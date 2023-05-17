الأربعاء, مايو 17, 2023
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جورجينا في فيديو بذيء لمؤخرتها وهي تؤدي رقصة صممت من أجل الإثارة الجنسية (شاهد)

جورجينا رودريغيز كشفت أنها تتلقى دروسا على رقصة التويركينغ التي تعتمد على هز المؤخرة بهدف الإثارة لجنسية

كتب سالم حنفي
جورجينا رودريغيز ترقص بمؤخرتها watanserb.com
جورجينا رودريغيز تردي رقصة "التويركينغ" المتخصصة بهز المؤخرة بهدف الإثارة الجنسية
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وطن – بعد ساعات من نشرها مقطع فديو مثير خلال تدريبها وتلقيها الدرس الأول في “رقصة التويركينغ”، وهي تدوير إيقاعي للمؤخرة بقصد الإثارة الجنسية، نشرت جورجينا رودريغيز مقطع فيديو جديد لا يمكن وصفه إلا بالبذيء بعد إنهاء الدرس الثاني من التدريب.

وعبر خاصية “استوري” في حسابها على “انستغرام“، نشرت شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو استعرضت فيه تمكنها من أداء حركة هز المؤخرة التي تعتمد عليها رقصة “التويركيغ” وهي رقصة تعتمد على الهز الإيقاعي للمؤخرة بقصد الإثارة الجنسية.

وظهرت جورجينا في مقطع الفيديو المثير داخل صالة التدريب، حانة ظهرها للأمام وموجهة مؤخرتها نحو الكاميرا، وقامت بأداء رقصتها البذيئة، حيث علقت متفاخرة:” الدرس الثاني..أعطينا الاهتزازات”.

جورجينا معجبة برقصات الباتشاتا والتويركينغ

وأظرت مقاطع لفيديو أن العارضة الأرجنتينية معجبة برقصات الباتشاتا والتويركينغ، حيث أظهرت نفسها على أنها طالبة مثالية، وتعلمت بسرعة الخطوات ونوع الحركات المطلوبة للانضباط.

و في الواقع ، لا يمكن أن تكون النتيجة أكثر إثارة للدهشة، وتبين أنها واحدة من أكثر منشورات جورجينا رودريغيز انتشارًا في الأسابيع الأخيرة.

جورجينا تتلقى الدرس الأول في رقصة التويركينغ

وكانت جورجينا رودريغيز، شريكة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد نشرت قي وقت سابق ، أمس الإثنين، فيديو لها داخل صالة الألعاب الخاصة بها وهي تقوم بممارسة التدريبات على الرقصة برفقة مدرب.

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ليجن رمادي وحمالة صدر

وظهرت جورجينا بالفيديو الذي نشرته عبر خاصية القصص، في حسابها على انستجرام حيث يتابعها أكثر من 49.3 مليون متابع، وهي ترتدي ليجن رمادياً فاتحاً مع حمالة صدر.

وبدت جورجينا في ظهورها المثير منهمكة في التدريبات بشكل جدي، فيما رفعت شعرها كاملاً وربطته على شكل كعكة حتى لا يضايقها أثناء التدريب.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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