليون يورو في الموسم الواحد.

رحيل كريم بنزيما عن ريال مدريد

من جهته، قال الصحفي الإسباني سيرخيو سانتوس خلال حديثه مع شبكة (Relevo) الإسبانية، بأن ريال مدريد يتوقع رحيل كريم بنزيما إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف.

كما وأضاف الإسباني سانتوس، ” المحادثات مع خوسيلو متقدمة للغاية، وفي حال غادر كريم بنزيما، فإن ريال مدريد سيبدأ في البحث والتعاقد مع مهاجم من المستوى الرفيع”.

🚨فابريزيو رومانو | أريد أن أوضح شيئًا عن ريال مدريد، لأن لدينا الكثير من الشائعات حول كريم بنزيما. الإتفاق بين بنزيما وريال مدريد مكتمل، ريال مدريد يريد من بنزيما التوقيع على تجديد عقده في أقرب وقت ممكن، الشعور لدى ريال مدريد أن بنزيما سيجدد عقده. 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/fcl7AAXypd — BlancosGlobal (@Blancos_Global) May 30, 2023

وتابع، ” العرض السعودي المقدم هو 200 مليون يورو. وهو مغري للغاية، وهو ما يجعل بنزيما يفكر في العرض بشكل جديّ”.

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كما وأشارت تقارير سعودية عن اهتمام نادي اتحاد جدة. بطل دوري روشن السعودي في التعاقد مع الأسطورة بنزيما بصفقة قياسية وتاريخية على غرار تعاقد النصر السعودي مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو في الميركاتو الشتوي الماضي.

💥 Informa @AranchaMOBILE 😮 @Benzema podría no seguir en el @realmadrid y aceptar una oferta de Arabia Saudí 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/zsstaphftz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 29, 2023

عقد بنزيما مع ريال مدريد

واستكمل، ” على الرغم من أم كريم بنزيما وقع على تمديد عقده في أكتوبر الماضي، حينما فاز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه حر في تقرير مستقبله مع الفريق، وعلاقته مع رئيس النادي والإدارة رائعة ومألوفة. ولن يمنعوه أبداً من اتخاذ قراراه بهذا الشأن”.

كما وواصل سانتوس حديثه، ” من الواضح أن رحيل بنزيما سيجبر النادي على الذهاب إلى السوق للتوقيع مع مهاجم رفيع المستوى بتكلفة كبيرة”.

🚨 سيرجيو سانتوس – Relevo |

عرض المملكة العربية السعودية براتب 200 مليون يورو في الموسم لـ "كريم بنزيما" مغري للغاية. 🚨 COPE الموثوقة |

تم تأكيد رحيل اللاعب "كريم بنزيما" من ريال مدريد؛ اللاعب يقبل عرض من المملكة العربية السعودية. 🚨 AS |

اللاعب "كريم بنزيما" يقترب من… pic.twitter.com/MWMYxF30vH — ستوديو | #الاتحاد (@ITTI_STUDIO) May 30, 2023

وختم، ” خوسيلو يقترب من التوقيع مع ريال مدريد، على الرغم من أن الهدف من وصوله هو أن يكون اللاعب بديل عن رحيل ماريانو دياز وليس كريم”.

وينتهي عقد الفرنسي بنزيما مع نادي ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران القادم، وسط شكوك تحيط حول مستقبل اللاعب في البقاء أو الرحيل عن النادي الملكي الأبيض.