الإثنين, مايو 29, 2023
الرئيسيةالهدهدمغارة علي بابا.. شقة مرصعة بالذهب تذهل قوات الدعم السريع بعد اقتحامها...
الهدهد

مغارة علي بابا.. شقة مرصعة بالذهب تذهل قوات الدعم السريع بعد اقتحامها (فيديو)

اتهامات متتالية بقوات حميدتي بأنها ترتكب عمليات اقتحام وسرقة لمنازل سياسيين وعسكريين ومدنيين

كتب شيراز ماضي
قوات الدعم السريع watanserb.com
- Advertisement -

وطن – وثقت لقطات مصورة، آثار اقتحام منسوب لقوات الدعم السريع في السودان لمنازل قيل إنها لمواطنين، في خضم حالة الفوضى الناجمة عن الحرب التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل الماضي.

وأظهر الفيديو، أحد عناصر الدعم السريع وهو يتجول بالعدسة في أحد المنازل الذي يعج بالكأسات الذهبية، وقال هذا العنصر: “شوفوا كيف يعيش هؤلاء وإحنا مش لاقيين ناكل ونشرب”.

وأكمل عنصر الدعم السريع تجوله في المنزل، وسط ذهول من محتويات الشقة المرصعة بالذهب لما تحمله من مقتنيات ذهبية عديدة، وقال: “هذه أموال الشعب السوداني، والناس مساكين مش لاقية تاكل وتشرب”.

ومنذ اندلاع المواجهات العسكرية في السودان، منتصف أبريل الماضي، اتهمت قوات الدعم السريع باقتحام منازل عدد من الرموز والقادة السياسيين والمواطنين في السودان، والعبث بمحتويات هذه المنازل.

وقبل أيام، أقدمت قوات الدعم السريع على اقتحام منزل رئيس حزب الأمة القومي الراحل الإمام الصادق المهدي في مدينة أم درمان ونشرت فيديو من داخل المنزل زعمت فيه وجود قناصة وأسلحة داخل المنزل.

- Advertisement -

وبررت قوات “الدعم السريع” عملية الاقتحام، في بيان، بقولها إنها تعرضت إلى هجوم من أعلى منزل الإمام الراحل الصادق المهدي عن طريق قناصة استهدفوا قواتها المتمركزة في هيئة الإذاعة والتلفزيون، مشيرة إلى أنه تمت ملاحقته إلا أنه فر هاربا.

وأضافت: “بعد تفتيش مكان وجود القناص داخل المنزل والعثور على أسلحة تبيّن بعد التحري والتدقيق أنها تتبع للحرس الخاص بالإمام الراحل، وقد تم استلامها بصورة رسمية بواسطة قائد قوة الحرس الخاص المقدم بشرى الصادق الصديق المهدي، وذلك وفق الإجراءات الرسمية والضوابط المتبعة”.

وفي وقت سابق أيضا، وجه العضو السابق في مجلس السيادة صلاح عبدالخالق اتهاما جديدا لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” باقتحام منزله من أجل اعتقاله، وقال إن عناصر الدعم أقامت في منزله واستولت أوراقه الثبوتية.

وفيما تنوعت عمليات الاقتحام والسرقة بين منازل المدنيين وأعضاء في مجلس السيادة، فقد وجه الجيش وعدد من المواطنين أصابع الاتهام إلى الدعم السريع، إلا أن الأخيرة نفت أكثر من مرة تفلت عناصرها، متهمة من وصفتهم بـ”انقلابيي البرهان” بمحاولة تشويه سمعتها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

اقرأ أيضاً

الهدهد

السودان: فيديو مثير لقصف قوات الدعم السريع تحت الأشجار (لقطات جوية)

تقارير

الصراع في السودان.. تقرير مُروع يكشف هول ما يحدث على الأرض في صفوف المدنيين

الهدهد

لحظة سقوط طائرة حربية في أم درمان بنيران الدعم السريع (فيديو)

تقارير

إسرائيل الرابح الأكبر من فوضى السودان.. عين على الذهب وأخرى لإضعاف مصر

الهدهد

قوات الدعم السريع تغتصب سودانيات بينهن سيدات تخطين سن الـ50 (تفاصيل صادمة)

الهدهد

كيف دفعت الحرب في السودان مصر إلى حافة الهاوية؟.. “السيسي” يراقب بحذر خطوات التهدئة

تقارير

قاعدة وادي صيدنا.. معركة قد تحسم الحرب السودانية فمن ينتصر؟

الهدهد

عواد هاشم.. قصة شاب يعاني من مرض نفسي فُجِع السودانيون بمقتله

الهدهد

صراع العسكريين يحرم السودانيين من مدخراتهم.. عجز عن سحبها واللصوص يتأهبون لسرقتها

الهدهد

تطور خطير في معارك السودان.. هذا ما فعلته قوات الدعم السريع وسط المساكن (فيديو)

الهدهد

من هو “مالك عقار”؟ .. رجل السياسة الذي عيّنه البرهان نائباً أولاً له بعد إزاحة حميدتي

الهدهد

بالفيديو.. أول ظهور لـ عبد الفتاح البرهان من الميدان يثير الجدل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انتخابات تركيا.. قناة العربية تصف أنصار أردوغان بـ”المتشددين” وهجوم ناري (فيديو)

لماذا تشعر بحكة في لسانك عند تناول هذه الفاكهة؟

إقالة مسؤول هندي كبير استعاد هاتفه الذي سقط في مياه السد.. ما فعله كارثة! (شاهد)

أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 وكيفية الحصول عليها

يلمسه الجميع دائمََا..خبير سفر يكشف عن أقذر شيء موجود داخل غرف الفنادق

دراسة علمية تكشف النقاب عن أفضل طعام صحيّ في العالم

موعد الزمالك ضد طلائع الجيش والتشكيلة في الدوري المصري الممتاز

هبة عبوك تعلق على صورة عارية تماماً للعارضة جيسيكا غويكوتشيا.. ماذا قالت؟ (شاهد)

قناة العربية تكتوي بنار عنصرية كليجدار أوغلو رغم دعمها له.. شاهد ما تعرضت له موفدتها

بكلمات مؤثرة.. أسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تهنئ أردوغان.. ماذا قالت؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC