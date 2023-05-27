السبت, مايو 27, 2023
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رياضة

صفقة انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد تمت.. وهذه تفاصيلها

انتقال الإنجليزي بيلينغهام إلى ريال مدريد بصفقة تمتد حتى صيف 2029

كتب فارس أبو شيحة
انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد watanserb.com
انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد
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وطن- كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، عن اقتراب نادي ريال مدريد من حسم صفقة انتقال النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني قبيل بدء سوق الميركاتو الصيفي.

وقال الصحفي الموثوق رومانو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ريال مدريد يقترب من إتمام الصفقة للتعاقد مع جود بيلينغهام، المفاوضات وصلت إلى المراحل النهائية”.

انتقال جود بيلينغهام إلى ريال مدريد

وأضاف رومانو: “عقد جود بيلينغهام مع ريال مدريد، حتى يونيو/حزيران عام 2029″.

كما أردف: “تم الاتفاق على الشروط الشخصية تقريبًا، لقد تم تحديد موعد اجتماع جديد لاستكمال الاتفاق مع بوروسيا دورتموند”.

وتابع رومانو تغريدته: “سيتحسن الراتب موسماً تلو والأخر، كما سيتم ربط جزء منه بمكافآت الفريق”.

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وختم: “سيركز على المباراة الحاسمة مع بوروسيا دورتموند، ثم سيتم التوقيع على المستندات، بعد الاتفاق على الشروط الشخصية في إبريل”.

بيلينغهام
بيلينغهام

من اللاعب جود بيلينغهام؟!

جود فيكتور ويليام بيلينغهام، لاعب كرة قدم إنجليزي محترف، من مواليد شهر يونيو/حزيران عام 2003، يلعب في مركز خط الوسط.

بدأ مسيرته الكروية مع برمنغهام سيتي في عام 2019، ثم انتقل بعدها إلى صفوف فريق بوروسيا دورتموند الألماني عام 2020.

الإنجليزي جود بيلينغهام
الإنجليزي جود بيلينغهام

ومن الجدير بالذكر، أن صفقة انتقال الإنجليزي بيلينغهام، إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون يورو هذا الصيف.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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