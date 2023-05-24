سلطنة عُمان.. فيديو مقزز لعمالة وافدة تبيع دجاجاً ميتاً والسلطات تتدخل على الفور (شاهد)

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بمقطع فيديو صادم يوثق قيام أفراد من العمالة الوافدة وهم يبيعون دجاجا ميتا في شمال الباطنة.

وأظهر مقطع الفيديو الصادم مجموعة من العمالة الوافدة وهم يقومون بتنظيف الدجاج الميت ونزع ريشه قبل بيعه في الأسواق.

وبحسب الفيديو، فقد عبر المواطن العماني الذي وثق الواقعة عن صدمته، مؤكدا بأن الدجاج ميتا ومقسما بأنه يتم ذبحه ميتا.

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بلدية شمال الباطنة تشكل فريق تحقيق

من جانبها، أصدرت بلدية شمال الباطنة بيانا أكدت فيه متابعتها لما أثير حول واقعة رصد ذبح الدجاج الميت في إحدى المزارع.

وقالت إنه تم تشكيل فريق عمل مكون من عدة جهات حكومية وزيارة الموقع المذكور برفقة المواطن الذي وثق الواقعة، مؤكدة انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المزرعة.

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كما دعت البلدية كافة المواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع الحظائر والمسالخ غير المرخصة والعشوائية والإبلاغ مباشرة عن أي مخالفة.

وأكدت ان عملية الإبلاغ متاحة عبر عدة وسائل، منها الخط الساخن وحسابات البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك خدمة الواتساب.

وشددت بلدية شمال الباطنة على استعدادها للتعامل مع كل البلاغات والملاحظات بمهنية كاملة.

ردود أفعال غاضبة من سلوك مدير البلدية

من جهتهم، عبر مواطنون عن استيائهم من تصرف مدير البلدية مع المواطن الذي وثق الواقعة وعدم تصديقه له من البداية، مطالبين بالتحقيق في هذا الواقعة أيضا متهمين إياه بعدم القيام بعمله.

ولماذا تم التعامل مع المواطن الغيور المحب لمصلحة بلده وشعبه بازدراء وتعالي من قبل مدير البلدية

ولقد شدد مولانا حفظه الله في خطاب سابق له المسؤولين بالنزول والتواجد بالقرب من الشباب والسماع لهم والأخذ بآرائهم

ولكن لايزال بعض المسؤولين يعيش في برجه العاجي وينظر إلى الناس بنظرة… — محمد الكعبي (@m_kabi_) May 24, 2023

شكرآ لسرعة الاستجابة

الا ان مدير البلدية يحتاج مسائلة — ‏﮼محمد ﮼البحراني (@_mohd4) May 24, 2023

جزاكم الله خيرا 🙏 ولكن يجب أيضًا محاسبة المدير الذي رفض استقبال المواطن الحريص على تحقيق الشراكة المجتمعية معكم ،حفاظًا على وطنه ومجتمعه ،محاسبتكم له لكي تكون عبرة للأخرين ،فهذه المؤسسات الحكومية الخدمية لن تتحقق غايتها إلا بتكاتف المجتمع وانصات المسؤول لهم — 🇴🇲|سالم سلاح|🇴🇲 (@salimalsaidi_) May 24, 2023