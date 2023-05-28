لبنان.. احتفالات حاشدة تشعل بيروت ابتهاجا بفوز أردوغان (فيديو)

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وطن- شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، الأحد، احتفالات عارمة بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد انتصاره على منافسه زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

احتفالات في لبنان بفوز أردوغان

وأظهرت مقاطع فيديو عشرات الدراجات والسيارات التي يحمل سائقوها الأعلام التركية، وهي تجوب شوارع العاصمة بيروت وأطلقوا هتافات داعمة للرئيس التركي أردوغان.

احتفالات في العاصمة اللبنانية بيروت إثر فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية.

🇱🇧🇹🇷 pic.twitter.com/xnI0TgXGFx — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 28, 2023

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، 83.99%.

وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، تم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في الانتخابات التركية، في جولة الإعادة، لاختيار الرئيس الثالث عشر للجمهورية التركية، وبدأت عملية الفرز للأصوات في المراكز الانتخابية.

من طرابلس إلى بيروت

وقالت وكالة “الأناضول” إن عدة مناطق لبنانية شهدت، الأحد، احتفالات بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

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ووفق المصدر شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان، خروج المئات من المواطنين إلى ساحة التل المعروفة بـ”الساعة الحميدية”، حاملين الأعلام اللبنانية والتركية وصور الرئيس أردوغان.

ورفعت لافتات في مدينة دير عمار الشمالية، مكتوب عليها تبريكات لأردوغان وحزبه على فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن إطلاق عيارات نارية ومواكب سيارة تعم بلدات البيرة والكواشرة وعدد من بلدات الدريب في عكار، ابتهاجا بفوز رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية في تركيا.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن اطلاق مفرقعات ابتهاجا في بيروت.

أردوغان “السياسي الذي لا يُهزم”

رجب طيب أردوغان هو رئيس تركيا الحالي والذي سيحكمها لخمس سنوات قادمة، وهو زعيم كاريزمي لحزب العدالة والتنمية القويّ في تركيا.

يُعتبر أردوغان من أبرز الشخصيات السياسية في تركيا والشرق الأوسط، حيث تولى مناصب عديدة ومهمة، منها رئاسة الوزراء وعمدة إسطنبول.

يتمتع أردوغان بشعبية كبيرة بين أنصاره، الذين يرون فيه قائداً قوياً وحازماً، ومصلحاً اقتصادياً ودينياً.

لكنه في المقابل، يُواجه انتقادات حادة من خصومه في المعارضة وفي الغرب، الذين يتهمونه بالتسلط والتحكم في الإعلام والقضاء، وانتهاك حقوق الإنسان والأقليات.

إلا أنه ورغم التحديات والأزمات التي عصفت بحكمه، استطاع أردوغان البقاء في السلطة لأكثر من عشرين عاماً، والفوز في الانتخابات المتعددة.