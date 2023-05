تشكيلة المنتخب المغربي ضد السنغال والتوقيت في نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023

- Advertisement -

وطن- تتجه الأنظار صوب ملعب (نيلسون مانديلا) بدولة الجزائر المستضيف لبطولة كأس أفريقيا للناشئين 2023، الجمعة، مباراة النهائي بين المغرب والسنغال، لمعرفة هوية البطل المتوج بلقب هذه النسخة.

وستنطلق مباراة المنتخب المغربي والسنغال، في نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس.

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي. عند الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

بينما بتوقيت مصر (القاهرة) فستكون المباراة. عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

وستبث وقائع نهائي كأس أفريقيا للناشئين 2023، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، على قناة (Bein Sport HD 6)، بتردد 12245. ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وسيعلق على مباراة المنتخب المغربي والسنغال، المعلق المغربي جواد بده، على قنوات (بين سبورت) القطرية، الناقل الحصري لمنافسات البطولات الأفريقية على مستوى الوطن العربي وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب المغربي سعيد شيبا المباراة النهائية أمام نظيره السنغال، في ختام منافسات كأس أفريقيا للناشئين 2023، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: بنغوزيل.

دفاع التشكيلة: الزهواني، بوفندر، آيت بودلال، شاكير.

خط الوسط: بوغيزان، معلي، وزان، بختي.

مركز الهجوم: حموني، الناير.

وكان المنتخب المغربي للشباب (أسود الأطلس)، قد وصل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب 2023، بعد فوزه على نظيره مالي بركلات الترجيح. بنتيجة 6-0، عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

