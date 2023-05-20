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اعتداء جنسي وأفعال مُخلة تتسبب بفضيحة لمنتخب العراق تحت العشرين

أحد لاعبي المنتخب العراقي لمس بالقوة مناطق حساسة لدى موظفة المطعم وتحرش بها

كتب خالد الأحمد
اعتداء جنسي لمنتخب العراق watanserb.com
اعتداء جنسي لمنتخب العراق
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وطن- واجه الوفد العراقي في بطولة مونديال كأس العالم تحت سن الـ 20 في الأرجنتين تحقيقاً، بسبب ما وصف “بممارسات تخريبية” وبزعم وقوع اعتداء جنسي مزعوم لأعضائه في فندق إقامته، بحسب ما ذكر تقرير للشرطة.

تفاصيل فضيحة المنتخب العراقي في الأرجنتين

ومنها تهمة الإعتداء الجنسي من قبل أحد أعضاء الوفد على موظفة في مطعم الفندق الذي يقيم فيه الوفد، حسبما ورد في تقرير شرطة دي لا بلاتا (60 كلم من العاصمة بوينوس أيرس)، الذي نشرته صحف أرجنتينية عدّة. فيما نفى الاتحاد العراقي حدوث مشكلات في مقر إقامته.

وقالت مصادر قضائية إن المرأة رفضت حتى الآن تقديم بلاغ للشرطة وفضلت الحفاظ على سرية هويتها وكذلك هوية المعتدي.

ووفق موقع elgrafico وقع الحدث في المطعم في الطابق العلوي من فندق Dazzler ، الواقع في كالي 54، أمام بلازا مورينو ، في لا بلاتا ، وأدى إلى انتشار مكثف للأمن.

ووقع هذا الانتهاك، يوم الخميس، عندما قام أحد لاعبي كرة القدم العراقيين والذي لم يُكشف اسمه، بالتحرش بموظفة في الفندق ولمس بالقوة مناطق حساسة لديها.

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وبدأت الشابة بالصراخ مما أدى إلى تدخل رجال أمن الفندق الذين قاموا على الفور بإخطار وكلاء الشرطة الموجودين في مكان الحادث.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن القضية تشمل حلقات أخرى من السلوك السيئ للوفد، وهي قيد التحقيق.

ونقل الموقع عن مصادر الشرطة أن الوفد العراقي أساء التصرف منذ وصوله. إذ سار بعض أعضائه عبر مكتب الاستقبال بالفندق بملابسهم الداخلية.

ونقل تقرير الشرطة أن مسؤولاً أمنياً أشار إلى أن أعضاء البعثة “اساؤوا التصرّف مع مترجمة” محلية، و”عطّلوا مصعد الفندق، من خلال تحميل الوزن الزائد”.

اتهام منتخب العراق بممارسات تخريبية والاعتداء الجنسي
اتهام منتخب العراق بممارسات تخريبية والاعتداء الجنسي

الاتحاد العراقي يرد

وبدورها نفت القناة الإعلامية للاتحاد العراقي في مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية، بخُصوص حدوثِ مشاكل داخل مقرّ إقامةِ منتخبنا الشبابيّ في العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس”، دون اعطاء اية تفاصيل مباشرة حول المشاكل التي واجهها منتخبه الشبابي.

وتابع بحسب ما نقلت وسائل إعلام عراقية: “تؤكد رئاسةُ الوفد العراقيّ أن الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام الاوروغواي”.

ويخوض العراق مباراته الأولى، الاثنين، ضد أوروغواي، ثم يواجه تونس رابعة إفريقيا في 25 مايو، فيما يختتم مشاركته في دور المجموعات أمام إنجلترا بطلة أوروبا يوم 28 من الشهر ذاته.

المصدرفيسبوك، موقع elgrafico، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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