الرئيس الذي لا يُقهر.. أردوغان رئيسا حتى 2028 وأبواب “قرن تركيا” فُتحت

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وطن- حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد 28 مايو، بالفعل وصف وكالة الصحافة الفرنسية له في تقرير لها قبل أيام بأنه “رئيس لا يُقهر”، حيث اكتسح نتائج التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وفاز على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

أردوغان يحسم جولة الإعادة لصالحه

وأعلن التلفزيون التركي الرسم فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028.

وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف “الجمهور” الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.

الرئيس اردوغان يسجد سجدة الشكر بعد تقدمه بفارق مريح ووصول نسبة الفرز إلى ٩٧٪. pic.twitter.com/qpNZNDRY4p — Hosam Yahia (@HosamYahiaAJ) May 28, 2023

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليجدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات الصادرة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، فقد حصل أردوغان على نسبة 53.06 في المئة (21.798.559 صوتا)، بينما حصل كليجدار أوغلو على 46.94 في المئة (19.264.716 صوتا)، مع فتح 80.79 في المئة من الصناديق.

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وتأتي هذه النتائج بعد أن احتفظ حزب أردوغان وحلفاؤه بأغلبية المقاعد في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 14 مايو.

بالتكبيرات .. يعلن المصلون في جامع ايا صوفيا فوز الرئيس اردوغان بالانتخابات الرئاسية. pic.twitter.com/XOCiT9WnW4 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 28, 2023

وقال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” عمر جيليك: “هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا جولة ثانية من الانتخابات ونجحت في تحقيقها”، معتبرا أن النتائج المعلنة الآن “تشير إلى أن مستوى الثقة العالي برئيسنا مستمر بقوة”.

وأحدث أردوغان تحولًا عميقًا في تركيا من خلال مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تضمنت بناء طرق سريعة ومطارات ومساجد، وسياسة خارجية منفتحة على شرق آسيا ووسطها، على حساب حلفاء أنقرة الغربيين التقليديين الذين حاول التقرب منهم إثر وصوله إلى السلطة.

الرئيس التركي أردوغان يغني مع أنصاره في إسطنبول بعد فوزه بانتخابات الرئاسة pic.twitter.com/guUlVVEJIZ — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 28, 2023

أمير قطر أول المهنئين لـ أردوغان بالفوز

وكأول زعيم في العالم، سارع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة لرئاسة تركيا مدتها 5 سنوات.

وخاطب أمير قطر أردوغان بـ”أخي العزيز” وقال في تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي في تويتر: “مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

ويرتبط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقاتٍ أخوية قوية، وكذلك على صعيد العلاقات بين البلدين.

أردوغان: أبواب “قرن تركيا” فُتحت مع هذه الانتخابات

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام منزله في منطقة قصقلي بإسطنبول، بعد تقدمه في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

Erdogan makes his very first appearance after getting elected for a third term in #Turkey. He is singing an arabesque song, says he is in love with Istanbul pic.twitter.com/5F2FGYTc1c — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023

وأوضح أردوغان أن نتائج الانتخابات أظهرت مرة أخرى أنه ليس باستطاعة أحد أن يطعن في مكاسب تركيا.

وأضاف أن الفائز في هذه الانتخابات هو 85 مليون مواطن تركي.

وتابع: “قلنا سابقا إننا سنفوز فوزا لن يخسر فيه أحد لذا فإن الفائز الوحيد اليوم هو تركيا”.

وأردف: “أتممنا الجولة الثانية من الانتخابات بالفوز بفضل دعم شعبنا، أشكر شعبنا الذي جعلنا نعيش فرحة عيد الديمقراطية بين عيدين دينيين، كما أشكر كل من أوكل إلينا مهمة قيادة البلاد خمس سنوات إضافية”.

وأضاف أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عشرين عاما: “سنفي بكل الوعود التي قطعناها للشعب”، مؤكدا أن “كل عملية انتخابية هي نهضة”.