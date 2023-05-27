نادين الراسي بفستان شبك أشبه بقميص النوم في أحضان فنان شهير! (فيديو)

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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، متابعيها أجواء السهرة الصاخبة التي حضرتها بفستان أسود مثير.

غناء ورقص وأحضان

وعبر خاصية الستوري على حسابها عبر “انستجرام“، نشرت نادين الراسي عدة مقاطع وصور للحفلة التي شاركت بها مرتدية فستاناً أسود من الشبك، أقرب لقميص النوم.

كما ظهرت نادين الراسي وهي تشارك الفنان اللبناني نادر الأتات، الغناء والرقص والأحضان.

ولم تكتفِ نادين بهذا القدر من الجنون؛ بل قامت بدقّ الطبل مع الفرقة الموسيقية التي كانت في السهرة.

وخمّن المتابعون أن نادين الراسي لم تكن في وعيها، بسبب تصرفاتها الغريبة.

“بكيني أم فستان سهرة؟”

وقبل أيام، فاجأت نادين الراسي الجمهور بجلسة تصوير جريئة، ظهرت خلالها بأزياء تجمع بين فستان السهرة والبكيني.

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حيث ارتدت الفنانة اللبنانية فستاناً أسود شفافاً من الأسفل، كشف عن ملابسها الداخلية الأشبه بالبيكيني ذي القطعة الواحدة.

واستكملت نادين إطلالتها بقبعة عصرية أنيقة ومكياج صاخب.

View this post on Instagram A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)

وعلّقت الفنانة على الصور: “دائماً كن نفسك. إلا إذا كنت تستطيع أن تكون حورية البحر. إذن كن دائماً حورية البحر”.

هجوم وغزل

وتعرّضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لهجوم المتابعين، الذين اعتبروا أنها لا تحترم روح شقيقها جورج الراسي الذي توفي بحادث سير مروع، قبل أقل من عام.

وفي مقابل التعليقات التي تنتقد وتهاجم نادين الراسي، كان هناك من متابعيها وجمهورها من أشادَ بجمالها وإطلالتها.

ومنذ انفصالها عن خطيبها الشاب مجد عبدول، تتجدد الشكوك حول دخول نادين الراسي في علاقة جديدة، آخرها مع طبيب التجميل الشهير ميشيل حلو.

حيث نشرت نادين صورة برفقة ميشيل حلو، وكانت أيضاً تجلس في أحضانه.

وكتبت الفنانة اللبنانية في تعليقها على الصورة: “حبيت إتغنج شوي”.

علاقة جديدة

كما جددت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، الشكوك حول ارتباطها مجدداً بعد ظهورها في أحضان شاب وسيم.

ونشرت نادين صورة عبر خاصية الستوري، في حسابها على “انستجرام”، وهي في أحضان شاب وسيم أمام حمام السباحة دون أن تُعلق عليها.

وتبيّن أن نادين أعادت نشر الصورة من حساب الشاب الذي يدعى غارو هالادجيان.