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أجنبية تستعرض العُملة العمانية بطريقة استفزت البعض في السلطنة

لم يتسنّ لـ وطن التأكد من مكان وتاريخ تصوير مقطع الفيديو الذي اعتبره بعضهم في سلطنة عمان مستفزّاً

كتب فهمي الورغمي
أجنبية تستعرض العُملة العمانية watanserb.com
أجنبية تستعرض العُملة العمانية
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وطن- انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، يظهر شابة أجنبية تحمل عملة البلاد وتستعرضها داخل سيارتها، وهو ما أثار حفيظة وغضب العمانيين الذين اعتبروا أن مثل هذا التصرف قد يكون مستفزاً لبعض المواطنين في السلطنة.

شابة أجنبية تستعرض العُملة العمانية بطريقة مستفزة

وظهرت الشابة الأجنبية وهي تستعرض أوراقاً من العملة العمانية داخل سياراتها، فيما لم يتسنّ لـ”وطن” التأكّد من مكان وتاريخ تصوير المقطع المتداول.

وفي الأثناء، أثار هذا الفيديو جدلاً واسعًا بين المغردين في السلطنة، حيث طالبوا بمحاسبة الشابة وإبعادها عن البلاد (في حالة وجودها داخلها)، في حين دافع آخرون عن حرية التعبير والتنوع الثقافي في سلطنة عمان التي تعتبر من أكثر الدول تسامحًا وانفتاحًا في المنطقة.

فيما اعتبر آخرون، أن مثل هذه المقاطع مستفزة للعمانيين الذين لا يقدر بعضهم على امتلاك هذا المال الذي يحصده الأجنبي في بلدهم.

وفي هذا السياق، كتب مغرد ما نصّه: “كثرت عملتنا في ايادي غيرنا بالطريق التي تثير من ليس في يديه منها”.

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جدير بالذكر، أن المادة (296) من قانون الجزاء العماني تشير إلى أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلٌّ مَن امتنع دون وجه حق عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، أو تعامل معها بازدراء”.

تاريخ عُملة سلطنة عمان الحالية

في عام 1970، قام السلطان قابوس بن سعيد بإصدار قرار بإنشاء مصرف عمان المركزي، وتحديد اسم العملة الجديدة (لاحقاً) بالريال العماني، وإصدار سلسلة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية.

الريال العماني هو العملة الرسمية لسلطنة عمان منذ عام 1972، وينقسم إلى 1000 بيسة. وحسب بيانات الموقع الرسمي لـ”البنك المركزي العماني” فقد تم في عام 1972م إصدار مرسوم العملة رقم (1392) بإدخال وطرح العملة الجديدة باسم (الريال العماني) الذي يتمّ تداوله حتى الآن، وتمّ استبدال (سلطة نقد مسقط) بـ(مجلس النقد العماني).

وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في عام 2016م، فإن الريال العماني هو ثالث أغلى عملة في العالم من حيث قوتها الشرائية، حيث يساوي نحو 2.6 دولار أمريكي. ويتمّ ربط قيمة الريال العماني بالدولار الأمريكي بسعر ثابت منذ عام 1986، وهو 0.384497 ريال لكل دولار.

تحمل الأوراق النقدية للريال العماني صورة السلطان قابوس بن سعيد، وشعار سلطنة عمان، وبعض المعالم التاريخية والثقافية للبلاد. كما تحمل الأوراق نصوصاً باللغتين العربية والإنجليزية. وتتراوح فئات الأوراق من ربع ريال إلى 50 ريال.

أما العملات المعدنية، فتحمل شعار سلطنة عمان، واسمها باللغتين العربية والإنجليزية، وبعض التصاميم المستوحاة من التراث العُماني. وتتراوح فئات العملات من 5 بيسات إلى 50 بيسة.

في عام 2020، واحتفالاً بتولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد السلطة خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، أعلن البنك المركزي العُماني، يوليو/تموز، طرح إصدار سادس من العملات الورقية من فئة الـ50 ريالاً للتداول في السلطنة ابتداءً من نفس الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، نقلاً عن البنك المركزي، أن إصدار العملات يأتي احتفالاً بمرور 50 عاماً على انطلاق نهضة عُمان الحديثة.

وأوضح البنك المركزي، حينها، أنه سيطرح إصداره السادس من العملات الورقية النقدية الجديدة لجميع فئات النقد الأخرى للتداول في السلطنة خلال الربع الأخير من نفس العام (2020)، وتشمل فئات 20 ريالاً، و10 ريالات، و5 ريالات، وريال واحد، ونصف ريال، و100 بيسة.

المصدر وكالة الأنباء العمانية ,تويتر، وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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