دنيا بطمة تكشف الكثير بفستان مثير في سهرة خاصة بأحد الفنادق (فيديو)

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وطن– لبت الفنانة المغربية دنيا بطمة، دعوة أحد الفنادق في طنجة شمال المغرب، لحضور سهرة يحييها عدداً من الفنانين الشعبيين.

ترحيب سعيد الصنهاجي

ولهذه المناسبة، ارتدت دنيا بطمة فستاناً بأحد درجات اللون الأخضر، يلتصق بجسدها وقصير إلى أعلى الركبة، ما كشف فخذيها أيضاً.

وتركت دنيا بطمة شعرها منسدلاً، وحملت حقيبة سوداء كبيرة، ونسقت الإطلالة بحذاء ذهبي بكعب عالي.

ورحب الفنان المغربي الشعبي سعيد الصنهاجي بدنيا بطمة، أثناء أداء فقرته في السهرة التي تخللها العديد من الفقرات الراقصة أيضاً.

دنيا بطمة بدون فلاتر

وكانت دنيا بطمة قد فاجأت جمهورها بصورة بدون فلاتر، كشفت ملامحها الحقيقية دون تعديلات.

وذلك حين قام الإعلامي المغربي مراد العشابي، بنشر صورة مع دنيا بعد انتهاءهما من تصوير فيلم “البوز”.

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وشارك مراد العشابي الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، من خلال خاصية القصص القصيرة.

وظهرت دنيا في الصورة بدون مساحيق تجميل أيضاً، وبدت مختلفة تماماً عما تظهر عليه في العادة.

فيلم البوز

وكانت دنيا بطمة قد أعلنت عن اسم الفيلم الذي تلعب بطولته في أول تجربة تمثيل لها.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنها بدأت بالفعل بتصوير فيلم “البوز” في مدينة أكادير.

ويشاركها البطولة كلٌّ من بطلَي المسلسل التركي “سامحيني”: مرت آلتنشك، ومراد داناجي، وتُخرجه ديمنة بونعيلات.

ويتحدث فيلم “البوز” عن شابة فقيرة طموحة تمتلك صوتاً ذهبياً، لم يكن الحظ إلى جانبها.

فتضطرّ الفتاة للعمل مع مدير معهد الموسيقى الموجود في الحي.

استغلال

ويقوم ذلك المدير بمهام مدير أعمال الشابة، ويصطحبها للغناء في أعراس الأسر الفقيرة.

تتعرف الشابة بالصدفة على مؤثرة وصانعة محتوى معروفة في السوشيال ميديا ستقوم باستغلال صوتها مقابل المال، لكن الأمر سينفضح في نهاية الفيلم، وستنال المطربة الشهرة والنجاح بعد رحلة عذاب.

يشارك في التمثيل عبد الله فركوس، فضيلة بنموسى، نعيمة بوحمالة، بشرى أهريش، مراد العشابي، خديجة سكارين، إمام مشرافي وآخرون.