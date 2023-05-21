اشتبك مع حرس السيسي.. إشادة بتصرف اللواء الحوسني لحماية السلطان هيثم (فيديو)

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وطن – قدّر اللواء بالحرس السلطاني العماني، “سالم بن علي بن بدر الحوسني” أنه يجب عليه التحرك لإبعاد أحد أفراد الحرس الرئاسي المصري عن السلطان هيثم بن طارق، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها الأخير إلى مصر لمدة يومين.

اللواء سالم الحوسني يحمي السلطان هيثم بن طارق

وثق مقطع فيديو متداول من مراسم استقبال السلطان هيثم في مصر، اللواء بالحرس السلطاني العماني “سالم بن علي بن بدر الحوسني” وهو يقوم بسحب أحد أفراد الحرس الرئاسي المصريين بعد اقترابه بشكل كبير من السلطان هيثم بن طارق خلال ركوبه السيارة رفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

اللواء سالم الحوسني لحظة شده لأحد المرافقين المصريين عندما اقترب من جلالة السلطان عند صعوده الى السيارة#السلطان_هيثم_بن_طارق #مصر_ترحب_بالسلطان_هيثم #ارض_الكنانة_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/gmcfdcKEZc — حاتم الوهيبي (@Hatemmohd13) May 21, 2023

ومعروف عن اللواء سالم بن علي بن بدر الحوسني، أنه من أكثر الشخصيات قرباً من السلطان هيثم بن طارق فيما يتعلق بسلامته الجسدية، بحكم وظيفته.

فهو قائد الحرس السلطاني العماني وأحد أبرز الشخصيات العسكرية في سلطنة عمان. تم تعيينه في هذا المنصب في 25 يناير 2021 بموجب مرسوم سلطاني، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في نفس اليوم.

كان يشغل منصب مدير عام العمليات والتدريب في الحرس السلطاني قبل توليه قيادة الحرس. يعتبر الحرس السلطاني جزءاً هاماً من الجيش العماني، وهو مزود بأحدث المعدات والأسلحة العسكرية، ويضم فرقاً موسيقية متنوعة.

#هيثم_بن_طارق #سلطنة_عمان #السلطان_هيثم_بن_طارق احد مرافقي جلالة السلطان اللواء سالم الحوسني لحظة شده لاحد المرافقين المصريين عندما اقترب من جلاله السلطان عند صعوده الى السيارة. pic.twitter.com/TMMTehpKM6 — 🇴🇲ماجد الزدجالي🇴🇲 (@alzadjalimajid) May 21, 2023

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي تفاعل معه الكثيرون، اللواء سالم بن علي بن بدر الحوسني، وهو يقوم بسحب عنصر الحماية الرئاسية المصري من ذراعه، قبل أن يرد الأخير “اترك”.

مناوشة امتدت لثوانٍ معدودة بين اللواء سالم الحوسني، تدخل على إثرها في تلك اللحظات باقي أفراد الحماية الرئاسية والسلطانية في محاولة لتلافي ما قد يلحق تلك المناوشة من تداعيات غير محسوبة.

يتقدم اهالي قرية ميحة بني كيوم بخالص العزاء والمواساة لأسرة اللواء سالم الحوسني وجميع أخوانه في وفاة والدتهم

تغمدها الرحمن بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته pic.twitter.com/peIl4FZuDY — 🌴الميحة تستاهل،🌴 (@alkywmy_talb) May 9, 2023

الحرس السلطاني العماني ضامن لأمن السلطنة والسلطان

الحرس السلطاني هو وحدة نخبة تابعة للجيش العماني، وهي مسؤولة عن حماية سلطان عمان والمؤسسات الحكومية الرئيسية.

تأسس الحرس السلطاني في عام 1970 بأمر من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهو يتألف من ثلاثة أفواج راجلة وفوج مدرع وفوج هندسة وفوج مدفعية وفوج إشارات وفوج خدمات.

#الوصال| لدى وصول جلالته – أبقاه الله – إلى مقر قيادة الحرس كان في استقبال جلالته – رعاه الله – اللواء الركن سالم بن علي الحوسني قائد #الحرس_السلطاني_العُماني وكبار الضباط بالحرس .#هيثم_بن_طارق @MG_MOD_OMAN pic.twitter.com/LbqgujGjOB — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) December 29, 2021

يتلقى أفراد الحرس السلطاني تدريبًا عالي المستوى في مجالات مثل المظلات والغوص والقتال في المناطق الجبلية والصحراوية والحضرية. كما يشاركون في عمليات إنسانية وإغاثة داخل عمان وخارجها.

يُصنف الحرس السلطاني العماني كإحدى القوات العسكرية المهمة في سلطنة عمان، حيث يلعب دورًا حاسمًا في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد.

يتميز الحرس السلطاني بتدريبه العالي والمتخصص، وتجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات العسكرية المتطورة.

أول ظهور لقائد الحرس السلطاني العماني الجديد اللواء سالم بن علي بن بدر الحوسني

نسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. pic.twitter.com/CanxYz8ZU0 — YOUNIS AL-RUBKHI (@YU_ALRUBKHI) February 15, 2021

تتضمن تدريبات الحرس السلطاني العماني عدة جوانب، تشمل التدريب العسكري العام والتكتيكي، والتدريب البدني الشاق للحفاظ على اللياقة البدنية والقدرة على التحمل.

كما يتلقى أفراد الحرس تدريبًا متخصصًا في القتال القريب واستخدام الأسلحة وتقنيات القتال المختلفة.

وبالإضافة إلى التدريب العسكري، يتلقى أفراد الحرس السلطاني تدريبًا على مهارات أخرى مثل الاتصالات والاستخبارات، والتعامل مع الجمهور وتنظيم الحماية الشخصية. يهدف هذا التدريب الشامل إلى تجهيز أفراد الحرس بالمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع تحديات الأمن والدفاع في البيئات المختلفة.

يتم تصنيف أفراد الحرس السلطاني وفقًا لمستوى تدريبهم وخبراتهم، حيث يتقدم الأفراد المتميزون والذين يظهرون قدرات استثنائية إلى رتب عليا. تلعب هذه الرتب العليا دورًا مهمًا في قيادة وتنسيق العمليات العسكرية والأمنية للحفاظ على الأمن الداخلي للسلطنة.

وتجدر الإشارة هنا، أن الحرس السلطاني العماني يعتبر رمزًا للولاء والانتماء للسلطان والوطن وداعما لأمن وأمان السلطنة.