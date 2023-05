صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد تمت.. وهذه تفاصيلها

- Advertisement -

وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، عن اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقة انتقال النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني قبيل بدء سوق الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الموثوق رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ريال مدريد يقترب من إتمام الصفقة للتعاقد مع جود بيلينغهام، المفاوضات وصلت إلى المراحل النهائية”.

وأضاف رومانو: “عقد جود بيلينغهام مع ريال مدريد، حتى يونيو/حزيران عام 2029″.

كما أردف: “تم الاتفاق على الشروط الشخصية تقريبًا، لقد تم تحديد موعد اجتماع جديد لاستكمال الاتفاق مع بوروسيا دورتموند”.

🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.

Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.

New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023