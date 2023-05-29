“قلم هتلر” الفخم يكشف الجانب الخفي في علاقته بعشيقته إيفا براون

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وطن- كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن صور لقلم رصاص شخصي يعود إلى الزعيم النازي أدولف هتلر، معروض للبيع في مزاد علني، كانت قد أهدته له عشيقته إيفا براون.

قلم لـ هتلر كان هدية من عشيقته في عيد ميلاده

القلم الرصاص المطلي بالفضة ويحمل الحروف الأولى من اسم هتلر بالإضافة لنقش باللغة الألمانية ينتهي بـ”Eva”، سيكون متاحا للبيع في المزاد المقرر في مدينة بلفاست لبيع قطع تاريخية، في يونيو المقبل.

ويتوقع بحسب تقرير الصحيفة البريطانية أن يتراوح سعر “قلم هتلر” ـ الذي يعتقد أنه أهدى إليه من عشيقته إيفا براون في عيد ميلاده الـ 52 عام 1941 ـ بين 75 و100 ألف دولار.

المزاد المقبل في يونيو والذي سيباع فيه قلم هتلر، سيشمل كذلك بيع قطع تاريخية أخرى مثل صورة أصلية لهتلر موقعة بخط يده.

بالإضافة لعفو مكتوب بخط اليد من الملكة فيكتوريا يعود إلى عام 1869 للمتمردين الأيرلنديين المدانين بالخيانة.

ومن جانبه قال العضو المنتدب لدار المزادات “كارل بينيت”، إنه يتوقع اهتماما من جميع أنحاء العالم.

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أسرار علاقة هتلر وعشيقته إيفا براون

وأوضح أن أهمية قلم الرصاص الشخصي لهتلر، تكمن في حقيقة أنه يساعد في كشف جزء مخفي من التاريخ، ويعطي نظرة ثاقبة فريدة لعلاقات هتلر الشخصية، التي أخفاها بدقة عن أعين المتابعين، حسب وصفه.

كما أكد “بينيت” أن البحث والمناقشة الدقيقة مع بائع القلم حول مكان الحصول عليه منحاه الثقة في أن القلم فعلا كان ملكا لـ أدولف هتلر، لافتا إلى أنهم يتوقعون اهتمامًا بهذه القطعة النادرة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه يمكن أن يفهم لماذا قد يكون لدى الناس تحفظات على بيع وجمع الأشياء الخاصة بالديكتاتور.

وتابع: “لكن بالنسبة لي فإنهم يحتفظون بأجزاء من ماضينا ويجب معاملتهم على أنها أشياء تاريخية، بغض النظر عما إذا كان التاريخ الذي يشيرون إليه من أكثر الأحداث ظلم وإثارة للجدل في التاريخ.”

ويشار بحسب التقرير إلى أن القلم الرصاص ، الذي اشتراه أحد هواة جمع التحف التاريخية في مزاد عام 2002 ، عليه نقش باللغة الألمانية ، ينتهي بـ “Eva” ، ويحمل الأحرف الأولى “AH” في إشارة لاسم أدولف هتلر.