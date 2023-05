الرئيس الذي لا يُقهر.. أردوغان رئيسا حتى 2028 وأبواب “قرن تركيا” فُتحت

- Advertisement -

وطن- حقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الأحد 28 مايو، بالفعل وصف وكالة الصحافة الفرنسية له في تقرير لها قبل أيام بأنه “رئيس لا يُقهر”، حيث اكتسح نتائج التصويت في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية، وفاز على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وأعلن التلفزيون التركي الرسم فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (69 عاما) بولاية رئاسية جديدة تمتد إلى سنة 2028.

وفي حين أن الهيئة العليا للانتخابات لم تنشر النتائج الرسمية بعد، أفادت النتائج الأولية لانتخابات جولة الإعادة بحصول مرشح تحالف “الجمهور” الحاكم على أعلى نسبة من الأصوات.

وقال التلفزيون التركي الرسمي إن أردوغان حصل على 52.12 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل منافسه، كليجدار أوغلو، على 47.88 في المئة، بعد فرز 98.22 في المئة من الأصوات.

وحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات الصادرة الساعة 20:10 بالتوقيت المحلي، فقد حصل أردوغان على نسبة 53.06 في المئة (21.798.559 صوتا)، بينما حصل كليجدار أوغلو على 46.94 في المئة (19.264.716 صوتا)، مع فتح 80.79 في المئة من الصناديق.

وتأتي هذه النتائج بعد أن احتفظ حزب أردوغان وحلفاؤه بأغلبية المقاعد في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت في 14 مايو.

وقال المتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية” عمر جيليك: “هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها تركيا جولة ثانية من الانتخابات ونجحت في تحقيقها”، معتبرا أن النتائج المعلنة الآن “تشير إلى أن مستوى الثقة العالي برئيسنا مستمر بقوة”.

وأحدث أردوغان تحولًا عميقًا في تركيا من خلال مشاريع البنى التحتية الضخمة التي تضمنت بناء طرق سريعة ومطارات ومساجد، وسياسة خارجية منفتحة على شرق آسيا ووسطها، على حساب حلفاء أنقرة الغربيين التقليديين الذين حاول التقرب منهم إثر وصوله إلى السلطة.

وكأول زعيم في العالم، سارع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة لرئاسة تركيا مدتها 5 سنوات.

وخاطب أمير قطر أردوغان بـ”أخي العزيز” وقال في تغريدةٍ نشرها حسابه الرسمي في تويتر: “مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

ويرتبط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعلاقاتٍ أخوية قوية، وكذلك على صعيد العلاقات بين البلدين.

هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أبواب رؤية “قرن تركيا” فُتحت تماما مع تقدمه على منافسه في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، أمام منزله في منطقة قصقلي بإسطنبول، بعد تقدمه في الانتخابات الرئاسية على منافسه مرشح تحالف المعارضة كمال قليجدار أوغلو.

Erdogan makes his very first appearance after getting elected for a third term in #Turkey.

He is singing an arabesque song, says he is in love with Istanbul pic.twitter.com/5F2FGYTc1c

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 28, 2023