هيا مرعشلي تتجاوز الجرأة بإطلالة مثيرة على السرير كشفت حمالة صدرها وبطنها! (شاهد)

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وطن- تسبّبت الفنانة السورية هيا مرعشلي بغضب واستياء متابعيها عقب نشرها عدداً من الصور المثيرة والجريئة لها.

ونشرت هيا مرعشلي صورة لها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مستلقيةً على ظهرها في السرير، في حين ظهرت قطتها تجلس على صدرها.

وظهرت هيا مرعشلي في صورتها المثيرة، مرتديةً “شميز” أسود شفافاً مفتوحاً من البطن كشف حمالة صدرها وبطنها، في حين ارتدت من الأسفل “ميني جيب” أبيض قصيراً جداً.

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“إيماءة مثيرة”

كما نشرت هيا مرعشلي صورة أخرى لها بنفس الزي المثير وهي مستلقية على السرير ولكن بدون القطة هذه المرة.

وظهرت هيا مرعشلي في هذه الصورة مستلقية على ظهرها، موجّهةً نظرتها نحو الكاميرا، مما أعطى إيماءة مثيرة لها.

View this post on Instagram A post shared by هيا (@hayamaraachli)

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استياء المتابعين من جرأة هيا مرعشلي

وتسببت صور هيا مرعشلي بغضب واستياء كثير من متابعيها الذين يتجاوزون 3.6 مليون متابع، حيث اعتبر بعض منهم أن مثل هذه الصور غير مناسبة ولا تليق بها.

وفي هذا السياق، قال أحد المتابعين معبّراً عن استهجانه لنشر مثل هذه الصور: “كتيير خطأ”.

وقال آخر غاضباً من جرأتها: “روحي ضبي حالك ماتستحي”.

وقال آخر: “يعني خلصوا الوضعيات ؟؟؟ لحتى تتصوريلنا وضعية عروس بعد ليلة دخلتها ؟؟؟ اي شكيتك ل الله”.

وعبّر آخر عن استيائه بالقول: “شوي شوي لحتى تشلح”.

هيا مرعشلي في جلسة تصوير رمضانية

وكنت هيا مرعشلي قد أثارت جدلاً كبيراً الشهر الماضي بعد ظهورها في جلسة تصوير بمناسبة شهر رمضان، هي ترتدي عباءة فضفاضة باللونين الأبيض والبيج.

وقامت هـيا مرعشـلي حينها بإظهار جزء من كتفها وظهرها في إحدى الصور، وكأنها توحي للمشاهد بأنها لا ترتدي شيئاً تحت العباءة.