ملكة الجمال اللبنانية ريما فقيه تتجاوز الخطوط الحمراء وتظهر عارية تماماً من أجل زوجها! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– تجاوزت ملكة الجمال الأمريكية من أصل لبناني، ريما فقيه جميع الخطوط الحمراء، وظهرت شبه عارية احتفالاً بعيد زواجها السابع.

جليتر ذهبي في كل مكان

ونشرت ريما فقيه فيديو عبر خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على انستقرام، وهي عارية تغطي تماماً من الأعلى، وتغطي حلمة ثدييها بالقليل من الجليتر الذهبي اللامع.

أما من الأسفل، اكتفت ريما فقيه بارتداء ثونغ ذهبي يغطي منطقتها الحساسة، ووضعت قبعة غريبة على رأسها.

وكانت ريما فقيه تجلس وخلفها شخص يحمل قيثارة، بينما تحمل هي في يدها صحن مليء بالجليتر الذهبي وتلعب به وتتلوى بجسدها العاري.

وعلقت ملكة الجمال السابقة على الفيديو: “مفاجأة الذكرى السنوية.. شكراً حبيبي”.

طلاق ريما فقيه!

وفي الآونة الأخيرة، تصدر اسم ريما فقيه التريند ومواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء حول انفصالها عن زوجها المنتج اللبناني العالمي وسيم صليبي.

- Advertisement -

لكن ريما فقيه خرجت صمتها، ونشرت فيديو يجمعها بزوجها من داخل السيارة.

وعلقت ريما: “أنا وكل شيء بالنسبة لي.. ذهبنا من 16 إلى 18 ساعة عمل خلال 7 أيام في الأسبوع للاستمتاع بالبركات.. في ليلة لدينا 22 ساعة”.

وأرفقت ريما فقيه صورة أخرى كتبت عليها “أرواحنا متشابكة حتى اللانهاية”.

شكوك جديدة

لكن المريب أن ريما عادت وحذفت تلك الصور.

كما حذفت ريما فقيه فيديو آخر وهي ترتدي خلاله بكيني باللونين الذهبي والأسود يشبه بدلة الرقص أيضاً، وتستمع على البحر مع أبناءها وزوجها.

ويعد زوج ريما من أهمّ المنتجين الأميركيين الذي تعاون مع عدد من أهمّ النجوم العالميين. وهو يقوم حالياً بإدارة أعمال الفنان الكندي Abel Makkonen Tesfaye المعروف بإسمه الفنّيThe Weeknd، والذي أتى الى لبنان لإحياء حفل زفافه.

من الإسلام إلى المسيحية

وتعرفت ريما على وسيم في الولايات المتحدة وجمعتهما قصة حب تكللت بالزواج منذ سبع سنوات، عام 2016 حيث غيرت ديانتها من الإسلام إلى المسيحية ليتم الأمر.

ورزقا ثلاثة أولاد، هم ريما وأميرة وجوزيف.

أما ريما (37 عاماً). فهي عارضة أزياء ومهندسة لبنانية أمريكية حائز على جائزة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2010 .

وقد مثلت ولاية ميشيغان في المسابقة الوطنية ، بعد أن فازت في مسابقة ملكة جمال ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية 2010 توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010.