هند القحطاني تتعمد فضح الملابس الداخلية لابنتها الصغرى وتشيد بعري صدر الكبرى! (شاهد)

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وطن- واصلت المشهورة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، هند القحطاني، استفزاز متابعيها بنشر تفاصيل خاصة لابنتيها الصغرى ربى والكبرى رؤى.

ونشرت هند القحطاني مقطع فيديو لابنتها الصغرى ربى أثناء تواجدهما في أحد الاماكن العامة بزي لا يليق بسنها الذي لا يتجاوز الـ 12 عاما.

وظهرت ابنة هند القحطاني في المقطع مرتدية “هاف ستومك” رمادي كشف بطنها مع سروال (بنطلون) واسع جدا ساقط عن خصرها.

هند القحطاني تتعمد إظهار الملابس الداخلية لابنتها

وبحسب الفيديو، فقد أظهرت الطفلة “ربى” خجلها مما تفعله والدتها خاصة وأن “الاندر وير” الخاص بها قد ظهر بشكل كامل نتيجة سقوط بنطالها عن خصرها.

وحاولت ابنة هند القحطاني مداراة ذلك، حيث أمسكت ببناطلها محاولة رفعه وتغطية ملابسها الداخلية إلا انها لم تنجح في ذلك.

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رؤى ابنة هندي القحطاني في إطلالة جريئة جدا

وفي مقطع آخر، أظهرت هند القحطاني ابنتها الكبرى “رؤى” مرتدية فستان سهرة كشف الكثير من جسدها.

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وظهرت “رؤى” وهي جالسة على كرسي مرتدية فستان رماديا مفتوح الجانب كشف فخذها الأيسر بطريقة مستفزة.

كما كشف فستان “رؤى” العاري صدرها بشكل كبير دون خجل أو موارة من احد.

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غضب واستياء المتابعين من متاجرة هند القحطاني بأجساد بناتها

وطالب الكثير من المتابعين بمحاسبة هند القحطاني على استغلال بناتها، مؤكدين بأن ما تقوم به هو “تجارة بالبشر” المجرمة قانونا، حيث تجعل من بناتها الصغار مادة للتكسب والتربح.

وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها هند القحطاني استياء متابيعها بسبب استغلال جسد بناتها لتحقيق الربح من المشاهدات عبر وسائل التواصل، حيث الأسبوع الماضي غضباً بين متابعيها، إثر إرغامها ابنتها ربى على استعراض جسدها بطريقة مثيرة.

تصوير وتوثيق

وكانت ربى الابنة الأصغر لهند القحطاني، تجرب فستاناً في أحد المتاجر، تميز بفتحة صدر فاضحة، عدا عن أنه قصير.

وحرصت والدتها هند القحطاني على توثيق الأمر، طالبةً منها أن تستدير لتكشف المزيد.

ابنة هند القحطاني تحاول تغطية صدرها

اللافت بالأمر، أن ابنة هند القحطاني كانت تغطي صدرها بيدها، ويبدو عليها الخجل وعدم الارتياح.

بينما كانت والدة ربى تشجعها على أخذ الفستان العاري، مؤكدةً لها أنه يبدو جميلاً عليها.