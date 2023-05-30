أراد إمتاع نفسه بإدخال مزيل عرق في شرجه.. إيراني يصدم الأطباء بما وجدوه في بطنه (شاهد)

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وطن- شهدت إحدى المستشفيات الإيرانية واقعة غريبة لشاب يبلغ من العمر 30 عاما، قدم للمستشفى لاستخراج علبة مزيل عرق من مؤخرته استعملها من اجل المتعة الجنسية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد طلب الشاب المجهول البالغ من العمر 30 عامًا المساعدة من الاطباء بعد ساعتين من إدخال العبوة في شرجه، وفق ما كشفه الأطباء الذين عالجوه والذين نشروا قصته في مجلة طبية، موضحين أنه كان يشكو من آلام شديدة في المعدة.

ليست المرة الأولى

واعترف الشاب الإيراني بأنه قد عانى سابقًا من إدخال جسم غريب في شرجه، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما هو الشيء الذي كان معه.

وكشفت الفحوصات التي أجريت على فتحة الشرج عن عدم وجود علامات صدمة أو نزيف أو جروح.

علبة المعطر انزلقت إلى المستقيم

وكتب الفريق الطبي في المجلة المرئية لطب الطوارئ ، أن المسعفين لم يتمكنوا أيضًا من العثور على “أي جزء من العلبة” ظاهرا من خلال فتحة الشرج، ما يعني أنها دخلت إلى المستقيم.

ووفقا لما كتبه لاطباء، فقد كان الشاب يعاني من ألم شديد لدرجة أنه لم يتمكن من الخضوع لفحص المستقيم، مما أجبر المسعفين على الاعتماد على الأشعة السينية للعثور على المكان الذي ذهبت إليه العلبة.

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نقل الشاب لغرفة العمليات

وتم بعد ذلك نقل الشاب إلى غرفة العمليات في قسم الطوارئ بجامعة طهران للعلوم الطبية، حيث قام الجراحون بفتح في بطنه وأزالوا العلبة في نفس اليوم.

وبحسب الأطباء، فقد أمضى الشاب يومًا آخر في المستشفى وتم عرضه على طبيب نفسي قبل أن يُسمح له بالعودة إلى المنزل.

ونوه الاطباء إلى انه غالبًا ما يقوم الأشخاص بدفع الأشياء في المستقيم من أجل المتعة الجنسية، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى عدد الأعصاب في فتحة الشرج مما يجعلها شديدة الحساسية ، ويمكن للرجال محاكاة البروستاتا ، وهي جزء مثير للشهوة الجنسية من الجهاز التناسلي الذكري.

ونوهوا ايضا أنه بالنسبة للنساء يمكن أن يحفز بشكل غير مباشر أجزاء من المهبل.

وأكد الأطباء على أن إدخال الأشياء في المستقيم ، المعروف أيضًا باسم اللعب الشرجي ، ينطوي على عدد من المخاطر.

ولفتوا إلى أنه بالإضافة إلى أن الأشياء العالقة ، فإنها يمكن أن تثقب الأمعاء التي يمكن أن تكون مميتة لأن المواد من الجهاز الهضمي يمكن أن تتسرب إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما يسبب العدوى.