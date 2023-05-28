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لبنان.. احتفالات حاشدة تشعل بيروت ابتهاجا بفوز أردوغان (فيديو)

يرى كثيرون داخل المنطقة العربية في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قدوة سياسية" يجب على قادة المنطقة انتهاج طُرقها في إدارة الدولة

كتب خالد الأحمد
لبنان.. احتفالات حاشدة تشعل بيروت ابتهاجا بفوز أردوغان watanserb.com
احتفالات لبنان بفوز أردوغان
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وطن- شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، الأحد، احتفالات عارمة بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد انتصاره على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

احتفالات في لبنان بفوز أردوغان

وأظهرت مقاطع فيديو عشرات الدراجات والسيارات التي يحمل سائقوها الأعلام التركية، وهي تجوب شوارع العاصمة بيروت وأطلقوا هتافات داعمة للرئيس التركي أردوغان.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، 83.99%.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، تم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات التركية، في جولة الإعادة، لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وبدأت عملية الفرز للأصوات في المراكز الانتخابية.

من طرابلس إلى بيروت

وقالت وكالة “الأناضول” إن عدة مناطق لبنانية شهدت، الأحد، احتفالات بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

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ووفق المصدر شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، خروج المئات من المواطنين إلى ساحة التل المعروفة بـ”الساعة الحميدية”، حاملين الأعلام اللبنانية والتركية وصور الرئيس أردوغان.

ورفعت لافتات في مدينة دير عمار الشمالية، مكتوب عليها تبريكات لأردوغان وحزبه على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن إطلاق عيارات نارية ومواكب سيارة تعم بلدات البيرة والكواشرة وعدد من بلدات الدريب في عكار، ابتهاجا بفوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في تركيا.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن اطلاق مفرقعات ابتهاجا في بيروت.

أردوغان “السياسي الذي لا يُهزم”

رجب طيب أردوغان هو رئيس تركيا الحالي والذي سيحكمها لخمس سنوات قادمة، وهو زعيم كاريزمي لحزب العدالة والتنمية القويّ في تركيا.

يُعتبر أردوغان من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا والشرق الأوسط، حيث تولى مناصب عديدة ومهمة، منها رئاسة الوزراء وعمدة إسطنبول.

يتمتع أردوغان بشعبية كبيرة بين أنصاره، الذين يرون فيه قائداً قوياً وحازماً، ومصلحاً اقتصادياً ودينياً.

لكنه في المقابل، يُواجه انتقادات حادة من خصومه في المعارضة وفي الغرب، الذين يتهمونه بالتسلط والتحكم في الإعلام والقضاء، وانتهاك حقوق الإنسان والأقليات.

إلا أنه ورغم التحديات والأزمات التي عصفت بحكمه، استطاع أردوغان البقاء في السلطة لأكثر من عشرين عاماً، والفوز في الانتخابات المتعددة.

المصدرالأناضول ,الوكالة الوطنية للاعلام ,تويتر، وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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