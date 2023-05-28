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حياتنا

من بينها مكة المكرمة..5 أماكن في العالم لا تستطيع الطائرات التحليق فوقها

الحكومة السعودية، على سبيل المثال، تأخذ أمن وسلامة المدينة وشعبها على محمل الجد. بالإضافة إلى تحديد من يمكنه دخول المدينة، تقوم كذلك الحكومة بحراسة المجال الجوي للمدينة بشدة 

كتب ايمان الباجي
من بينها مكة المكرمة..5 أماكن في العالم لا تستطيع الطائرات التحليق فوقها watanserb.com
هناك عدة مواقع في العالم لا يمكن للطائرة أن تطير فوقها
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وطن-هناك عدة مواقع في العالم لا يمكن للطائرة أن تطير فوقها أو الاقتراب منها لأسباب دينية أو سياسية أو تاريخية أو أمنية.

ونتناول في هذا المقال الذي نشره موقع “grunge” الأميركي أهم 5 أماكن في العالم يُحظر تحليق الطائرات فوقها.

مدينة ماتشو بيتشو في البيرو

يُطلق أحيانًا على ماتشو بيتشو (“الذروة القديمة”) مدينة الإنكا المفقودة، وهي واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في بيرو.

تقع ماتشو بيتشو، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، بين سلسلة جبال كوردييرا دي فيلكابامبا في جبال الأنديز، بالقرب من كوزكو.

ماتشو بيتشو

وهذا الموقع كبير للغاية ويتضمن هياكل ضخمة ومقبرة ومعبد. كما يأتي إليه العديد من الزوار كل عام.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فرضت حكومة بيرو في عام 2006 حظر الطيران فوق المنطقة لحماية الحياة البرية النادرة هناك.

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مكة المكرمة

تحظر السلطات السعودية الطيران فوق سماء منطقة مكة المكرمة حماية واحتراماً للأماكن المقدسة وعدم ازعاج من فيها من حجاج ومعتمرين.

فالحكومة السعودية تأخذ أمن وسلامة المدينة وشعبها على محمل الجد. بالإضافة إلى تحديد من يمكنه دخول المدينة، فإنها تقوم أيضًا بحراسة المجال الجوي للمدينة بشدة. 

مكة المكرمة

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر كل من المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة من المناطق التي يحظر الطيران فوقها.

لكن، يٌسمح لطائرات الهليكوبتر أحيانًا بالتحليق فوق المدينة للحصول على تقارير إخبارية.

تاج محل

من بقايا الإمبراطورية المغولية من القرون الماضية، كان تاج محل الذي يقع في أغرا بولاية أوتار براديش، الهند، منذ فترة طويلة أحد أكثر الوجهات السياحية رواجًا في العالم.

يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، وهو معروف على نطاق واسع بهندسته المعمارية التي تعود إلى حقبة المغول.

حتى عام 2010، لم تكن هناك قيود رسمية على المجال الجوي المحيط بتاج محل، لكن ذلك تغير بعد سلسلة من الشكاوى.

وفقًا لصحيفة The Times of India، في عام 2015، طلب كل من علماء الآثار وجهاز أمن تاج محل إنشاء منطقة حظر طيران رسمية بعد أن انتهك الجيش الهندي المجال الجوي في المنطقة المجاورة للضريح عدة مرات.

تاج محل

وبحلول عام 2019، أصبح تاج محل منطقة يحظر فيها الطيران.

واشنطن العاصمة

يمنع الطيران فوق العاصمة الأمريكية واشنطن لأنها تظم مكان إقامة الرئيس وأعضاء الكونغرس، فضلاََ عن مراكز الحكومة والمتاحف والمعالم الأثرية.

في الواقع، توجد منطقة قواعد طيران خاصة” تغطي دائرة نصف قطرها 30 ميلاً حول مطار رونالد ريغان الدولي، والذي يقع مباشرة عبر نهر بوتوماك من البيت الأبيض.

ويتم التحكم بشكل خاص في السفر داخل الحلقة الداخلية التي يبلغ طولها 15 ميلًا، والتي تم تحديدها على أنها “المنطقة المقيدة للطيران” (FRZ). وحتى الطائرات مثل الطائرات بدون طيار ممنوعة من الطيران (وفقًا لقانون الطيران الفيدرالي).

واشنطن العاصمة

علاوة على ذلك، تحتاج شركات الطيران التي تسافر إلى مطار رونالد ريغان إلى تصريح من إدارة الطيران الفيدرالية، كما تحتاج كذلك إلى التعريف بنفسها.

يُسمح بالتحليق فوق البيت الأبيض إلى حد كبير فقط للرئيس أو لمن يقومون بأعمال رئاسية رسمية. 

منتزهات ديزني لاند

قد يبدو الأمر مفاجئًا ولكن منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر في مدينة نيويورك، تم اعتبار كل من ديزني لاند وديزني وورلد مناطق حظر طيران رسمية. 

ديزني لاند

وتمتد مناطق حظر الطيران في المنطقة إلى ارتفاع يصل إلى 3000 قدم تقريبًا.

المصدرموقع "grunge"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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