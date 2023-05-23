ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني تخطف الأضواء بهذا الفيديو

- Advertisement -

وطن- تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقطع فيديو، وثق ردة فعل ابنة رائد الفضاء السعودي علي القرني، عندما رأت والدها على شاشة التلفاز.

ردة فعل ابنة علي القرني بعد رؤية والدها على التلفاز

ويشار إلى أنه أمس، الاثنين، التحمت كبسولة “كرو دراغون “، التابعة لشركة سبيس إكس، بمحطة الفضاء الدولية حاملة على متنها رائدي الفضاء السعوديين، ريانة برناوي وعلي القرني، في مهمة مدتها حوالي 8 أيام.

وأظهر الفيديو المتداول فرحة شديدة انتابت طفلة علي القرني، عندما تفاجئت بوالدها على شاشة التلفاز ضمن أخبار مصورة متداولة عنه، فيما يخص مهمته هو وريانة برناوي في الفضاء.

ابنة رائد الفضاء #علي_القرني تتفاعل فرحًا لحظة مشاهدة والدها على شاشة التلفاز. – pic.twitter.com/XkhLMH7IqO — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 23, 2023

وحازت ابنة علي القرني على اهتمام رواد مواقع التواصل الذين أشادوا ببرائتها، وفي نفس الوقت أثنوا على إنجاز والدها مشيدين بحرص المملكة على اقتحام عالم الفضاء عبر هذه المهمة التي بدأها “القرني” رفقة رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي.

ويشار إلى أن باحثة الخلايا الجذعية ريانة برناوي، هي أول امرأة سعودية وعربية تسافر إلى الفضاء، رفقة زميلها علي القرني، الطيار المقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقت مبكر من صباح الاثنين.

- Advertisement -

وفي أول رسالة من الفضاء، قالت ريانة برناوي: “السلام عليكم من الفضاء.. شرف مرة كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، أبدا الشكر لقيادتنا ولصاحب الرؤية ولي عهدنا (الأمير) محمد بن سلمان على دعمه لهذه المهمة”.

وأضافت: “نحن الآن (نعيش) في عصر التمكين والازدهار، ونحن الآن وصلنا عنان السماء”.

عاجل 🔴 في حدث تاريخي كبير .. الآن .. رائدة الفضاء السعودية "ريانة برناوي" أول امرأة عربية ومسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية. 🇸🇦🇸🇦🇸🇦

pic.twitter.com/NNp34DqqS9 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 22, 2023

ونشرت الهيئة السعودية للفضاء مقطع فيديو للحظة التحام المركبة بمحطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت 16 ساعة.

وانطلقت الرحلة من “مركز كينيدي” للفضاء بالولايات المتحدة، بقيادة رائدة الفضاء الأمريكية السابقة في وكالة ناسا، بيجي ويتسون، 63 عامًا، وهي الآن موظفة في شركة أكسيوم، مُنظمة الرحلة.

أهلي وأخواني في المملكة.. السماء ماهي حد لطموحنا.. هي البداية فقط🇸🇦 السعودية #نحو_الفضاء

pic.twitter.com/2pdtigTccE — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 22, 2023

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، المتواجد بالفعل في محطة الفضاء الدولية، قد غرد قبل ساعات من انطلاق علي القرني وريانة برناوي قائلا: “متحمس لاستقبال الزملاء من طاقم Ax-2 بيجي ويتسون وجون شوفنر وعلي القرني وريانة برناوي.. ساعات ونلتقي هنا.”

وتابع:”ساعات ويجتمع العلمان الإماراتي والسعودي جنبًا إلى جنب في الفضاء.. توصلون بالسلامة وبالتوفيق إن شاء الله.”