السبت, مايو 27, 2023
الرئيسيةحياتناعمرو أديب يعلق على رقص وغناء الشيخ القارئ ممدوح عامر.. ما قاله...
حياتنا

عمرو أديب يعلق على رقص وغناء الشيخ القارئ ممدوح عامر.. ما قاله غير متوقع! (فيديو)

ظهر الشيخ ممدوح عامر بفيديو متداول وهو يمسك الميكرفون ويغني مقطعاً من أغنية للسيدة أم كلثوم ويتراقص في حفل زفاف شقيقه

كتب رفيف عبدالله
عمرو أديب يعلق على رقص وغناء الشيخ القارئ ممدوح عامر.. ما قاله غير متوقع! (فيديو) watanserb.com
القارئ ممدوح عامر
- Advertisement -

وطن– دافع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن القارئ ممدوح عامر، الذي تعرض لهجوم كبير بعد ظهوره وهو يغني ويرقص في فرح شقيقه.

“من أجمل الأصوات”

وقال عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر: “عن العقل الجمعي أتحدث، مصر بلد قراء القرآن الكريم.. والشيخ ممدوح عامر من أجمل الأصوات المصرية التي رتلت القرآن وأنشدت الابتهالات”.

وأضاف عمرو أديب: “الراجل فرح أخوه وعايز يفرحه.. واحنا كمصريين في الأفراح بنكسر القواعد أحياناً، ونتخلى عن بعض الوقار”.

واستنكر الإعلامي المصري، الهجوم على ممدوح عامر وانتقاده، ووجّه رسالة لمهاجميه قائلاً: “فكروا قبل غرس السكين في جسد هذا الشيخ الضرير، أصبح لدينا حالة توحش جماعي، أين الرحمة والاحتواء؟”

“توحش جماعي”

وأردف: “المصريين من الشعوب ذات القلب المتسامح والرحيم، ومصر احتوت ثقافات وحضارات على مر التاريخ”.

- Advertisement -

وظهر الشيخ ممدوح عامر بالفيديو، وهو يمسك الميكرفون ويغني مقطعاً من أغنية للسيدة أم كلثوم.

وأثار الفيديو ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء حوله.

ورأى بعضهم أنه ليس هناك عيب فيما فعله، بينما قال آخرون إن الشيخ كقارئ للقرآن، عليه أن يراعي كل شيء في تصرفاته كونه حاملاً لكلام الله.

استنكار النقابة

وعقب انتشار الفيديو، أصدرت نقابة القراء في مصر، بياناً استنكرت به تصرف الشيخ ممدوح عامر، وشبهته بمطربي المهرجانات.

وجاء في نص بيان نقابة القراء: “كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسم بين الناس.. ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع”.

وقال نقيب القراء محمد حشاد، في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “قارئ القرآن عليه احترام كلام ربنا، ولا يصح أن يرقص أو يغني بهذا الشكل غير الملائم.. وحتى لو كان فرح أخو الشيخ ممدوح عامر فمن حقه يفرح لشقيقه لكن ليس بهذا الشكل”.

“شاب فرفوش”

هذا وقد خرج الشيخ ممدوح عامر عن صمته قائلاً: إنه “شاب فرفوش ويضحك ويهزر مع عياله.. ويتعامل كأي شخصي طبيعي وأقل من باقي الناس، ويتعامل بطبيعته وبكل تلقائية”.

وأشار ممدوح إلى أن الفيديو كان في حفل زفاف شقيقه الأصغر الذي رحل والدهما قبل زواجه.

وأوضح القارئ المصري أنه يشعر بأن عليه مسؤولية زواج شقيقه.

وقال: “أخويا بعد وفاة والدي قال أبويا مات ولكنه ساب لي أب ثاني وأنت على قدر المسئولية.. وربنا قدرني وتمكنت من تجهيز الفرح والإعداد له”.

حضور وتهنئة أعضاء النقابة!

وشدد ممدوح على أنه لم يرقص على أغاني المهرجانات لأنه لا يحبها.

وتابع: “أميل للأغاني القديمة خاصة لكوكب الشرق، والفرقة الموجودة كانت محترمة”.

وتابع ممدوح عامر: “قارئ القرآن مش لازم يكون شخص حزين لا يضحك.. وخلال الفرح كنت وسط أصحابي وبينهم منشدين وقراء للقرآن الكريم”.

ورداً على بيان نقابة القراء الذي طالبه بالاعتذار، قال ممدوح: “لم يتواصلوا معي.. وأعضاء من مجلس إدارة النقابة حضروا الفرح ومن تعذر حضوره هنأني عبر الهاتف”.

وكشف ممدوح أنه ليس عضوا في نقابة القراء، والنقابة دورها مقتصر على القرآن الكريم.

واختتم ممدوح عامر: “أدين للاعتذار فقط للمحبين والمتابعين.. ووالدتي التي تأثرت نفسياً خوفاً من إلحاق الضرر بي”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد ضجة في مصر.. المقرئ ممدوح عامر يبرر فيديو الرقص: “أنا إنسان”

الهدهد

هل كان مبارك الرشيدي على قيد الحياة لفترة قريبة؟ (فيديو)

الهدهد

“الغرباء”.. ما قصة المدينة الضخمة التي تُدشنها إسرائيل على حدود مصر؟

الهدهد

أحمد الطنطاوي يكشف ما فعله نظام السيسي بأصدقاء اقتربوا من مكتبه.. ورسالة تحد جديدة

الهدهد

مسجد شنودة يثير غضب وسخرية المصريين ووزارة الأوقاف تبرر (شاهد)

الهدهد

لحظة إخراج المصابين بعد انهيار إحدى الملاهي في مصر والكشف عن المسؤول (فيديو)

الهدهد

التحقيق مع السيناتور روبرت مينينديز وزوجته بشأن رشوة ضخمة من شركة مرتبطة بالحكومة المصرية

الهدهد

ملابسات احتجاز ناشط مصري في لبنان.. أسئلة غريبة وجهت له وسبب إطلاق سراحه

الهدهد

“المرأة التي تتزوج بعد الخلع تمارس الزنا”.. تصريح منسوب لشيخ الأزهر يفجر جدلا

تقارير

صحيفة إمارتية تكذب سامح شكري.. سلطان عُمان هيثم بن طارق يقوم بهذه المهمة.. تفاصيل!

الهدهد

صحيفة تحذف خبراً عن استثمارات عمانية ضخمة في مصر.. ما القصة؟

الهدهد

ساويرس يقدم عرضا مغريا لـ المصارع الهارب أحمد بغدودة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لعنة فيديو كيم كارداشيان الإباحي تلاحقها.. طليقها كاني ويست يعاقبها بطريقة غريبة!

مريم حسين بروب الاستحمام وسط الشموع ورقصة خاصة لرواد الفندق! (فيديو)

نادين الراسي بفستان شبك أشبه بقميص النوم في أحضان فنان شهير! (فيديو)

إطلالة فاضحة للسعودية مودل روز من مهرجان كان (شاهد)

بعد ضجة في مصر.. المقرئ ممدوح عامر يبرر فيديو الرقص: “أنا إنسان”

الشبه بين للا سلمى ورجوة آل سيف يلفت الأنظار.. جمال عربي أصيل

أغنية زفاف الأمير الحسين لراغب علامة ستعرض على الملكة رانيا أولا

جدل في السعودية بعد إهانة الزي الإسلامي للنساء في مقطع تمثيلي

التوترات تتصاعد بين السعودية وروسيا.. “WSJ” تكشف ما وراء الكواليس

هدم بيوت “تندحة”.. ضرب سعوديات وكسر أرجلهن يفجر الغضب (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC