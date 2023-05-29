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شيرين عبدالوهاب تريد الغناء في جدة بالمايوه وتثير غضب السعوديين (شاهد)

شيرين عبد الوهاب تصدرت خلال الأيام الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة حول زميلاتها في الوسط الفني

كتب سالم حنفي
حفل شيرين في جدة watanserb.com
المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب
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وطن – بدعوة رسمية من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أحيت الفناة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلا جماهيرا كبيرا في مدينة جدة السعودية، مساء الاحد.

وكعادتها، تسبب شيرين عبدالوهاب بموجة غضب كبيرة ضدها بسبب حديثها عن ارتفاع درجة الحرارة في مكان الحفل.

وخلال الحفل، خاطبت شيرين عبد الوهاب الجمهور مازحة: “حر أوي.. مش تقولولي كنت جيت بالمايوه”.

استياء مواقع التواصل من حديث شيرين

كلام شيرين عبدالوهاب أثار استياء المغردين، حيث استنكر العديد منهم استهانتها بالحديث حول هذا الامر في بلد كالسعودية التي هي مهبط الوحي.

وفي هذا السياق، قال المغرد أبكر عيده: “شيرين زي محمد عبده المفروض ماتسولف تغني وتمشي”.

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وقال آخر مستغربا:”وش ذا الكلام ..سلامات ياام مايوه وين قاعدين فيه؟”.

وعبر مغرد آخر عن استيائه بالقول: “والله عاد حنا م بنقعد نجامل نفس قليل الحياء المصري اللي لابس لبس نسائي قبل كم وهذي تبي تجي بالمايوه ليه هالعينات الوصخه تكون سبب لهجوم اعدائنا علينا بالخارج منهي شيرين ذي عشان ااتعرض لسب وشتم منهم عشانها نفس الوصخ الفنان اللي لابس نسائي”.

وهاجم المغرد خالد فهد الفنانة المصرية قائلا: “المايوه ذا عند امك مب عندنا”.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد بدات حفلها بأداء أغنية “على بالي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح.

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بتصريحاتها عن الفنانين

وتصدرت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على جوجل بعد إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

ومن أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم: “جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص”.

رأي شيرين في إليسا

ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم قالت: نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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