اختطاف سعودي في بيروت .. هكذا نفذت العملية وهذا مطلب الخاطفين

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وطن – كشفت وسائل إعلام لبنانية وسعودية، مساء الإثنين، عن اختطاف مواطن سعودي، يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية، على طريق مطار بيروت في العاصمة اللبنانية، بينما توعد وزير الداخلية اللبناني الخاطفين بعقابٍ قاسٍ.

اختطاف مواطن سعودي على طريق مطار بيروت

ووقعت حادثة الاختطاف، ليل السبت الفائت، فيما ذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، أنّ المواطن السعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت، وجرى اختطافه من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

اختطاف مواطن سعودي يعمل لصالح الخطوط الجوية السعودية في بيروت مساء أمس من وسط المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/cIw6PqHOcQ — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 29, 2023

ونقلت القناة السعودية عن مصدر قوله إن الخاطفين بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار، أي ما يعادل 1.5 مليون ريال سعودي.

الخاطفون بعثوا برسالة هاتفية صادرة من الضاحية الجنوبية لبيروت يطالبون فيها بفدية تقدر بمبلغ 400 ألف دولار#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 29, 2023

وزير الداخلية اللبناني يتوعد خاطفي المواطن السعودي

من جانبه، توعد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي خاطفي المواطن السعودي بعقابٍ سيكون قاسيا.

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وقال وزير الداخلية اللبناني: “نتابع مع السفير السعودي وليد بخاري قضية مواطنه المختطف بأدق التفاصيل. بحسب ما جاء في مقابلة أجرتها معه قناة “العربية”

وتابع وزير الداخلية اللبناني: “نعمل بيد من حديد لتحرير أي مواطن يتعرض لأي أذى على أرض لبنان. ما حصل يمس بعلاقة لبنان مع أشقائه وسيكون عقاب الفاعلين قاسيا”.

وزير الداخلية اللبناني لـ #العربية: قضية السعودي المختطف تمس بعلاقة #لبنان مع الأشقاء pic.twitter.com/YZfSM1NO9t — العربية (@AlArabiya) May 29, 2023

وزير الداخلية اللبناني لـ #العربية: القوى الأمنية تتابع منذ أمس قضية المواطن السعودي المختطف pic.twitter.com/DN8HdcBm8T — العربية (@AlArabiya) May 29, 2023

في حين لم يصدر عن الخطوط السعودية أي تعليق على حادثة اختطاف المواطن الذي قالت وسائل الاعلام السعودية إنه يعمل لصالحها .

كما أكدت قناة “الإخبارية” السعودية، أنّ خاطفي المواطن السعودي في بيروت ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري.

مصدر لـ #الإخبارية: خاطفو السعودي في بيروت ترصدوا له بسيارتين وتنكروا بلباس عسكري#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/pec3g0MacW — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) May 29, 2023

ولم تذكر وسائل الاعلام السعودية ولا حتّى اللبنانية التي أوردت الخبر، اسم المواطن السعودي المختطف في العاصمة اللبنانية، لكنّ صحفاً سعودية أشارت إلى أن الضاحية الجنوبية التي هي معقل “حزب الله” اللبناني، في إشارةٍ غير مباشرة إلى تحمّله المسؤولية عن الواقعة.

اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

في يوليو عام2022، تعرض رجل اعمال سعودي للخطف في العاصمة اللبنانية بيروت فور وصوله لمطار رفيق الحريري الدولي.

وأوضح مصدر لبناني في حينه أن المعلومات تفيد بأن “عصابة استدرجت المخطوف من السعودية بحجة بيعه عقارا في لبنان”. لكن ما لبثت أن خطفته فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي.