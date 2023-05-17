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دومينيك حوراني في قلب فضيحة جنسية.. عري وسادية عبر البث مع خليجيين (شاهد)

دومينيك حوراني ظهرت وهي تتحدث مع رجل خليجي يدعى مشعل وصفته بالعبد والكلب

كتب سالم حنفي
دومينيك حوراني watanserb.com
دومينيك حوراني
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وطن- كشف حساب “شاربليتا” الشهير على “انستغرام” والمتخصص في نشر فضائح الفنانين عن فضيحة جنسية صادمة للفنانة اللبنانية “دومينيك” حوراني.

ونشر الحساب الشهير رابط إلكترونيا حمل العديد من الفيديوهات الخاصة بالفنانة اللبنانية “دومينيك حوراني“، تم تصويرها لها خلال قيامها ببثوث إباحية مع عدد من المتابعين على ما يبدو.

الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني
الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني

وفي أحد المقاطع الجنسية، ظهرت دومينيك حوراني وهي عارية على السرير في غرفة نومها وتخاطب شخصا يدعى “مشعل” وتصفه بالعبد والحيوان.

وعبرت دومينيك حوراني بأنها تحب الرجل “العبد المطيع” مثله لينفذ لها كل أوامرها، على اعتبار أنها اميرة وملكة وشرف لكل رجل، على حد زعمها.

وخلال البث، أوضحت دومينيك حوراني أنها تحب الرجل الذي تطلب منه أن يذهب للبيت مثل “الكلب” فيعود للبيت، وأن تطلب منه أن “يلحس” حذاؤها فيفعل، وكذلك ان يشرب من كعب حذائها العصير.

دومينيك حوراني
ظهرت دومينيك حوراني وهي عارية على السرير في غرفة نومها
دومينيك حوراني
ظهرت دومينيك حوراني وهي عارية على السرير في غرفة نومها

كما ظهرت دومينيك حوراني في مقطع آخر مرتدية قميص نوم احمر، وتقوم ببث جنسي لمتابعيها.

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وقامت دومينيك حوراني بالعديد من الحركات الإغرائية حتى كشفت عن صدرها.

دومينيك حوراني
ظهرت دومينيك حوراني في مقطع آخر مرتدية قميص نوم احمر
دومينيك حوراني
ظهرت دومينيك حوراني في مقطع آخر مرتدية قميص نوم احمر

وفي مقطع آخر، قامت دومينك خلال البث بتقديم عرض جنسي سادي، حيث ظهرت مرتدية قميصا أبيضا شفافا كشف ثدييها، حاملة عصا لممارسة السادية الجنسية مع ارتداء قناع أسود لتكمل المشهد.

دومينيك حوراني
ظهرت دومينيك حوراني مرتدية قميصا أبيضا شفافا كشف ثدييها

وظهرت الفنانة دومينيك حوراني في العديد من المقاطع التي لا يتسع المجال هنا للحديث عنها بشكل كامل، إلا ان الفنانة دومينيك حوراني اعتمدت في باقي الفديوهات على وضع فلتر ليخفي شكلها، إلا أن الفلتر لم يستطع إخفاء شخصيتها وشكلها المعروف لدى الجميع.

فيديو جنسي لابنة فنانة عربية

وكانت صفحة “شاربليتا” الشهيرة قد نشرت قبل أيام قليلة مقطع فيديو جنسي لابنة فتاة عربية دون أن تكشف مَن الفنانة التي ظهرت ابنتها في الفيديو الإباحي.

ووجّهت الصفحة رسالة للفنانة العربية المزعومة، قائلة: “بنتك يا فنانة يا عربية يا مشهورة جد إنت تفضح نفسها مع رجلين”، مع تنويه لأن الفيديو لمن يبلغ 18 عاماً وأكثر.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهرت ابنة الفنانة العربية عارية الصدر تماماً برفقة شاب مجهول الهوية أيضاً أثناء ممارسة الجنس مع بعضهما.

ابنة فنانة عربية عارية الصدر تماماً تمارس الجنس مع شاب مجهول الهوية
ابنة فنانة عربية عارية الصدر تماماً تمارس الجنس مع شاب مجهول الهوية
المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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