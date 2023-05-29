شيرين عبدالوهاب تريد الغناء في جدة بالمايوه وتثير غضب السعوديين (شاهد)

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وطن – بدعوة رسمية من رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، أحيت الفناة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلا جماهيرا كبيرا في مدينة جدة السعودية، مساء الاحد.

وكعادتها، تسبب شيرين عبدالوهاب بموجة غضب كبيرة ضدها بسبب حديثها عن ارتفاع درجة الحرارة في مكان الحفل.

وخلال الحفل، خاطبت شيرين عبد الوهاب الجمهور مازحة: “حر أوي.. مش تقولولي كنت جيت بالمايوه”.

شيرين من حفلة جدة : " حر أوي مش كنتوا قولولي كنت جيت بالمايوه " pic.twitter.com/dd7f9E1Nfl — Trend pase (@trend_pase) May 29, 2023

استياء مواقع التواصل من حديث شيرين

كلام شيرين عبدالوهاب أثار استياء المغردين، حيث استنكر العديد منهم استهانتها بالحديث حول هذا الامر في بلد كالسعودية التي هي مهبط الوحي.

وفي هذا السياق، قال المغرد أبكر عيده: “شيرين زي محمد عبده المفروض ماتسولف تغني وتمشي”.

شيرين زي محمد عبده المفروض ماتسولف تغني وتمشي — أبكر عبده. (@iibero26) May 29, 2023

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وقال آخر مستغربا:”وش ذا الكلام ..سلامات ياام مايوه وين قاعدين فيه؟”.

وش ذا الكلام 😳

سلامات ياام مايوه وين قاعدين فيه؟ — نــور الــدنـيـا🇸🇦 (@NoorEdnya77) May 29, 2023

وعبر مغرد آخر عن استيائه بالقول: “والله عاد حنا م بنقعد نجامل نفس قليل الحياء المصري اللي لابس لبس نسائي قبل كم وهذي تبي تجي بالمايوه ليه هالعينات الوصخه تكون سبب لهجوم اعدائنا علينا بالخارج منهي شيرين ذي عشان ااتعرض لسب وشتم منهم عشانها نفس الوصخ الفنان اللي لابس نسائي”.

والله عاد حنا م بنقعد نجامل نفس قليل الحياء المصري اللي لابس لبس نسائي قبل كم وهذي تبي تجي بالمايوه ليه هالعينات الوصخه تكون سبب لهجوم اعدائنا علينا بالخارج منهي شيرين ذي عشان ااتعرض لسب وشتم منهم عشانها نفس الوصخ الفنان اللي لابس نسائي — عـز (@Grr07) May 29, 2023

وهاجم المغرد خالد فهد الفنانة المصرية قائلا: “المايوه ذا عند امك مب عندنا”.

المايوه ذا عند امك مب عندنا — خالد فهد (@NbiuAv) May 29, 2023

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد بدات حفلها بأداء أغنية “على بالي” وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جنبات المسرح.

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل بتصريحاتها عن الفنانين

وتصدرت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على جوجل بعد إطلاقها مجموعة من التصريحات الصادمة والجريئة كعادتها.

ومن أبرز تلك التصريحات حديثها حول رؤيتها لنفسها بأنها المطربة الوحيدة التي تستحق لقب (صوت مصر) رغم وجود زميلات يتمتعن بأصوات مميزة.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال لقائها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي عندما سألها المذيع: هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟ لترد جاوبيني بنعم أم لا، فأجابت المطربة وبقوة: نعم، ونص.

وانتقلت بالحديث عن زملائها بالوسط الفني والغنائي وقالت عن المطربة اللبنانية نانسي عجرم: “جميلة وفي حالها وعمرها ما اتكلمت عن حد وحش والوحش اللي فيها إن هي مش بتسأل عليَّ خالص”.

حديث ملكة المشاعر شيرين عبد الوهاب عن نجمتنا نانسي عجرم 🤩! pic.twitter.com/LVMa7YdAWE — Nancy Art (@NancyAjramArt) May 22, 2023

رأي شيرين في إليسا

ثم انتقلت بالحديث عن هيفاء وهبي وقالت: كل حاجة في هيفاء حلوة، كريمة ومجتهدة جدًّا، ومش بحب فيها عصبيتها.. ثم أدلت برأيها على زميلتها إليسا وقالت شيرين: بحب صراحتها ووضوحها، وما بحبش ساعات إن هي أما بتغني بحسّ كأنها ماسكة على الناس شيكات، وعن نجوى كرم قالت: نجوى كرم الشياكة والتقل والجمال كله بحبها وقلبها جميل، وما بتغيرش من حد ومركزة على نفسها أكتر، معرفش مدام نجوى كويس علشان أقول إيه الوحش اللي عندها.