الأحد, مايو 28, 2023
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الرئيس الذي لا يُقهر.. أردوغان رئيسا حتى 2028 وأبواب “قرن تركيا” فُتحت

أعلن التلفزيون التركي الرسم فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028

كتب باسل النجار
رجب طيب أردوغان watanserb.com
رجب طيب أردوغان
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وطن- حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد 28 مايو، بالفعل وصف وكالة الصحافة الفرنسية له في تقرير لها قبل أيام بأنه “رئيس لا يُقهر”، حيث اكتسح نتائج التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وفاز على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

أردوغان يحسم جولة الإعادة لصالحه

وأعلن التلفزيون التركي الرسم فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028.

وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف “الجمهور” الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليجدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات الصادرة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، فقد حصل أردوغان على نسبة 53.06 في المئة (21.798.559 صوتا)، بينما حصل كليجدار أوغلو على 46.94 في المئة (19.264.716 صوتا)، مع فتح 80.79 في المئة من الصناديق.

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وتأتي هذه النتائج بعد أن احتفظ حزب أردوغان وحلفاؤه بأغلبية المقاعد في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 14 مايو.

وقال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” عمر جيليك: “هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا جولة ثانية من الانتخابات ونجحت في تحقيقها”، معتبرا أن النتائج المعلنة الآن “تشير إلى أن مستوى الثقة العالي برئيسنا مستمر بقوة”.

وأحدث أردوغان تحولًا عميقًا في تركيا من خلال مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تضمنت بناء طرق سريعة ومطارات ومساجد، وسياسة خارجية منفتحة على شرق آسيا ووسطها، على حساب حلفاء أنقرة الغربيين التقليديين الذين حاول التقرب منهم إثر وصوله إلى السلطة.

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رجب طيب أردوغان

أمير قطر أول المهنئين لـ أردوغان بالفوز

وكأول زعيم في العالم، سارع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة لرئاسة تركيا مدتها 5 سنوات.

وخاطب أمير قطر أردوغان بـ”أخي العزيز” وقال في تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي في تويتر: “مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

ويرتبط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقاتٍ أخوية قوية، وكذلك على صعيد العلاقات بين البلدين.

أردوغان: أبواب “قرن تركيا” فُتحت مع هذه الانتخابات

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام منزله في منطقة قصقلي بإسطنبول، بعد تقدمه في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.

وتابع: “قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا”.

وأردف: “أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا، أشكر شعبنا الذي جعلنا نعيش فرحة عيد الديمقراطية بين عيدين دينيين، كما أشكر كل من أوكل إلينا مهمة قيادة البلاد خمس سنوات إضافية”.

وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما: “سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب”، مؤكدا أن “كل عملية انتخابية هي نهضة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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