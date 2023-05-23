الثلاثاء, مايو 23, 2023
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ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني تخطف الأضواء بهذا الفيديو

فرحة كبيرة ظهرت على وجه ابنة علي القرني لحظة رؤية والدها على شاشة التلفاز

كتب باسل النجار
رائد الفضاء السعودي علي القرني watanserb.com
رائد الفضاء السعودي علي القرني
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وطن- تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو، وثق ردة فعل ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني، عندما رأت والدها على شاشة التلفاز.

ردة فعل ابنة علي القرني بعد رؤية والدها على التلفاز

ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، التحمت كبسولة “كرو دراغون “، التابعة لشركة سبيس إكس، بمحطة الفضاء الدولية حاملة على متنها رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، في مهمة مدتها حوالي 8 أيام.

وأظهر الفيديو المتداول فرحة شديدة انتابت طفلة علي القرني، عندما تفاجئت بوالدها على شاشة التلفاز ضمن أخبار مصورة متداولة عنه، فيما يخص مهمته هو وريانة برناوي في الفضاء.

وحازت ابنة علي القرني على اهتمام رواد مواقع التواصل الذين أشادوا ببرائتها، وفي نفس الوقت أثنوا على إنجاز والدها مشيدين بحرص المملكة على اقتحام عالم الفضاء عبر هذه المهمة التي بدأها “القرني” رفقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي.

ويشار إلى أن باحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي، هي أول امرأة سعودية وعربية تسافر إلى الفضاء، رفقة زميلها علي القرني، الطيار المقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقت مبكر من صباح الاثنين.

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وفي أول رسالة من الفضاء، قالت ريانة برناوي: “السلام عليكم من الفضاء.. شرف مرة كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، أبدا الشكر لقيادتنا ولصاحب الرؤية ولي عهدنا (الأمير) محمد بن سلمان على دعمه لهذه المهمة”.

وأضافت: “نحن الآن (نعيش) في عصر التمكين والازدهار، ونحن الآن وصلنا عنان السماء”.

ردة فعل ابنة علي القرني بعد رؤية والدها على التلفاز
ردة فعل ابنة علي القرني بعد رؤية والدها على التلفاز

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء مقطع فيديو للحظة التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت 16 ساعة.

وانطلقت الرحلة من “مركز كينيدي” للفضاء بالولايات المتحدة، بقيادة رائدة الفضاء الأمريكية السابقة في وكالة ناسا، بيجي ويتسون، 63 عامًا، وهي الآن موظفة في شركة أكسيوم، مُنظمة الرحلة.

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، المتواجد بالفعل في محطة الفضاء الدولية، قد غرد قبل ساعات من انطلاق علي القرني وريانة برناوي قائلا: “متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا.”

وتابع:”ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء.. توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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