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اشتبك مع حرس السيسي.. إشادة بتصرف اللواء الحوسني لحماية السلطان هيثم (فيديو)

اللواء سالم بن علي بن بدر الحوسني، هو قائد الحرس السلطاني العماني وأحد أبرز الشخصيات العسكرية في سلطنة عمان

كتب فهمي الورغمي
اللواء سالم الحوسني watanserb.com
اللواء سالم الحوسني قائد الحرس السلطاني العماني
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وطن – قدّر اللواء بالحرس السلطاني العماني، “سالم بن علي بن بدر الحوسني” أنه يجب عليه التحرك لإبعاد أحد أفراد الحرس الرئاسي المصري عن السلطان هيثم بن طارق، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها الأخير إلى مصر لمدة يومين.

اللواء سالم الحوسني يحمي السلطان هيثم بن طارق

وثق مقطع فيديو متداول من مراسم استقبال السلطان هيثم في مصر، اللواء بالحرس السلطاني العماني “سالم بن علي بن بدر الحوسني” وهو يقوم بسحب أحد أفراد الحرس الرئاسي المصريين بعد اقترابه بشكل كبير من السلطان هيثم بن طارق خلال ركوبه السيارة رفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومعروف عن اللواء سالم بن علي بن بدر الحوسني، أنه من أكثر الشخصيات قرباً من السلطان هيثم بن طارق فيما يتعلق بسلامته الجسدية، بحكم وظيفته.

اللواء الحوسني
اللواء سالم الحوسني أكثر الشخصيات قرباً من السلطان هيثم بن طارق

فهو قائد الحرس السلطاني العماني وأحد أبرز الشخصيات العسكرية في سلطنة عمان. تم تعيينه في هذا المنصب في 25 يناير 2021 بموجب مرسوم سلطاني، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء في نفس اليوم.

كان يشغل منصب مدير عام العمليات والتدريب في الحرس السلطاني قبل توليه قيادة الحرس. يعتبر الحرس السلطاني جزءاً هاماً من الجيش العماني، وهو مزود بأحدث المعدات والأسلحة العسكرية، ويضم فرقاً موسيقية متنوعة.

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ويظهر في مقطع الفيديو الذي تفاعل معه الكثيرون، اللواء سالم بن علي بن بدر الحوسني، وهو يقوم بسحب عنصر الحماية الرئاسية المصري من ذراعه، قبل أن يرد الأخير “اترك”.

مناوشة امتدت لثوانٍ معدودة بين اللواء سالم الحوسني، تدخل على إثرها في تلك اللحظات باقي أفراد الحماية الرئاسية والسلطانية في محاولة لتلافي ما قد يلحق تلك المناوشة من تداعيات غير محسوبة.

الحرس السلطاني العماني ضامن لأمن السلطنة والسلطان

الحرس السلطاني هو وحدة نخبة تابعة للجيش العماني، وهي مسؤولة عن حماية سلطان عمان والمؤسسات الحكومية الرئيسية.

تأسس الحرس السلطاني في عام 1970 بأمر من السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وهو يتألف من ثلاثة أفواج راجلة وفوج مدرع وفوج هندسة وفوج مدفعية وفوج إشارات وفوج خدمات.

يتلقى أفراد الحرس السلطاني تدريبًا عالي المستوى في مجالات مثل المظلات والغوص والقتال في المناطق الجبلية والصحراوية والحضرية. كما يشاركون في عمليات إنسانية وإغاثة داخل عمان وخارجها.

يُصنف الحرس السلطاني العماني كإحدى القوات العسكرية المهمة في سلطنة عمان، حيث يلعب دورًا حاسمًا في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد.

يتميز الحرس السلطاني بتدريبه العالي والمتخصص، وتجهيزه بأحدث التقنيات والمعدات العسكرية المتطورة.

تتضمن تدريبات الحرس السلطاني العماني عدة جوانب، تشمل التدريب العسكري العام والتكتيكي، والتدريب البدني الشاق للحفاظ على اللياقة البدنية والقدرة على التحمل.

كما يتلقى أفراد الحرس تدريبًا متخصصًا في القتال القريب واستخدام الأسلحة وتقنيات القتال المختلفة.

وبالإضافة إلى التدريب العسكري، يتلقى أفراد الحرس السلطاني تدريبًا على مهارات أخرى مثل الاتصالات والاستخبارات، والتعامل مع الجمهور وتنظيم الحماية الشخصية. يهدف هذا التدريب الشامل إلى تجهيز أفراد الحرس بالمهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع تحديات الأمن والدفاع في البيئات المختلفة.

يتم تصنيف أفراد الحرس السلطاني وفقًا لمستوى تدريبهم وخبراتهم، حيث يتقدم الأفراد المتميزون والذين يظهرون قدرات استثنائية إلى رتب عليا. تلعب هذه الرتب العليا دورًا مهمًا في قيادة وتنسيق العمليات العسكرية والأمنية للحفاظ على الأمن الداخلي للسلطنة.

وتجدر الإشارة هنا، أن الحرس السلطاني العماني يعتبر رمزًا للولاء والانتماء للسلطان والوطن وداعما لأمن وأمان السلطنة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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