الثلاثاء, مايو 23, 2023
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5 اختلافات بين صورتي الجمل.. قِسْ قوة نظرك واكتشفها سريعا

يمكن للأفراد الذين يتمتعون بنظر حاد ومهارات مراقبة جيدة اكتشاف معظم الاختلافات إن لم يكن جميعها، خلال المهلة المحددة

كتب فهمي الورغمي
5 اختلافات بين صورتي الجمل watanserb.com
5 اختلافات بين صورتي الجمل
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وطن- هناك 5 اختلافات بين الجملين في الصورة. إذا تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في 11 ثانية فأنت صاحب نظر ثاقب بكل تأكيد. حاول الآن!

لعبة “حدد الاختلافات” هي نشاط شائع حيث يتم وضع صورتين متشابهتين جنبًا إلى جنب.

لإكمال التحدي بنجاح، يتعين على المشاركين تحديد جميع الاختلافات بين الصورتين خلال المهلة المحددة.

إنه نشاط شائع بين كل من الأطفال والبالغين، والوقت المحدود المتاح لحل المشكلة يجعل النشاط ترفيهيًا وتنافسيًا.

يمكن محاولة هذا النشاط بشكل فردي أو في مجموعات، ويمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي لتحسين مهارات التركيز والملاحظة لديك.

والآن.. أخبرنا: ما مدى انتباهك؟.. هيا نكتشف.

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تعرف معنا على ما إذا كان يمكنك العثور على 5 اختلافات بين الجملين في الصورة (مأخوذة عن موقع “JagranJosh“) خلال 11 ثانية.

5 اختلافات بين صورتي الجمل
5 اختلافات بين صورتي الجمل

هل يمكنك تحديد 5 اختلافات في 11 ثانية؟

تُظهر الصورة المُدمجة أعلاه صورتين جنبًا إلى جنب لجملين في الصحراء.

على الرغم من أن الصورتين تبدو متشابهتين إلى حدّ كبير، إلا أن هناك 5 اختلافات بينهما والتحدي الذي يواجهك هو اكتشاف هذه الاختلافات في 11 ثانية.

أفضل طريقة لحلّ هذا التحدي هو الانتباه للصور وملاحظة الفروق بينها.

في حين أن بعض الاختلافات يسهل اكتشافها، يمكن أن يكون بعضها الآخر صعبًا إلى حد ما.

كم عدد الاختلافات التي رصدتها حتى الآن؟

انظر إلى الصورة مرة أخرى ولاحِظ الاختلافات التي تلفت انتباهك.

هيا.. أسرع ؛ الساعة تدق.. الوقت ينفذ.

ركّز على الصورة ولاحِظ ما إذا كانت عيناك ستلتقطان الفروق الدقيقة بين الصورتين.

يمكن للأفراد الذين يتمتعون بمهارات مراقبة جيدة اكتشاف معظم الاختلافات، إن لم يكن جميعها، خلال المهلة الزمنية.

يُعتبر هذا النشاط بمثابة تمرين ممتاز للدماغ من خلال تحفيز التفكير النقدي، وهو أمر مفيد لتعزيز القدرات المعرفية.

والآن.. انتهى الوقت.. وفيما يلي الاختلافات بين الصورتين:

5 اختلافات بين صورتي الجمل
5 اختلافات بين صورتي الجمل
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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