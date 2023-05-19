الجمعة, مايو 19, 2023
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رياضة

تشكيلة المنتخب المغربي ضد السنغال والتوقيت في نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023

المغرب ضد السنغال في نهائي نسخة كأس أمم أفريقيا للناشئين 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي ضد السنغال watanserb.com
تشكيلة المنتخب المغربي ضد السنغال
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وطن- تتجه الأنظار صوب ملعب (نيلسون مانديلا) بدولة الجزائر المستضيف لبطولة كأس أفريقيا للناشئين 2023، الجمعة، مباراة النهائي بين المغرب والسنغال، لمعرفة هوية البطل المتوج بلقب هذه النسخة.

وستنطلق مباراة المنتخب المغربي والسنغال، في نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس.

توقيت مباراة نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي. عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

المنتخب المغربي
المنتخب المغربي

بينما بتوقيت مصر (القاهرة) فستكون المباراة. عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

معلق مباراة المنتخب المغربي ضد السنغال

وستبث وقائع نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، على قناة (Bein Sport HD 6)، بتردد 12245. ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على مباراة المنتخب المغربي والسنغال، المعلق المغربي جواد بده، على قنوات (بين سبورت) القطرية، الناقل الحصري لمنافسات البطولات الأفريقية على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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تشكيلة المنتخب المغربي ضد السنغال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي سعيد شيبا المباراة النهائية أمام نظيره السنغال، في ختام منافسات كأس أفريقيا للناشئين 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: بنغوزيل.

دفاع التشكيلة: الزهواني، بوفندر، آيت بودلال، شاكير.

خط الوسط: بوغيزان، معلي، وزان، بختي.

مركز الهجوم: حموني، الناير.

وكان المنتخب المغربي للشباب (أسود الأطلس)، قد وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب 2023، بعد فوزه على نظيره مالي بركلات الترجيح. بنتيجة 6-0، عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

كما وتأهل الفريق المنافس السنغال (أسود التيرانغا) إلى المباراة النهائية، بعد تخطي بوركينا فاسو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما في مباراة نصف نهائي البطولة الأفريقية.

تدريبات المنتخب المغربي
تدريبات المنتخب المغربي
المصدروطن + المنتخب المغربي تويتر + منتخب السنغال تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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