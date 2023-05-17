دومينيك حوراني في قلب فضيحة جنسية.. عري وسادية عبر البث مع خليجيين (شاهد)

- Advertisement -

وطن- كشف حساب “شاربليتا” الشهير على “انستغرام” والمتخصص في نشر فضائح الفنانين عن فضيحة جنسية صادمة للفنانة اللبنانية “دومينيك” حوراني.

ونشر الحساب الشهير رابط إلكترونيا حمل العديد من الفيديوهات الخاصة بالفنانة اللبنانية “دومينيك حوراني“، تم تصويرها لها خلال قيامها ببثوث إباحية مع عدد من المتابعين على ما يبدو.

وفي أحد المقاطع الجنسية، ظهرت دومينيك حوراني وهي عارية على السرير في غرفة نومها وتخاطب شخصا يدعى “مشعل” وتصفه بالعبد والحيوان.

وعبرت دومينيك حوراني بأنها تحب الرجل “العبد المطيع” مثله لينفذ لها كل أوامرها، على اعتبار أنها اميرة وملكة وشرف لكل رجل، على حد زعمها.

وخلال البث، أوضحت دومينيك حوراني أنها تحب الرجل الذي تطلب منه أن يذهب للبيت مثل “الكلب” فيعود للبيت، وأن تطلب منه أن “يلحس” حذاؤها فيفعل، وكذلك ان يشرب من كعب حذائها العصير.

كما ظهرت دومينيك حوراني في مقطع آخر مرتدية قميص نوم احمر، وتقوم ببث جنسي لمتابعيها.

- Advertisement -

وقامت دومينيك حوراني بالعديد من الحركات الإغرائية حتى كشفت عن صدرها.

وفي مقطع آخر، قامت دومينك خلال البث بتقديم عرض جنسي سادي، حيث ظهرت مرتدية قميصا أبيضا شفافا كشف ثدييها، حاملة عصا لممارسة السادية الجنسية مع ارتداء قناع أسود لتكمل المشهد.

وظهرت الفنانة دومينيك حوراني في العديد من المقاطع التي لا يتسع المجال هنا للحديث عنها بشكل كامل، إلا ان الفنانة دومينيك حوراني اعتمدت في باقي الفديوهات على وضع فلتر ليخفي شكلها، إلا أن الفلتر لم يستطع إخفاء شخصيتها وشكلها المعروف لدى الجميع.

فيديو جنسي لابنة فنانة عربية

وكانت صفحة “شاربليتا” الشهيرة قد نشرت قبل أيام قليلة مقطع فيديو جنسي لابنة فتاة عربية دون أن تكشف مَن الفنانة التي ظهرت ابنتها في الفيديو الإباحي.

ووجّهت الصفحة رسالة للفنانة العربية المزعومة، قائلة: “بنتك يا فنانة يا عربية يا مشهورة جد إنت تفضح نفسها مع رجلين”، مع تنويه لأن الفيديو لمن يبلغ 18 عاماً وأكثر.

ووفقاً للفيديو، فقد ظهرت ابنة الفنانة العربية عارية الصدر تماماً برفقة شاب مجهول الهوية أيضاً أثناء ممارسة الجنس مع بعضهما.