الأربعاء, مايو 24, 2023
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سلطنة عُمان.. فيديو مقزز لعمالة وافدة تبيع دجاجاً ميتاً والسلطات تتدخل على الفور (شاهد)

بلدية شمال الباطنة أكدت تشكيل فريق تحقيق من جهات عدة وقامت بزيارة المزرعة واتخذت الاجراءات القانونية بحقها

كتب فهمي الورغمي
بيع دجاج ميت شمال الباطنة watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو صادم يوثق قيام أفراد من العمالة الوافدة وهم يبيعون دجاجا ميتا في شمال الباطنة.

وأظهر مقطع الفيديو الصادم مجموعة من العمالة الوافدة وهم يقومون بتنظيف الدجاج الميت ونزع ريشه قبل بيعه في الأسواق.

وبحسب الفيديو، فقد عبر المواطن العماني الذي وثق الواقعة عن صدمته، مؤكدا بأن الدجاج ميتا ومقسما بأنه يتم ذبحه ميتا.

 

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بلدية شمال الباطنة تشكل فريق تحقيق

من جانبها، أصدرت بلدية شمال الباطنة بيانا أكدت فيه متابعتها لما أثير حول واقعة رصد ذبح الدجاج الميت في إحدى المزارع.

وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل مكون من عدة جهات حكومية وزيارة الموقع المذكور برفقة المواطن الذي وثق الواقعة، مؤكدة انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزرعة.

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كما دعت البلدية كافة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع الحظائر والمسالخ غير المرخصة والعشوائية والإبلاغ مباشرة عن أي مخالفة.

وأكدت ان عملية الإبلاغ متاحة عبر عدة وسائل، منها الخط الساخن وحسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك خدمة الواتساب.

وشددت بلدية شمال الباطنة على استعدادها للتعامل مع كل البلاغات والملاحظات بمهنية كاملة.

ردود أفعال غاضبة من سلوك مدير البلدية

من جهتهم، عبر مواطنون عن استيائهم من تصرف مدير البلدية مع المواطن الذي وثق الواقعة وعدم تصديقه له من البداية، مطالبين بالتحقيق في هذا الواقعة أيضا متهمين إياه بعدم القيام بعمله.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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