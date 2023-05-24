الأربعاء, مايو 24, 2023
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لحظة سقوط طائرة حربية في أم درمان بنيران الدعم السريع (فيديو)

وثّقت العديد من الفيديوهات المتداولة لحظة سقوط الطائرة السودانية وقفز من بداخلها بالمظلات قبل إصابتها

كتب باسل النجار
سقوط طائرة حربية في أم درمان watanserb.com
سقوط طائرة حربية في أم درمان
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وطن- انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل في السودان، مقاطع فيديو توثّق لحظة سقوط طائرة حربية في “أم درمان” بنيران قوات الدعم السريع.

تفاصيل سقوط طائرة حربية في أم درمان

ولا يزال القتال مستمراً بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وفشلت وساطة عدة دول وأطراف دولية في إنهاء الصراع أو وقف إطلاق النار، ما تسبب بسقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين وتكبد الاقتصاد السوداني المنهار في الأساس للمزيد من الخسائر.

وبحسب المقاطع المتداولة وشهود العيان، فإن قوات الدعم السريع أسقطت طائرة حربية مقاتلة من طراز (ميج)، في مدينة أم درمان غربي العاصمة.

ووثّقت فيديوهات أخرى من أماكن مختلفة في أم درمان لحظة سقوط الطائرة الحربية.

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وأفاد شهود عيان لقناة “العربية” بخروج طيارين بالمظلات من طائرة حربية قبل إصابتها في أم درمان.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذه السطور بشأن حادث سقوط الطائرة الحربية، سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني.

وسبق أن طالبت السعودية والولايات المتحدة الامريكية، طرفي الصراع في السودان الالتزام بتعهداتهما بوقف إطلاق النار.

وتوصّل الجيش وقوات الدعم السريع خلال مفاوضات عقدت في جدة، إلى اتفاق لهدنة مؤقتة مدتها 7 أيام، دخلت يوم 22 مايو حيز التنفيذ، بوساطة أمريكية سعودية.

سقوط طائرة حربية في أم درمان
سقوط طائرة حربية في أم درمان

تجدد الاشتباكات رغم الهدنة

لكن يبدو أن هذه الهدنة “هي والعدم سواء” حيث تتوسّع دائرة الصراع ولا تزال الحرب مستمرة بشكل يومي، بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم بحري. وذلك بعد وقت قصير من الهدوء الحذر الذي شهدته مناطق الاشتباكات، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشهد اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، خروقات واشتباكات متفرقة، وتحليقاً للطائرات الحربية في سماء الخرطوم.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة حتى الآن.

وذكر غراندي في حسابه على “تويتر“، أنّ كثيراً من اللاجئين الفارين من الصراع في السودان عبروا حدود تشاد ومصر في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف: “مساهمات المانحين في خطة الاستجابة للاجئين ما زالت شحيحة. نحتاج إلى المزيد من الموارد بشكل عاجل لدعم البلدان المستضيفة للاجئين”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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