5 اختلافات بين صورتي الجمل.. قِسْ قوة نظرك واكتشفها سريعا

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وطن- هناك 5 اختلافات بين الجملين في الصورة. إذا تمكنت من اكتشاف جميع الاختلافات في 11 ثانية فأنت صاحب نظر ثاقب بكل تأكيد. حاول الآن!

لعبة “حدد الاختلافات” هي نشاط شائع حيث يتم وضع صورتين متشابهتين جنبًا إلى جنب.

لإكمال التحدي بنجاح، يتعين على المشاركين تحديد جميع الاختلافات بين الصورتين خلال المهلة المحددة.

إنه نشاط شائع بين كل من الأطفال والبالغين، والوقت المحدود المتاح لحل المشكلة يجعل النشاط ترفيهيًا وتنافسيًا.

يمكن محاولة هذا النشاط بشكل فردي أو في مجموعات، ويمكن دمجه بسهولة في الروتين اليومي لتحسين مهارات التركيز والملاحظة لديك.

والآن.. أخبرنا: ما مدى انتباهك؟.. هيا نكتشف.

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تعرف معنا على ما إذا كان يمكنك العثور على 5 اختلافات بين الجملين في الصورة (مأخوذة عن موقع “JagranJosh“) خلال 11 ثانية.

هل يمكنك تحديد 5 اختلافات في 11 ثانية؟

تُظهر الصورة المُدمجة أعلاه صورتين جنبًا إلى جنب لجملين في الصحراء.

على الرغم من أن الصورتين تبدو متشابهتين إلى حدّ كبير، إلا أن هناك 5 اختلافات بينهما والتحدي الذي يواجهك هو اكتشاف هذه الاختلافات في 11 ثانية.

أفضل طريقة لحلّ هذا التحدي هو الانتباه للصور وملاحظة الفروق بينها.

في حين أن بعض الاختلافات يسهل اكتشافها، يمكن أن يكون بعضها الآخر صعبًا إلى حد ما.

كم عدد الاختلافات التي رصدتها حتى الآن؟

انظر إلى الصورة مرة أخرى ولاحِظ الاختلافات التي تلفت انتباهك.

هيا.. أسرع ؛ الساعة تدق.. الوقت ينفذ.

ركّز على الصورة ولاحِظ ما إذا كانت عيناك ستلتقطان الفروق الدقيقة بين الصورتين.

يمكن للأفراد الذين يتمتعون بمهارات مراقبة جيدة اكتشاف معظم الاختلافات، إن لم يكن جميعها، خلال المهلة الزمنية.

يُعتبر هذا النشاط بمثابة تمرين ممتاز للدماغ من خلال تحفيز التفكير النقدي، وهو أمر مفيد لتعزيز القدرات المعرفية.

والآن.. انتهى الوقت.. وفيما يلي الاختلافات بين الصورتين: