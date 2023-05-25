الخميس, مايو 25, 2023
الرئيسيةالهدهد"المرأة التي تتزوج بعد الخلع تمارس الزنا".. تصريح منسوب لشيخ الأزهر يفجر...
الهدهد

“المرأة التي تتزوج بعد الخلع تمارس الزنا”.. تصريح منسوب لشيخ الأزهر يفجر جدلا

التصريح المنسوب للدكتور الطيب يقول إن الخلع في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً

كتب خالد السعدي
أحمد الطيب watanserb.com
شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب
- Advertisement -

وطن – أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار تصريح مثير نُسب إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، يقول فيه إن الخلع في المحاكم ليس طلاقاً شرعياً، وأن المرأة إذا تزوجت بعد الحكم تقع تحت حكم الزنا.

وانتشر هذا التصريح بشكل كبير، في صورة ظهر عليها لوجو قناة “الجزيرة”، وجرى تداوله تحديدا بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنّ هذا التصريح غير دقيق، وذلك استنادا لتوضيحات سابقة نشرتها صحيفة صوت الأزهر ، نشرت تصريحات للدكتور أحمد الطيب تحدد موقفه من هذا الأمر.

توضيحات الأزهر الشريف

ففي وقت سابق، قالت الصحيفة الناطقة بلسان الأزهر، إن هذه التصريحات “مُلفقة”، ونقلت عن الشيخ الطيب تأكيده أن “المرأة التي يحكم القاضي بخلعها من زوجها بعد تمام الإجراءات التى ينص عليها القانون، يحق لها الزواج بعد تمام عدتها ولا شبهة في زواجها التالي”.

- Advertisement -

وأضاف الطيب أن علم الزوج بدعوى الخلع شرط من شروط صحته”، مشيرًا إلى أن امتناعه عن الحضور أمام المحكمة لا يبطل صحة الخلع.

كما أشاد الشيخ الطيب بمنح المرأة حق الخلع، قائلا إن الزوجة حرمت من حق أصيل (حق الخلع) يمس حريتها الشخصية مسًّا مباشرًا، وأن هذا الحق صودر عليها لفترة طويلة من الزمن.

مشروع قانون للأحوال الشخصية قدمه الأزهر

يُشار إلى أن الأزهر الشريف قدم في 2019، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتيح الخلع أمام المحاكم بشكل طبيعي.

ونصّت المادة 69 على أن “للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذي أعطاه لها؛ حكمت المحكمة بالتفريق بينهما”.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة “لا تحكم المحكم بالتفريق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها حكَمَين لمواصلة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وكذا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض”.

فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة 69 على أنه “يقع الخلع في جميع الأحوال فسخًا”، فيما “يكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن”، بحسب الفقرة الخامسة من نفس المادة.

ولم يصدر مشروع قانون الأزهر حتى الآن بسبب بعض الاعتراضات على مواده.

لجنة قضائية لإعداد مشروع القانون

وفي 2022، شكل وزير العدل، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجنة قضائية لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية.

وبحسب ما هو معلن، اشترط مشروع القانون الجديد في أحد بنوده التوثيق الرسمي للطلاق باعتباره شرطًا للاعتراف به، وهو ما يعارضه الأزهر الذي أكد أكثر من مرة “وقوع الطلاق الشفوي” متى كان مكتمل الشروط والأركان وصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق.

ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

ومؤخرا، نشرت وسائل إعلام محلية ملامح من قانون الأحوال الشخصية الجديد، حيث تستعد لجنة إعداد مشروع القانون، التي أصدر السيسي قرارا بتشكيلها، من الانتهاء منه.

وانتهت اللجنة من الصياغة الأولية لعدد 188 مادة من مشروع القانون، الذي يهدف إلى صياغة قانون متكامل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية، والتي تبلغ 6 قوانين، والتي شملت قضايا الولاية على المال، إلى جانب مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، إتاحة صلاحيات للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، بالإضافة إلى وضع نظام يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، كذلك استحداث إجراءات للحد من الطلاق.

كما أوضحت لجنة صياغة قانون الأحوال الشخصية، أن ملامح مشروع القانون، تتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

اقرأ أيضاً

تقارير

صحيفة إمارتية تكذب سامح شكري.. سلطان عُمان هيثم بن طارق يقوم بهذه المهمة.. تفاصيل!

الهدهد

صحيفة تحذف خبراً عن استثمارات عمانية ضخمة في مصر.. ما القصة؟

الهدهد

ساويرس يقدم عرضا مغريا لـ المصارع الهارب أحمد بغدودة

الهدهد

خلف الحبتور يقدم لـ السيسي “الحل السحري” لإنقاذ مصر (فيديو)

الهدهد

وزير مصري يهاجم قطر وأميرها من السعودية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

حياتنا

من هو حبيب دينا الشربيني السري؟.. صورة خاصة مع تامر حسني تثير جدلا

اقتصاد

السيسي حكيم الفلاسفة.. كيف سرّع الجنرال من انهيار مصر الاقتصادي؟

الهدهد

كيف دفعت الحرب في السودان مصر إلى حافة الهاوية؟.. “السيسي” يراقب بحذر خطوات التهدئة

حياتنا

نقل “سارة محمد” إلى دار أيتام.. البلوجر المصرية تُوضّح وتُوجه رسالة مؤثرة إلى المصريين

حياتنا

السورية جومانا مراد تُرعب متابعيها بوصيّة مفاجئة عن موتها ومكان دفنها.. ما القصة؟

الهدهد

“لولا إحنا كان الإرهاب أكلكم”.. مواجهة حادة بين مواطن سيناوي وضباط هدموا منزله (فيديو)

الهدهد

حقيقة إرسال مصر توابيت فرعونية إلى إسرائيل.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقرب من ابن زايد يستفز اليمنيين بالترويج للانفصال وهجوم ناري

إحتاج إلى 5 غرز.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما في الدوري الإسباني (صور)

رسالة صلاح المؤثرة إلى جماهير ليفربول (صور)

“أهانت الملك محمد السادس”.. حكم جديد ضد ناشطة مغربية يثير جدلا

جمال لافت.. الملكة رانيا في أبهى حلة بحفل تخرج الأمير هاشم

ملفوفة بسجادة.. جثة مبارك الرشيدي تحل لغز اختفائه وكلمة السر “وافد مصري”

فيديو لعثمان الخميس أثار جنون كاتب إماراتي وكوهين يصطاد في الماء العكر

سبب فتح قبر ميشيل الحجل.. شقيقتها ذُهلت مما رأته في الداخل

طالب بمليون ليرة.. كليجدار أوغلو تقدم بدعوى ضد أردوغان بسبب فيديو

ريانة برناوي تُكرم جدتها.. حلقت في الفضاء بأقراطها (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC