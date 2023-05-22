لا ترتدي “الشورت” على متن الطائرة..مضيف طيران يحذر من أمر خطير!

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وطن- في مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع “تيك توك”، حذر تومي سيماتو وهو مضيف طيران من ولاية أريزونا من أن ارتداء الشورت على متن الطائرة يمثل خطرا على حياة المسافر.

يعرف مضيفو الرحلة كل شيء تقريبًا عن كبائن الطائرة، حتى لو كان بعضها مثيرًا للاشمئزاز. وقد شارك في السابق العديد من العاملين في طاقم الطائرة نصائحهم حول كيفية الاستمتاع بالرحلة أثناء السفر بالطائرة.

على سبيل المثال، ينصح البعض منهم عدم تناول طعام الطائرة أبدًا لأنه “غير صحي”، بينما يقول البعض الآخر إن ارتداء الشبشب والكعب أثناء السفر بالطائرة يمكن أن يكون خطيرًا.

احذر ارتداء الشورت

وحول ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على الطائرة، كشف المضيف سيماتو أنه لا ينبغي للسائحين أبدًا ارتداء السراويل القصيرة عند السفر بالطائرة.

يرغب العديد من الركاب اختيار ملابس تليق برحلة سفر طويلة يمكن ارتداؤها على الطائرة والشعور بالراحة طيلة ساعات السفر، ولكن سيماتو قال إن مقاعد الطائرة غير صحية وقذرة، لذلك يجب تجنب ارتداء السراويل القصيرة عند السفر في عطلة.

وأشار سيماتو إلى أن بعض أجزاء الطائرة أقذر من غيرها ولا يعني بذلك حمام الطائرة، حيث يدعي هذا الأخير أن أجزاء الطائرة التي نادرًا ما يتم تنظيفها تشمل النوافذ والجدران وحتى مقعدك، كما يقوم عمال النظافة عمومًا بتنظيف الطائرات مرة واحدة بدلاً من التنظيف العميق بين الرحلات، وفقا لما أوردته صحيفة “ديلي ستار البريطانية”.



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وينصح تومي في هذا السياق بالقول:”لا تنام أو تضع رأسك على النافذة فأنت لا تعرف عدد الأشخاص الذين ناموا على نفس النافذة من قبل.”

مضيفََا: “لست الوحيد الذي فعل ذلك ولا تعرف كذلك عدد الأشخاص أو الأطفال الذين مسحوا أيديهم أو أشياء أخرى في جميع أنحاء النافذة.”



وتابع بالقول “لا تحاول ارتداء السراويل القصيرة عندما تكون على متن طائرة، إنه نفس الشيء مثل النافذة فأنت لا تعرف مدى نظافتها، لذا إذا كان لديك بنطال، فستكون لديك جراثيم أقل.”



مرحاض الطائرة

أما بالنسبة إلى حمامات الطائرة، أوصى مضيف الطيران “بعدم الضغط على زر الدفع في المرحاض بيديك العاريتين، فهي مليئة بالبكتيريا والجراثيم.”

حيث قال:”لا تلمس زر التدفق بيديك العاريتين. إنه بصراحة أمر غير صحي للغاية، بدلاََ من ذلك، استخدم المناديل الورقية الموجودة هناك في المرحاض.”

وفي حديثها عن مدى اتساخ بعض أجزاء الطائرة، كشفت مضيفة الطيران الأمريكية جميلة هاردويك من خلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني Inside Edition أنه حتى طاولات الطعام في الطائرة ليست مطهرة بالكامل.”

حيث قالت:” إنه أمر مقزز. عندما يأتي عمال النظافة ليس لديهم الوقت لمسح كل الطاولات.”



ليس فقط السراويل القصيرة التي من الواضح أنه لا يجب عليك ارتداؤها على متن الطائرة.

تدعي خبيرة الطيران كريستين نيجروني أن ارتداء الملابس الضيقة خاصة سروال اليوغا قد يعرض حياتك للخطر، خاصة إذا كانت طائرتك متورطة في حالة طارئة مثل حريق.

وقالت نيجروني في هذا الإطار:”بعد حريق في المقصورة، قد تضطر إلى الفرار، أو قد يكون هناك حريق منفصل على الأرض بمجرد مغادرة الطائرة.”

وتضيف:”يرتدي الجميع سروال اليوغا على متن الطائرة هذه الأيام، لكنني أتجنب جميع السراويل الضيقة لأنها تعيق الحركة و تحترق بسهولة أكبر في حالة نشوب حريق.”