لاميتا فرنجية بدون ملابس في المالديف والجمهور: “وين زوجها”! (فيديو)

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وطن- تجاوزت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، جميع الخطوط الحمراء بأحدث فيديو لها.

دعاية منتجع!

لاميتا فرنجية فاجأت متابعيها الذي يتجاوز عددهم الـ4 مليون عبر انستجرام، بفيديو كانت ترتدي به ملابس داخلية مثيرة، وتستحم في البانيو، ثم خارج المنتجع الذي تتواجد به.

وركزت الكاميرا على مفاتن لاميتا فرنجية أثناء تصوير الإعلان لصالح أحد المنتجعات في جزر المالديف.

وعلقت لاميتا على الفيديو: “برودة الغروب”.

أين زوج لاميتا فرنجية؟

وعبر متابعو عارضة الأزياء اللبنانية عن صدمتهم بجرأتها، فجاء في التعليقات: “سؤال مانك ناوي تلبسي تياب؟”.

وكتب آخر: “المصيبة الكبيرة حتى من كانت مع زوجها كانت تتصور بنفس الطريقة.. اظن زوجها مستفاد منها استفادة عظمى”.

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وذكرت متابعة أخرى زوج لاميتا فرنجية قائلة: “دخلكم جوزها شو بيشتغل؟”.

وعقب آخر: “اطلقت او زوجها فلس؟”.

وذكرت إحدى المتابعات بعمر لاميتا: “المصيبة انها تجاوزت الأربعين وهيك حركات عيب على وحدة بعمرها”.

حركات مثيرة

وكانت لاميتا قد نشرت فيديو مشابه قبل أيام، ارتدت خلاله ليجن أخضر مع توب نصف بطن بنفس اللون.

وبدأت العارضة اللبنانية باستعراض منحنيات جسدها بطريقة مثيرة عبر حركات مدروسة على شاطئ البحر، في إعلان لصالح العلامات التجارية الخاصة بالملابس.

كما ظهرت لاميتا بفيديو آخر وهي تستحم في “البانيو”، ومن ثم ترتدي ملابسها داخلية وتشرب القهوة على الشرفة.

وخمنت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، أنّ لاميتا فرنجية انفصلت عن زوجها، وهذا السبب في رفعها مستوى الجرأة.

على خطى الطلاق؟

وكتبت شربليتا: “شكل وصيفة ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٠٤ لميتا فرنجية يا تطلّقت أو على خطى الطلاق”.

وتابعت: “او يمكن شافت انو ترند “فرجي جسمك، بيكبر اسمك” و عندها خطّة بديلة”.

ووصفت شربليتا، لاميتا بالأفعى قائلة: “على فكرة بمسابقة ملكة جمال لبنان كانت اكبر تسسس.. و حدن سألوها بوقتها اي كيلو اثقل كيلو الحديد او كيلو القطن؟! جاوبت و بكل ثقة اللي الله لا يبلانا فيها، الحديد طبعاً”.

وتزوجت لاميتا من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز عام 2014. وهو من شمال لبنان، ودرس في الولايات المتحدة الأميركي.

وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً، وتزوجا مدنياً في يوم عيد ميلادها، والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو في باريس.