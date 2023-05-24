الأربعاء, مايو 24, 2023
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حياتنا

خدعة بصرية.. اكتشف العدد الحقيقي لـ أعواد الثقاب في الصورة

في هذا الوهم البصري، لديك فقط 21 ثانية للعثور على العدد الصحيح من أعواد الثقاب في الصورة

كتب فهمي الورغمي
اكتشف أعواد الثقاب في الصورة watanserb.com
اكتشف أعواد الثقاب في الصورة
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وطن- الخدع البصرية أو الوهم البصري هي التي تُصور للناظر دائما الصورة المرئية على غير حقيقتها، على الأقل في الحس العام، حيث تكون الرؤية خادعة أو مضللة.

وتكمن طريقة عمل الوهم البصري في فكرة أن المعلومات التي تجمعها العين المجردة وبعد معالجتها بواسطة الدماغ، تعطي نتيجة لا تطابق المصدر أو العنصر المرئي.

في هذا التحدّي، مهمتك هي حساب العدد الصحيح من أعواد الثقاب.

وبدلاً من الاعتماد على المنطق والصيغ الرياضية كما هو الحال في باقي الأوهام البصرية مع “وطن”، يجب عليك هذه المرة الاعتماد على حدة البصر ومهارات المراقبة والتركيز.

كم عدد أعواد الثقاب التي تراها؟

تتحدّى الخدع البصرية إدراكنا للواقع؛ وما يبدو صحيحاً في اللحظة الحالية يتبيّن لاحقاً أنه خاطئ، فالمُدخلات البصرية مثل المعلومات ليس لها معنى على الإطلاق قبل أن نعطيها نحن المعنى من خلال أكثر من سياق حولها.

اكتشف أعواد الثقاب في الصورة
اكتشف أعواد الثقاب في الصورة

ابحث عن إجابة عن الوهم البصري هنا:

تُظهر هذه الصورة المأخوذة من (JagranJosh) قدّاحة زُجاجية مع بعض أعواد الثقاب حولها.

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باستخدام عقليتك التي لا مثيل لها، وخيالك الإبداعي و الاستثنائي، والمنطق السليم خاصّتك، فإن مهمتك هي العثور على العدد الدقيق لأعواد الثقاب.

الآن.. كل ما عليك هو تقسيم الصورة إلى أقسام محددة، وانتقل إلى جميع الصفوف والأعمدة حتى لا تفوتك أي أدلة.

تذكر أن لديك 21 ثانية فقط لإنهاء هذا التمرين العقلي.

ضع علامة لبدء المؤقت.. والآن لنكتشف الحلّ.

دعنا ننتقل إلى الإجابة:

نكتشف وفق الإجابة الصحيحة لحل هذا الوهم البصري، أن عدد أعواد الثقاب الحقيقي في الصورة هو 8 أعواد فقط.

هل كان الحل سهلا؟.. تأكد أن مطالعة مثل هذه الألغاز من آن لآخر له فائدة كبيرة في عملية تنشيط الذهن وتنمية مهارات التدقيق والإبداع لديك.

اكتشف أعواد الثقاب في الصورة
اكتشف أعواد الثقاب في الصورة
المصدرJagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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