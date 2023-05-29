إقالة مسؤول هندي كبير استعاد هاتفه الذي سقط في مياه السد.. ما فعله كارثة! (شاهد)

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وطن – أقيل مسؤول حكومي هندي كبير من وظيفته بعد أن أمر بتصريف خزان سد مياه حتى يتمكن من استعادة هاتفه الذكي ، الذي كان قد أسقطه أثناء التقاط صورة سيلفي.

وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن صحيفة “تايمز أوف إنديا”، فإن مفتش الأغذية راجيش فيشواس أسقط هاتفه الذكي من سامسونج في سد خركتا في ولاية تشاتيسجاره بوسط الهند الأسبوع الماضي.

الاستعانة بغواصين

وأوضحت أن “فيشواس” طلب أولاً من الغواصين المحليين القفز إلى الخزان للعثور على الجهاز ، مدعياً أنه يحتوي على بيانات حكومية حساسة. ولكن بعد فشل الجهود الأولية لاستعادة هاتفه الذكي ، طلب إفراغ الخزان باستخدام مضخات الديزل.

أهدر مياه تكفي لري 1500 فدان

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه خلال الأيام الثلاثة التالية ، تم ضخ أكثر من مليوني لتر من المياه من الخزان ، وهو ما يكفي لري ما لا يقل عن 1500 فدان من الأراضي خلال صيف الهند الحار.

وفي مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، شوهد فيشواس جالسًا تحت مظلة حمراء بينما تعمل مضخات الديزل لتصريف المياه من الخزان.

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وقال “فيشواس” لوسائل إعلام محلية إن المياه الموجودة في الخزان غير صالحة للاستعمال للري وأنه حصل على إذن من مسؤول كبير لتصريفها.

وتم استرداد الهاتف الذكي في النهاية ولكن لم يتم تشغيله لأنه كان مغمورًا بالمياه.

إقالة “فيشواس” من منصبه

وأوقفت السلطات في وقت لاحق “فيشواس” بعد تعرضه لانتقادات واسعة لإهدار موارد المياه.

يشار إلى أن الهند واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي وقد أدت درجات الحرارة القصوى إلى ندرة شديدة في المياه ، مما تسبب في خسائر المحاصيل وحرائق الغابات وانقطاع التيار الكهربائي.