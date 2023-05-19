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مروة عبد المنعم تنهار باكية على الهواء مباشرة.. فضحت تامر حسني وكشف سرّ مقتل خادمتها

الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عاتبت مواطنها وزميلها تامر حسني الذي أكدت أنه لم يزرها في محنتها رغم أنها كانت من الناس المقربة منه

كتب فهمي الورغمي
مروة عبد المنعم تنهار باكية على الهواء مباشرة.. فضحت تامر حسني وكشف سرّ مقتل خادمتها watanserb.com
مروة عبد المنعم
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وطن- تعاطف جمهور الدراما المصرية مع الفنانة مروة عبد المنعم، بعد حضورها ضيفة على برنامج الستات، مؤخرا، والذي تحدثت خلاله بطريقة مؤثرة عن الأسباب التي دفعتها للابتعاد عن التمثيل، وأيضاً المحنة التي مرّت بها طيلة سنوات خاصة وأن أحداً من أصدقائها لم يسأل عنها، على حد وصفها باكيةً.

مروى صبري تتحدث عن معاناتها

حلّت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم، ضيفة في برنامج “قعدة ستات“، على فضائية “القاهرة اليوم”، من تقديم الإعلامية مروة صبري. وخلال اللقاء أوضحت إنها وقفت بجانب نفسها طوال هذه السنوات، دون مساعدة من أحد سواء أكان داخل الوسط الفني أو خارجه، قائلة: “ربنا ده عظيم وكريم، بقعد ساعات أقوله أنا بصرف السنة دي ازاي”.

وأشارت مروة عبد المنعم، إلى الأشخاص الذي زاروها في فترة غيابها، وهم “الدكتور أشرف زكي، والفنان إدوارد، وأحمد زاهر، والفنان أحمد صفوت”، مؤكدة أنها تُكن لهم كل الحب والاحترام.

وقالت “أشرف زكي من أكتر الناس اللي وقفت معايا، ومش هقول مين أتخلى عني، ولكن في ناس استنيت إن هما يبقوا معايا ومزعلني أوي، على الرغم من إننا مكناش أصدقاء ولكن كان في بنا عشرة من الوسط الفني”.

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مروة عبد المنعم تُعاتب تامر حسني

وفي نفس المقابلة التلفزيونة، رفضت مروة عبدالمنعم الكشف عن زملائها من الفنانين، الذين تخلوا عنها، لكنها قالت إنها تعتب على الفنان تامر حسني، الذي لم يكلف نفسه للاطمئنان عليها، لافتة في ذات الوقت أن علاقة عمل كانت تجمعهم أكثر من صداقة.

وقالت “كنت متخيله أن تامر حسني هيسأل عليا، وخاصة كان لسه في عمر وسلمي حصله موقف وروحتله، على الرغم من إني مكنتش صديقته، ولكن هو من الناس القريبة مني ولكن ولا حتى سأل برسالة ولا كلمني”.

وذكرت مروة عبد المنعم، إنها كانت تنتظر أن يسأل عنها الفنان تامر حسني، بعدما تعاونوا من قبل في أكثر من عمل فني، وتجمعهم علاقة قوية، أبرز هذه الأعمال فيلم عمرو وسلمي.

 

حادثة وفاة خادمتها

تطرقت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم كذلك إلى حادثة وفاة خادمتها، مؤكدة أنها وقعت لأسباب طبيعية داخل حمام.

وأشارت أن تلك الحادثة، جلبت لها مشاكل كثيرة لاحقاً، بعد أن قامت عائلة الفتاة باتهامها بالقتل، رغم صدور تقرير الطب الشرعي بوفاتها بسبب الاختناق.

ونوّهت إلى أن عائلة الفتاة حاولت ابتزازها مالياً، لكنها لم تنصع لهم، مؤكدة أن براءتها ظهرت لاحقاً.

وعبّرت مروة عبد المنعم عن حزنها العميق خلال المقابلة، جراء ماوصفته بـ “تصديق الناس الأخبار السيئة أكثر من الجيدة”، مُوضحة أن الناس شككت بها، خلال فترة اتهامها بالقتل، لكن لم يلتفت إليها أحد بعد صدور براءتها.

وتجدر الإشارة أن مروة عبد المنعم، كانت قد اتُهمت بقتل خادمتها عام 2014 بعد أن توفيت في منزلها، حيث اتهم والد الخادمة مروة عبد المنعم بقتلها، وتم تشريح الجثة ولكن التقارير الطبية أثبتت أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية.

 

ماذا حدث لمروة عبد المنعم؟

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية، كانت قد أعلنت مؤخرا من خلال برنامجها أنها عاشت حالة رعب رفقة ابنتها، بعد اشتعال حريق في غرفة الأخيرة أثناء نومها.

وعبر حسابها في “فيسبوك“، نشرت “عبدالمنعم” صورا للأضرار التي خلفها الحريق في غرفة ابنتها، وأرفقتها بتعليق: “شكرا جدا لكل من اتصل بي للاطمئنان، الحمدلله والشكر لك يا رب”.

وأردفت: “في لحظة اشتعلت غرفة ابنتي حور. أمر مرعب جداً. قدر الله وما شاء فعل”.

 

وتجدر الإشارة أن مروة عبد المنعم، هي ممثلة مصرية كانت آخر مشاركة درامية لها في مسلسل حلوة الدنيا سكر، الذي عُرض عام 2021، والذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.

وجَمَع المسلسل مجموعة من أبرز النجوم، منهم: هنا الزاهد، محمد الكيلاني، محمد الشرنوبي، أحمد سلطان، عمر الشناوي، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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