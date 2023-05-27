بعد ضجة في مصر.. المقرئ ممدوح عامر يبرر فيديو الرقص: “أنا إنسان”

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وطن- أثار المقرىء المصري الشهير ممدوح عامر، موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرقص ويغني على أنغام أغنية لأم كلثوم.

ووفق الفيديو المتداول ظهر ممدوح عامر، بلا جبة أو عمامة وهو يرقص ويؤدي مقطع «أمرّ عذاب وأحلى عذاب» من أغنية «ودارت الأيام» لكوكب الشرق أم كلثوم، مما أثار حالة من الغضب والجدل بين رواد التواصل الإجتماعي متهمين إياه بعدم احترام المقرئ لمكانته.

فيديو غناء ورقص القارئ ممدوح عامر يفجر جدلا

وكشفت مصادر أن المقطع المصور للشيخ ممدوح عامر قد جاء خلال احتفال الأخير بزواج شقيقه في مسقط رأسه بإحدى محافظات الدلتا، وكان يحاول إظهار السعادة بزفاف شقيقه على طريقته الخاصة.

وما إن انتشر الفيديو حتى سارعت “نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم” إلى إصدار بيان استنكرت فيه الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي للقارىء ممدوح عامر وهو يرقص ويتمايل ويغني كمطربي المهرجانات.

وأضافت :” كان الأولى بالقارىء عامر أن يحترم القرآن الكريم وأن يكون قدوة حسنة ومثالاً طيباً بين أهل القرآن ولكن للأسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى وتدن لا يليق بأهل القرآن.”

وأضافت النقابة في بيانها أنها “ستقوم بماتراه مناسباً تجاه هذا الموضوع”.

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أول تعليق من ممدوح عامر

وفي أول تعليق له على الضجة التي أحدثها الفيديو قال الشيخ “ممدوح عامر” إنه إنسان ومن حقه أن يفرح”.

وأضاف في تصريح لموقع “مصراوي” المحلي أنه لا يمكن إرضاء كل الناس الذين يضعون في مخيلتهم صورة مثالية للمشاهير، ويريدون السير عليها.

وأضاف: “ده عمره ما هيحصل لأننا في الأول والآخر بشر زيهم مش رسل وأنبياء”.

وكشف القارئ الشهير أن العريس في حفل الزفاف شقيقه وهو من قام بتربيته بعد وفاة والده منذ عام ونصف، وهو بمثابة ابنه الصغير ولم يمنع نفسه من الفرح بزفافه.

يشار إلى أن القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، ولد في قرية الحلاوجة التابعة لمركز أبو المطامير بالبحيرة، وحفظ القرآن ولم يتجاوز سنه خمس سنوات ونصف، في سنة وأربعة شهور فقط، على يد الشيخ أبوزيد بسيوني، ورعاه رعاية كاملة ولم يأخذ منه أجرًا.

وكان يسجل الدروس التعليمية فى مرحلة الطفولة، على شرائط كاسيت نظرا لأنه كفيف، حتى لا يفوته أي درس ثم يعيد سماعها مرة أخرى إن وقفت أمامه مسألة ليفهمها كما شرحها المدرس، مؤكدا أن هذا الأمر كان شاقا جدا قبل تعلم طريقة «برايل»، وحصل على الجائزة الدولية في حفظ القرآن الكريم.

حادثة مشابهة

يذكر أن حادثة مشابهة وقعت في ديسمبر 2022، عندما ظهر الشيخ “محمد السلكاوي” وهو يتمايل أثناء قراءته للقرآن بما لا يتفق مع هيبة وقدسية القرآن الكريم.

وظهر أحد الحضور في الفيديو وهو يقوم ويقف قبالة القارئ السلكاوي، ويقرأ قوله تعالى: “ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض”.

أعلنت الإذاعة المصرية وقف القارئ محمد حامد السلكاوي، لمدة عام واحد، لما بدر منه أثناء تلاوة القرآن الكريم من تمايل ورقص 👇#محمد_السلكاوي pic.twitter.com/ZYx6EhFonj — Journalist sayed saber (@sayed7y) December 21, 2022

وما أثار الجدل عبر مواقع التواصل، هو أنّ الشيخ محمد السلكاوي أحد القراء المعتمدين في الإذاعة، وليس من القراء المغمورين أو صغار القراء.

وفور انتشار الفيديو المثير للجدل آنذاك، أصدرت اللجنة الموحّدة لاختبار القراء والمبتهلين بالإذاعة والتلفزيون في مصر، قراراً برفع اسم القارئ محمد حامد السلكاوي، من خريطة الإذاعات الخارجية والأمسيات والتسجيلات القرآنية لمدة سنة.