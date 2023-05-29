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اختطاف سعودي في بيروت .. هكذا نفذت العملية وهذا مطلب الخاطفين

توعد وزير الداخلية اللبناني الخاطفين بعقابٍ قاسٍ

كتب أنس السالم
اختطاف سعودي في بيروت watanserb.com
طالب الخاطفون بفدية قدرها 400 الف دولار أمريكي للإفراج عن المواطن السعودي (تعبيرية)
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وطن – كشفت وسائل إعلام لبنانية وسعودية، مساء الإثنين، عن اختطاف مواطن سعودي، يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، على طريق مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، بينما توعد وزير الداخلية اللبناني الخاطفين بعقابٍ قاسٍ.

اختطاف مواطن سعودي على طريق مطار بيروت

ووقعت حادثة الاختطاف، ليل السبت الفائت، فيما ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، أنّ المواطن السعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، وجرى اختطافه من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

ونقلت القناة السعودية عن مصدر قوله إن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار، أي ما يعادل 1.5 مليون ريال سعودي.

وزير الداخلية اللبناني يتوعد خاطفي المواطن السعودي

من جانبه، توعد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي خاطفي المواطن السعودي بعقابٍ سيكون قاسيا.

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وقال وزير الداخلية اللبناني: “نتابع مع السفير السعودي وليد بخاري قضية مواطنه المختطف بأدق التفاصيل. بحسب ما جاء في مقابلة أجرتها معه قناة “العربية

بسام مولوي وزير الداخلية اللبناني توعد <yoastmark class=

وتابع وزير الداخلية اللبناني: “نعمل بيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا”.

في حين لم يصدر عن الخطوط السعودية أي تعليق على حادثة اختطاف المواطن الذي قالت وسائل الاعلام السعودية إنه يعمل لصالحها .

كما أكدت قناة “الإخبارية” السعودية، أنّ خاطفي المواطن السعودي في بيروت ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري.

ولم تذكر وسائل الاعلام السعودية ولا حتّى اللبنانية التي أوردت الخبر، اسم المواطن السعودي المختطف في العاصمة اللبنانية، لكنّ صحفاً سعودية أشارت إلى أن الضاحية الجنوبية التي هي معقل “حزب الله” اللبناني، في إشارةٍ غير مباشرة إلى تحمّله المسؤولية عن الواقعة.

اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

في يوليو عام2022، تعرض رجل اعمال سعودي للخطف في العاصمة اللبنانية بيروت فور وصوله لمطار رفيق الحريري الدولي.

وأوضح مصدر لبناني في حينه أن المعلومات تفيد بأن “عصابة استدرجت المخطوف من السعودية بحجة بيعه عقارا في لبنان”. لكن ما لبثت أن خطفته فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي.

المصدرالعربية - الإخبارية - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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