لحظة سقوط طائرة حربية في أم درمان بنيران الدعم السريع (فيديو)

وطن- انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل في السودان، مقاطع فيديو توثّق لحظة سقوط طائرة حربية في “أم درمان” بنيران قوات الدعم السريع.

ولا يزال القتال مستمراً بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، وفشلت وساطة عدة دول وأطراف دولية في إنهاء الصراع أو وقف إطلاق النار، ما تسبب بسقوط المزيد من القتلى في صفوف المدنيين وتكبد الاقتصاد السوداني المنهار في الأساس للمزيد من الخسائر.

وبحسب المقاطع المتداولة وشهود العيان، فإن قوات الدعم السريع أسقطت طائرة حربية مقاتلة من طراز (ميج)، في مدينة أم درمان غربي العاصمة.

ووثّقت فيديوهات أخرى من أماكن مختلفة في أم درمان لحظة سقوط الطائرة الحربية.

وأفاد شهود عيان لقناة “العربية” بخروج طيارين بالمظلات من طائرة حربية قبل إصابتها في أم درمان.

هذا ولم يصدر أي بيان رسمي حتى لحظة كتابة هذه السطور بشأن حادث سقوط الطائرة الحربية، سواء من قوات الدعم السريع أو الجيش السوداني.

وسبق أن طالبت السعودية والولايات المتحدة الامريكية، طرفي الصراع في السودان الالتزام بتعهداتهما بوقف إطلاق النار.

وتوصّل الجيش وقوات الدعم السريع خلال مفاوضات عقدت في جدة، إلى اتفاق لهدنة مؤقتة مدتها 7 أيام، دخلت يوم 22 مايو حيز التنفيذ، بوساطة أمريكية سعودية.

لكن يبدو أن هذه الهدنة “هي والعدم سواء” حيث تتوسّع دائرة الصراع ولا تزال الحرب مستمرة بشكل يومي، بين الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بتجدد الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة شمال الخرطوم بحري. وذلك بعد وقت قصير من الهدوء الحذر الذي شهدته مناطق الاشتباكات، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الهدنة والاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشهد اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، خروقات واشتباكات متفرقة، وتحليقاً للطائرات الحربية في سماء الخرطوم.

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 300 ألف شخص فروا من السودان إلى البلدان المجاورة حتى الآن.

More than 300,000 people have now fled Sudan to neighbouring countries. Many have crossed the borders of Chad and Egypt in the last few days.

Donor contributions to the refugee response plan remain scarce. We need more resources, urgently, to support countries hosting refugees.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) May 24, 2023