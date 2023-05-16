الثلاثاء, مايو 16, 2023
الرئيسيةحياتنالاميتا فرنجية بدون ملابس في المالديف والجمهور: "وين زوجها"! (فيديو)
حياتنا

لاميتا فرنجية بدون ملابس في المالديف والجمهور: “وين زوجها”! (فيديو)

تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز عام 2014

كتب رفيف عبدالله
لاميتا فرنجية بدون ملابس في المالديف والجمهور:
لاميتا فرنجية
- Advertisement -

وطن- تجاوزت عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية، جميع الخطوط الحمراء بأحدث فيديو لها.

دعاية منتجع!

لاميتا فرنجية فاجأت متابعيها الذي يتجاوز عددهم الـ4 مليون عبر انستجرام، بفيديو كانت ترتدي به ملابس داخلية مثيرة، وتستحم في البانيو، ثم خارج المنتجع الذي تتواجد به.

وركزت الكاميرا على مفاتن لاميتا فرنجية أثناء تصوير الإعلان لصالح أحد المنتجعات في جزر المالديف.

وعلقت لاميتا على الفيديو: “برودة الغروب”.

أين زوج لاميتا فرنجية؟

وعبر متابعو عارضة الأزياء اللبنانية عن صدمتهم بجرأتها، فجاء في التعليقات: “سؤال مانك ناوي تلبسي تياب؟”.

وكتب آخر: “المصيبة الكبيرة حتى من كانت مع زوجها كانت تتصور بنفس الطريقة.. اظن زوجها مستفاد منها استفادة عظمى”.

- Advertisement -

وذكرت متابعة أخرى زوج لاميتا فرنجية قائلة: “دخلكم جوزها شو بيشتغل؟”.

لاميتا بالبكيني في أحد جلسات التصوير

وعقب آخر: “اطلقت او زوجها فلس؟”.

وذكرت إحدى المتابعات بعمر لاميتا: “المصيبة انها تجاوزت الأربعين وهيك حركات عيب على وحدة بعمرها”.

حركات مثيرة

وكانت لاميتا قد نشرت فيديو مشابه قبل أيام، ارتدت خلاله ليجن أخضر مع توب نصف بطن بنفس اللون.

وبدأت العارضة اللبنانية باستعراض منحنيات جسدها بطريقة مثيرة عبر حركات مدروسة على شاطئ البحر، في إعلان لصالح العلامات التجارية الخاصة بالملابس.

كما ظهرت لاميتا بفيديو آخر وهي تستحم في “البانيو”، ومن ثم ترتدي ملابسها داخلية وتشرب القهوة على الشرفة.

وخمنت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، أنّ لاميتا فرنجية انفصلت عن زوجها، وهذا السبب في رفعها مستوى الجرأة.

على خطى الطلاق؟

وكتبت شربليتا: “شكل وصيفة ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٠٤ لميتا فرنجية يا تطلّقت أو على خطى الطلاق”.

وتابعت: “او يمكن شافت انو ترند “فرجي جسمك، بيكبر اسمك” و عندها خطّة بديلة”.

ووصفت شربليتا، لاميتا بالأفعى قائلة: “على فكرة بمسابقة ملكة جمال لبنان كانت اكبر تسسس.. و حدن سألوها بوقتها اي كيلو اثقل كيلو الحديد او كيلو القطن؟! جاوبت و بكل ثقة اللي الله لا يبلانا فيها، الحديد طبعاً”.

لاميتا بالبكيني

وتزوجت لاميتا من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز عام 2014. وهو من شمال لبنان، ودرس في الولايات المتحدة الأميركي.

وقد نشأت بينهما علاقة حب متينة جداً، وتزوجا مدنياً في يوم عيد ميلادها، والتقطت لها صور في كنيسة سان جيرمان ليكيرو في باريس.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

حياتنا

لاميتا فرنجية تستحم أمام الكاميرا في أجرأ فيديوهاتها على الإطلاق (شاهد )

حياتنا

لاميتا فرنجية بأخطر إطلالة بقميص نوم أحمر شفاف كشف ما تحته! (شاهد)

حياتنا

لاميتا فرنجية بصور مثيرة واستعراض جريء لمؤخرتها أمام برج العرب في دبي! (شاهد)

حياتنا

لاميتا فرنجية تثير ضجةً بصورٍ ساخنة والجمهور:”شو خليتي لغرفة النوم”! (شاهد)

رياضة

صلاح يستعرض عضلاته على شاطئ جزر المالديف وأصدقائه يسخرون منه (صور)

حياتنا

لاميتا فرنجية ببدلة رقص وحركات مثيرة على أغنية لاتينية.. وممثل تركي: “كم بيت خربتي؟”!(فيديو)

حياتنا

لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أجرأ وضعيات على الشاطئ (شاهد)

حياتنا

لاميتا فرنجية تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة في صحراء دبي (شاهد)

حياتنا

انتقادات للاميتا فرنجية بسبب طريقة جلوسها الجريئة وما تحمله في يدها! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال لبنان لاميتا فرنجية تشعل المواقع بقميص نوم جريء على سريرها!

حياتنا

لاميتا فرنجية ترقص بطريقة مثيرة بلا هدف وتثير الجدل! (فيديو)

حياتنا

روان بن حسين تظهر بالمايوه وفساتين جريئة في جزر المالديف!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يمكن حقًا إنقاص الوزن في أثناء النوم؟!

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الإياب والتشكيلة في دوري الأبطال

نيزك في سماء مدينة المدية.. قصة الفيديو الذي أفزع الجزائريين

هل يمكن أن تسبب العدسات اللاصقة السرطان؟ دراسة تجيب

هبوط اضطراري فاشل ومروع لطائرة جامبو بعد أن كُسرت عجلات الهبوط (شاهد)

انهيار وصدمة هيا الشعيبي بعد وفاة فهد الحيان (شاهد)

مايوه سيدة على شاطئ صيدا يستفز شيخين لبنانيين واعتداء مفزع

 نانت الفرنسي يُوقع عقوبة بحق مصطفى محمد بعد رفضه دعم المثلية

غير حياتك: 7 تمارين ملموسة تساعدك على تطوير ثقتك بنفسك

مريم الدباغ ترقص بروب الاستحمام على أغنية بذيئة! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC