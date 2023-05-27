عمرو أديب يعلق على رقص وغناء الشيخ القارئ ممدوح عامر.. ما قاله غير متوقع! (فيديو)

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وطن– دافع الإعلامي المصري عمرو أديب، عن القارئ ممدوح عامر، الذي تعرض لهجوم كبير بعد ظهوره وهو يغني ويرقص في فرح شقيقه.

“من أجمل الأصوات”

وقال عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر: “عن العقل الجمعي أتحدث، مصر بلد قراء القرآن الكريم.. والشيخ ممدوح عامر من أجمل الأصوات المصرية التي رتلت القرآن وأنشدت الابتهالات”.

وأضاف عمرو أديب: “الراجل فرح أخوه وعايز يفرحه.. واحنا كمصريين في الأفراح بنكسر القواعد أحياناً، ونتخلى عن بعض الوقار”.

واستنكر الإعلامي المصري، الهجوم على ممدوح عامر وانتقاده، ووجّه رسالة لمهاجميه قائلاً: “فكروا قبل غرس السكين في جسد هذا الشيخ الضرير، أصبح لدينا حالة توحش جماعي، أين الرحمة والاحتواء؟”

“توحش جماعي”

وأردف: “المصريين من الشعوب ذات القلب المتسامح والرحيم، ومصر احتوت ثقافات وحضارات على مر التاريخ”.

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وظهر الشيخ ممدوح عامر بالفيديو، وهو يمسك الميكرفون ويغني مقطعاً من أغنية للسيدة أم كلثوم.

وأثار الفيديو ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء حوله.

ورأى بعضهم أنه ليس هناك عيب فيما فعله، بينما قال آخرون إن الشيخ كقارئ للقرآن، عليه أن يراعي كل شيء في تصرفاته كونه حاملاً لكلام الله.

استنكار النقابة

وعقب انتشار الفيديو، أصدرت نقابة القراء في مصر، بياناً استنكرت به تصرف الشيخ ممدوح عامر، وشبهته بمطربي المهرجانات.

وجاء في نص بيان نقابة القراء: “كان الأولى بالقارئ أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعايش منه والذي جعل له اسم بين الناس.. ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك، وإنما هبط إلى مستوى متدني لا يليق بأهل القرآن والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع”.

وقال نقيب القراء محمد حشاد، في تصريح لصحيفة “القاهرة 24“: “قارئ القرآن عليه احترام كلام ربنا، ولا يصح أن يرقص أو يغني بهذا الشكل غير الملائم.. وحتى لو كان فرح أخو الشيخ ممدوح عامر فمن حقه يفرح لشقيقه لكن ليس بهذا الشكل”.

“شاب فرفوش”

هذا وقد خرج الشيخ ممدوح عامر عن صمته قائلاً: إنه “شاب فرفوش ويضحك ويهزر مع عياله.. ويتعامل كأي شخصي طبيعي وأقل من باقي الناس، ويتعامل بطبيعته وبكل تلقائية”.

وأشار ممدوح إلى أن الفيديو كان في حفل زفاف شقيقه الأصغر الذي رحل والدهما قبل زواجه.

وأوضح القارئ المصري أنه يشعر بأن عليه مسؤولية زواج شقيقه.

وقال: “أخويا بعد وفاة والدي قال أبويا مات ولكنه ساب لي أب ثاني وأنت على قدر المسئولية.. وربنا قدرني وتمكنت من تجهيز الفرح والإعداد له”.

حضور وتهنئة أعضاء النقابة!

وشدد ممدوح على أنه لم يرقص على أغاني المهرجانات لأنه لا يحبها.

وتابع: “أميل للأغاني القديمة خاصة لكوكب الشرق، والفرقة الموجودة كانت محترمة”.

وتابع ممدوح عامر: “قارئ القرآن مش لازم يكون شخص حزين لا يضحك.. وخلال الفرح كنت وسط أصحابي وبينهم منشدين وقراء للقرآن الكريم”.

ورداً على بيان نقابة القراء الذي طالبه بالاعتذار، قال ممدوح: “لم يتواصلوا معي.. وأعضاء من مجلس إدارة النقابة حضروا الفرح ومن تعذر حضوره هنأني عبر الهاتف”.

وكشف ممدوح أنه ليس عضوا في نقابة القراء، والنقابة دورها مقتصر على القرآن الكريم.

واختتم ممدوح عامر: “أدين للاعتذار فقط للمحبين والمتابعين.. ووالدتي التي تأثرت نفسياً خوفاً من إلحاق الضرر بي”.