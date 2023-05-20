السبت, مايو 20, 2023
الرئيسيةحياتناملكة الجمال اللبنانية ريما فقيه تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر عارية تماماً من...
حياتنا

ملكة الجمال اللبنانية ريما فقيه تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر عارية تماماً من أجل زوجها! (فيديو)

اكتفت ريما فقيه بارتداء ثونغ ذهبي يغطي منطقتها الحساسة ووضعت قبعة غريبة على رأسها

كتب رفيف عبدالله
ريما فقيه تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر عارية تماماً من أجل زوجها! (فيديو) watanserb.com
ريما فقيه
- Advertisement -

وطن– تجاوزت ملكة الجمال الأمريكية من أصل لبناني، ريما فقيه جميع الخطوط الحمراء، وظهرت شبه عارية احتفالاً بعيد زواجها السابع.

جليتر ذهبي في كل مكان

ونشرت ريما فقيه فيديو عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على انستقرام، وهي عارية تغطي تماماً من الأعلى، وتغطي حلمة ثدييها بالقليل من الجليتر الذهبي اللامع.

أما من الأسفل، اكتفت ريما فقيه بارتداء ثونغ ذهبي يغطي منطقتها الحساسة، ووضعت قبعة غريبة على رأسها.

وكانت ريما فقيه تجلس وخلفها شخص يحمل قيثارة، بينما تحمل هي في يدها صحن مليء بالجليتر الذهبي وتلعب به وتتلوى بجسدها العاري.

وعلقت ملكة الجمال السابقة على الفيديو: “مفاجأة الذكرى السنوية.. شكراً حبيبي”.

طلاق ريما فقيه!

وفي الآونة الأخيرة، تصدر اسم ريما فقيه التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء حول انفصالها عن زوجها المنتج اللبناني العالمي وسيم صليبي.

- Advertisement -
ريما فقيه
صورة حميمية تجمع ريما فقيه وزوجها وسيم صليبي

لكن ريما فقيه خرجت صمتها، ونشرت فيديو يجمعها بزوجها من داخل السيارة.

وعلقت ريما: “أنا وكل شيء بالنسبة لي.. ذهبنا من 16 إلى 18 ساعة عمل خلال 7 أيام في الأسبوع للاستمتاع بالبركات.. في ليلة لدينا 22 ساعة”.

وأرفقت ريما فقيه صورة أخرى كتبت عليها “أرواحنا متشابكة حتى اللانهاية”.

شكوك جديدة

لكن المريب أن ريما عادت وحذفت تلك الصور.

كما حذفت ريما فقيه فيديو آخر وهي ترتدي خلاله بكيني باللونين الذهبي والأسود يشبه بدلة الرقص أيضاً، وتستمع على البحر مع أبناءها وزوجها.

ويعد زوج ريما من أهمّ المنتجين الأميركيين الذي تعاون مع عدد من أهمّ النجوم العالميين. وهو يقوم حالياً بإدارة أعمال الفنان الكندي Abel Makkonen Tesfaye المعروف بإسمه الفنّيThe Weeknd، والذي أتى الى لبنان لإحياء حفل زفافه.

من الإسلام إلى المسيحية

وتعرفت ريما على وسيم في الولايات المتحدة وجمعتهما قصة حب تكللت بالزواج منذ سبع سنوات، عام 2016 حيث غيرت ديانتها من الإسلام إلى المسيحية ليتم الأمر.

ورزقا ثلاثة أولاد، هم ريما وأميرة وجوزيف.

ريما فقيه
غيرت ريما ديانتها من الإسلام إلى المسيحية ليتم زواجها
ريما فقيه وأولادها

أما ريما (37 عاماً). فهي عارضة أزياء ومهندسة لبنانية أمريكية حائز على جائزة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2010 .

وقد مثلت ولاية ميشيغان في المسابقة الوطنية ، بعد أن فازت في مسابقة ملكة جمال ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية 2010 توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

ريما فقيه ملكة الجمال اللبنانية تثير سخط جمهورها بصور ساخنة في رمضان!

حياتنا

ريما فقيه تغطي صدرها بقطعة قماش وقلادة الصليب فقط وزوجها يصورها! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تستعرض جسدها بملابس رياضية مثيرة! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تستعرض بالمايوه والجمهور: لم تقدم شيء لوطنها!

حياتنا

ما قصّة فستان ملكة جمال لبنان مايا رعيدي الذي ارتدته في دبي وأحدث ضجة!؟ (شاهد)

حياتنا

جرأة مايا رعيدي تثير ضجة واسعة على منصات التواصل.. هكذا ظهرت في أحدث إطلالة (شاهد)

حياتنا

قُبلة مثيرة من ملكة جمال أمريكا “ريما فقيه” لزوجها

حياتنا

لهذا السبب تجاوزت تكلفة حفل زفاف ريما فقيه مليوني ونصف دولار !!

حياتنا

بملابس السباحة ريما فقيه تنشر صورةً مثيرةً في أحضان زوجها!

حياتنا

صور هيفاء وهبي بإطلالةٍ جريئة تكشف بطنها!

حياتنا

بعد ساعات على زفافهما وسيم صليبي وعروسته ريما فقيه بثوب الاستحمام “صورة”

حياتنا

حفل زفاف ريما فقيه من البداية إلى النهاية “”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كويتي يثير “قرف” المغردين بتناوله الديدان الحية على الفطور! (شاهد)

تفاصيل مثيرة لصراع نجلي ملك البحرين على النفوذ وتحركات استخباراتية

خبر صادم لمحبي المصري محمد صلاح !

لونا الشبل تخرق البروتوكل في القمة العربية وتُذَّكر بما فعلته نجلة “السيسي”! (شاهد)

الفطور المالح أو الفطور الحلو: ما تأثيرهما الحقيقي على الجسم؟

تشكيلة الوداد ضد صن دوانز والتوقيت في دوري أبطال أفريقيا 2023

انسحاب أمير قطر.. لماذا تصر الدوحة على مقاطعة النظام السوري رغم قطار التطبيع السريع؟

إحداهن ارتدت حمالة صدر فقط.. فيديو صادم لفتيات سعوديات مثليات في الشارع العام (شاهد)

ياسمين صبري في إطلالة مثيرة من داخل الجيم تستعرض قوة تحملها! (فيديو)

تطور خطير في معارك السودان.. هذا ما فعلته قوات الدعم السريع وسط المساكن (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC